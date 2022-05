Cirugía estética y servicios Actualizaciones del mercado, crecimiento futuro, análisis de la industria y estudio exhaustivo sobre el perfil de los jugadores clave

Un rapport d’activité international met à disposition un aperçu de l’industrie qui prend de l’ampleur ces dernières années. Le rapport de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché afin de rendre ce rapport complet. Il offre également un aperçu de l’industrie qui pourrait susciter l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui pourraient participer à la prochaine grande opportunité ou leur faciliter un peu la vie. Le rapport de classe mondiale comprend la liste des principaux concurrents, l’analyse stratégique de l’industrie et les informations sur les facteurs clés influençant l’industrie.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de servicios y cirugía estética crecerá a una CAGR del 8,5% en el período de pronóstico de 2022-2029.

Principales actores:-

Hologic Inc., Ipsen Pharma, Merz Pharma, Johnson & Johnson Private Limited, Bausch Health Companies Inc., Allergan, GALDERMA LABORATORIES, LP, Alma Lasers, Cutera, Cynosure, LLC, The Dermal Clinic, The Face Aesthetic Clinic, AbbVie Inc. , Medtronic, DermaMed Pharmaceutical Inc., Candela Medical, Lumenis Be Ltd., Solta Medical, IRIDEX Corporation, Anika Therapeutics, Inc., HansBioMed. y Blue Plastic Surgery, entre otros.

Mercado global de servicios y cirugía cosmética, por tipo (quirúrgico, no quirúrgico), aplicación (contorno corporal, reconstrucción facial, rejuvenecimiento de la piel, implantes cosméticos, aumento de senos), segmento de producto (inyectables faciales, botox, dermafillers, neuromoduladores), servicios ( Servicios quirúrgicos, Servicios no quirúrgicos y con láser, Servicios de cuidado de la piel), Usuario final, (Hospitales, Centros quirúrgicos, Centros de cirugía ambulatoria), País (EE. UU., Canadá, México, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica , Suiza, Turquía, Rusia, Resto de Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África) Tendencias de la industria y pronóstico para 2029

Panorama competitivo y análisis global de participación en el mercado de servicios y cirugía estética

El panorama competitivo del mercado de servicios y cirugía cosmética proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento del producto, ancho y amplitud del producto, aplicación dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de servicios y cirugía estética.

La cirugía estética mejora la apariencia de una persona al reparar el tejido facial dañado y rejuvenecer la piel. Es un tipo de cirugía plástica que mejora y remodela las estructuras del cuerpo para aumentar la confianza en uno mismo. La cirugía plástica es un tipo de cirugía que se enfoca en reparar, reconstruir o cambiar la apariencia del cuerpo humano.

El aumento en la demanda de procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos actuará como un importante motor que acelerará la tasa de crecimiento del mercado de servicios y cirugía estética. Otro factor significativo que resulta en la expansión del mercado es la rápida mejora en los procedimientos de tratamiento cosmético. Además, la creciente conciencia y el avance tecnológico en las técnicas de cirugía estética son los principales impulsores que mejorarán el crecimiento del mercado. Asimismo, el aumento en el número de población geriátrica, ya que aumentará la demanda de tratamientos cosméticos y estéticos antienvejecimiento, tendrá un impacto positivo en la tasa de crecimiento del mercado. La creciente infraestructura de atención médica, la rápida urbanización y el aumento en el nivel de ingresos disponibles en los países en desarrollo y desarrollados influirán en la tasa de crecimiento del mercado de servicios y cirugía estética.

Además, el aumento de la industria estética y el turismo médico en los países en desarrollo brindará oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de servicios y cirugía estética. Además, el aumento en la demanda de los consumidores para aumentar la autoestima y el advenimiento de las aplicaciones de autocontrol ampliarán aún más la tasa de crecimiento del mercado de servicios y cirugía estética en el futuro.

Por otro lado, el alto costo de los usos estéticos y los dispositivos médicos implantables y las complicaciones relacionadas con el tratamiento cosmético son factores que obstruirán el crecimiento del mercado. Además, la escasez de un escenario de reembolso favorable y las estrictas regulaciones gubernamentales desafiarán el mercado de servicios y cirugía estética. Sin embargo, la falta de profesionales de la salud y la menor concienciación actuarán como freno e impedirán aún más la tasa de crecimiento del mercado.

Este informe de mercado de cirugía estética y servicios proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones de mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado.

Tabla de contenido:

Introducción Segmentación de mercado Visión general del mercado Resumen ejecutivo Perspectivas de primera calidad por componente tipo de producto Entrega Tipo de industria Geografía Visión de conjunto

Norteamérica

Europa

Asia-Pacífico

Sudamerica

Oriente Medio y África Panorama de la empresa Perfiles de la empresa Informes relacionados

Alcance y tamaño del mercado global de servicios y cirugía estética

El mercado de servicios y cirugía estética está segmentado según el tipo, la aplicación, el segmento de productos, los servicios y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Según el tipo, el mercado de servicios y cirugía estética se segmenta en quirúrgicos y no quirúrgicos.

Según la aplicación, el mercado de servicios y cirugía estética se segmenta en contorno corporal, reconstrucción facial, rejuvenecimiento de la piel, implantes cosméticos y mejora de los senos.

Sobre la base del segmento de productos, el mercado de servicios y cirugía estética se segmenta en inyectables faciales, Botox, dermafillers y neuromoduladores.

Sobre la base de los servicios, el mercado de servicios y cirugía estética se segmenta en servicios quirúrgicos, servicios no quirúrgicos y láser, y servicios de cuidado de la piel.

El mercado de servicios y cirugía estética también se ha segmentado según el usuario final en hospitales, centros quirúrgicos y centros quirúrgicos ambulatorios.

Análisis a nivel de país del mercado de servicios y cirugía estética

Se analiza el mercado de cirugía y servicios estéticos y se proporcionan perspectivas y tendencias del tamaño del mercado por país, tipo, aplicación, segmento de producto, servicios y usuario final, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado de servicios y cirugía estética son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón , India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Oriente Oriente y África (MEA) como parte de Oriente Medio y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado de servicios y cirugía cosmética en términos de participación de mercado e ingresos de mercado y continuará floreciendo su dominio durante el período de pronóstico. Esto se debe al creciente número de personas que se concentran en la estética externa, la aceptación de cosméticos novedosos y el desarrollo tecnológico de los procedimientos cosméticos en esta región. Por otro lado, se proyecta que Asia-Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de cirugías estéticas debido a las crecientes influencias sociales sobre la idea de la belleza y la creciente infraestructura de atención médica en esta región.

La sección de país del informe de mercado de servicios y cirugía estética también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como volúmenes de consumo, sitios y volúmenes de producción, análisis de importación y exportación, análisis de tendencias de precios, costo de las materias primas, análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Crecimiento de la Infraestructura de Salud Base Instalada y Penetración de Nuevas Tecnologías

El mercado de servicios y cirugía cosmética también le proporciona un análisis de mercado detallado para cada país, el crecimiento del gasto en atención médica para equipos de capital, la base instalada de diferentes tipos de productos para el mercado de servicios y cirugía estética, el impacto de la tecnología que utiliza curvas de línea de vida y los cambios en la regulación de la atención médica. escenarios y su impacto en el mercado de servicios y cirugía estética. Los datos están disponibles para el período histórico 2010 a 2020.

