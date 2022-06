Classification du marché des compteurs d’énergie, opportunités, types et applications, état et prévisions 2022 à 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Compteur d’énergie . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les compteurs d’énergie présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des compteurs d’énergie était de 10,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des compteurs d’énergie devrait atteindre 13,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Un compteur d’énergie est un appareil qui mesure la quantité d’électricité consommée par un bâtiment, un espace locatif ou un équipement électrique. Les services publics d’électricité utilisent des compteurs électriques installés sur les propriétés des clients à des fins de facturation pour mesurer la quantité d’électricité qui leur est livrée. Certains compteurs peuvent surveiller la demande ou la quantité maximale d’électricité utilisée dans un certain laps de temps lorsque des économies d’énergie sont attendues pendant des heures spécifiques.

Facteurs influençant le marché

Les utilisateurs finaux peuvent utiliser des compteurs d’énergie intelligents pour suivre leur consommation d’électricité et ajuster leur consommation en fonction des coûts tarifaires de l’électricité. Les compteurs électriques intelligents sont des gadgets ingénieux qui suivent l’utilisation électrique quotidienne et la connexion et la déconnexion des compteurs à distance, la détection des défauts, les rapports et l’analyse des unités. Les compteurs intelligents peuvent également faciliter la surveillance de la tension et de la qualité de l’alimentation, ainsi que la collecte et le stockage de données en temps réel dans un système central. En conséquence, cela profitera aux utilisateurs en réduisant le coût de l’électricité, ce qui stimulera la croissance du marché.

De nombreux pays en développement en sont encore aux premiers stades de la mise en œuvre du réseau intelligent, ce qui stimulera la demande de compteurs d’énergie au cours de la période d’étude. Les réseaux énergétiques stimuleront la demande pour surveiller les besoins en électricité, puis l’infrastructure de pointe nécessaire, y compris les compteurs électriques intelligents. Le développement et le déploiement de réseaux intelligents dans plusieurs pays présentent une énorme opportunité pour le secteur des compteurs électriques intelligents. Au contraire, le coût d’investissement élevé associé aux compteurs d’énergie peut limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de compteurs d’énergie a diminué. L’industrialisation en pleine croissance a connu une forte baisse, ce qui a entravé la demande de compteurs d’énergie. De plus, les lieux commerciaux ont également fermé leurs portes, permettant aux employés de travailler à domicile, ce qui a entravé la demande de compteurs d’énergie.

Analyse régionale

Le marché Asie-Pacifique des compteurs d’énergie devrait croître considérablement au rythme le plus rapide. Sur le plan géographique, l’Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché de compteurs électriques intelligents, car il s’agit de la région la plus peuplée du monde. Une augmentation des investissements dans les technologies de réseau intelligent et les villes intelligentes contribuera également à la croissance du marché, car il y aura une augmentation du nombre de centres de données, de centres informatiques et de sociétés commerciales. La Chine devrait détenir une part importante du marché des compteurs électriques intelligents en raison de plans de déploiement à grande échelle. Le pays possède la plus grande capacité de distribution de la région Asie-Pacifique, ce qui entraîne une demande accrue de compteurs électriques intelligents.

Concurrents sur le marché

• Itron (États-Unis)

• Landis+Gyr (Toshiba Corporation) (Suisse)

• Jiangsu Linyang (Chine)

• Wasion (Chine)

• Aclara Technologies (Hubbell Incorporated) (États-Unis)

• Schneider (France)

• Siemens (Allemagne) )

• Honeywell (États-Unis)

• Iskraemeco (Slovénie)

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des compteurs d’énergie se concentre sur les utilisateurs finaux, les phases et les régions.

Par utilisateur final

• Résidentiel

• Commercial

• Industriel

Par phases

• Monophasé

• Triphasé

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

