Chlorhexidine La taille du marché des solutions de gluconate devrait atteindre 202,6 millions USD d’ici 2028, selon des rapports et des données

Chlorhexidine mondiale Le marché des solutions de gluconate devrait atteindre une taille de marché de 202,6 millions USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 1,8% au cours de la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data . Croissance régulière de la chlorhexidine Le marché des solutions de gluconate peut être attribué au nombre croissant d’interventions chirurgicales dans les hôpitaux. Les infections survenant pendant les chirurgies conduisent à des scénarios cliniques problématiques et complexes. La surface de la peau est considérée comme une source potentielle d’agents pathogènes, il est donc essentiel de désinfecter et de préparer la peau pendant les interventions chirurgicales. Actuellement, la chlorhexidine La solution de gluconate est l’agent de préparation de la peau le plus utilisé dans les établissements de santé. En outre, les infections du site opératoire sont responsables des infections nosocomiales les plus courantes chez les patients subissant une intervention chirurgicale. Les patients qui contractent une infection du site opératoire passent plus de temps dans les hôpitaux et sont très susceptibles de rester en unité de soins intensifs (USI), ce qui entraîne une augmentation des dépenses.

Les principaux acteurs du marché comprennent :

Xttrium Laboratories Inc., Afton Pharma , Medichem SA, la société 3M, Evonik Industries, Becton, Dickinson, and Company, Shanxi Dasheng Pharmaceutical Tech Co., Ltd., Ecolab Inc., Molnlycke Health Care AB et Lupin Limited.

La croissance de la population gériatrique est un facteur clé pour alimenter la croissance de la chlorhexidine marché des solutions de gluconate . Avec l’âge, les risques de problèmes de santé augmentent, dont certains pourraient nécessiter une intervention chirurgicale pour leur traitement. Il a été constaté que, une personne sur dix qui subissent une intervention chirurgicale sont dans le groupe d’âge de 65 ans ou plus. À mesure que le vieillissement augmente la probabilité d’interventions chirurgicales, il y a également une augmentation de la survenue de complications chirurgicales, y compris des infections du site opératoire en raison d’une immunité réduite chez les personnes gériatriques, ce qui stimule la demande de nettoyants chirurgicaux pour plaies, tels que la chlorhexidine . solution de gluconate . Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population des personnes âgées de 65 ans ou plus devrait atteindre environ 1,5 milliard.

Aperçu du marché:

Au cours des dernières années, l’industrie chimique et des matériaux a observé une transformation numérique rapide, des innovations et des progrès dans le traitement chimique, la mondialisation, la durabilité et le développement d’une chaîne d’approvisionnement robuste. L’incidence croissante des incertitudes dans la production et le développement de produits chimiques a concentration accrue sur les solutions de gestion des risques. L’industrie chimique et des matériaux fournit des matières premières à un certain nombre d’industries d’utilisation finale telles que la pétrochimie, les solvants, la fabrication et la construction, et les soins de santé, entre autres. L’intégration croissante de technologies de pointe dans les processus de fabrication et de production, ainsi que l’accent mis sur la production de produits chimiques et de matériaux respectueux de l’environnement, devraient en outre révolutionner la chlorhexidine. Marché de la solution de gluconate au cours de la période de prévision.

Le rapport propose en outre une segmentation régionale du Chlorhexidine Marché de la solution de gluconate en termes de taux de production et de consommation, part des revenus, part de marché, tendances, préférence des consommateurs, cadre réglementaire, facteurs économiques, opportunités d’investissement et de financement, activités de R&D, avancées technologiques, lancements de produits, importation / exportation, rapport offre et demande , et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

D'autres conclusions clés du rapport suggèrent

En avril 2019, Becton, Dickinson and Company ont annoncé qu’ils recevaient l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la préparation cutanée BD ChloraPrep , une chlorhexidine complètement stérile. préparation cutanée antimicrobienne au gluconate .

Conformément aux directives publiées par les Centers for Disease Control and Prevention pour la prévention des infections liées aux cathéters intravasculaires, les produits médicaux contenant de la chlorhexidine Il est suggéré d’utiliser du gluconate , y compris des solutions de préparation cutanée, des cathéters veineux centraux et des pansements pour site d’insertion pour prévenir l’infection du sang. De plus, la chlorhexidine les crèmes topiques à base de gluconate trouvent une application pour contrôler la propagation de l’infection à la surface de la peau. De plus, les chiffons traités avec 2 % de chlorhexidine solution de gluconate ont montré une réduction de 50,0% des infections du site opératoire.

Utilisation croissante de la chlorhexidine solution de gluconate comme gommage chirurgical pour les mains gagne une popularité considérable sur le marché. Les mains humaines sont un outil essentiel dans la prestation de soins de santé, mais peuvent également transmettre diverses infections. Ainsi, la désinfection des mains est considérée comme très essentielle par la plupart des chirurgiens pour prévenir la transmission de microbes causant des infections. Chlorhexidine Le gommage chirurgical pour les mains à base de gluconate trouve une application dans l’élimination / la réduction des débris et des agents pathogènes des mains et dans la prévention de leur accumulation.

Chlorhexidine Le marché des solutions de gluconate en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020, en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques, de l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et de l’augmentation des dépenses de santé. De plus, la présence des principaux acteurs du marché dans la région est à l’origine de la croissance du marché.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la chlorhexidine Marché de la solution de gluconate en fonction du type de produit, de l'application, du canal de distribution et de la région :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

2% Chlorhexidine Solution de gluconate

4% Chlorhexidine Solution de gluconate

20% Chlorhexidine Solution de gluconate

Autres

Perspectives des applications (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Préparation cutanée préopératoire

Blessures cutanées et nettoyant général pour la peau

Hygiène personnelle des mains

Gommage chirurgical des mains

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

AEM

