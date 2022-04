Chiffre d’affaires, tendances, analyse de la part de marché et prévisions du marché de la dermatite atopique canine jusqu’en 2028

atopique canine et l’incidence croissante des allergies chez les chiens sont des facteurs clés de la croissance du

marché dermatite . selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance régulière des revenus du marché mondial de la dermatite atopique canine peut être attribuée à la prévalence croissante de la dermatite atopique chez les races de chiens telles que le Golden Retriever, le Labrador et les carlins.

Les progrès dans le traitement de la dermatite atopique devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de médecins vétérinaires, ainsi que la croissance du nombre d’hôpitaux et de cliniques vétérinaires, contribuent à la croissance du marché. La présence d’un canal de médicaments solide, le lancement de nouveaux produits et l’augmentation des investissements par les grands acteurs du marché, ainsi que la sensibilisation croissante des gens au maintien d’une bonne hygiène des animaux de compagnie, augmentent la demande de produits de traitement de la dermatite atopique canine, ce qui stimule la croissance des revenus du marché mondial .

En outre, des règles et des politiques gouvernementales strictes visant à imposer des restrictions à l’utilisation de médicaments à usage humain sur les animaux, l’adoption de procédures de traitement avancées dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires et l’augmentation des dépenses de santé animale devraient stimuler la croissance du marché de la dermatite atopique canine au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4911

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont :

AB Science SA, Boehringer Ingelheim, Ceva Santé Animale, Dechra Veterinary Products, Elanco, Kindred Biosciences Inc., Merck and Co., Inc., Nextmune, Toray Industries Inc., Vetoquinol UK Ltd et Zoétis.

Segmentation du marché par types :

perspectives du type de produit (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Glucocorticoïdes

Antihistaminiques

Immunosuppresseurs

MAbs

Autres

canaux de distribution (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Hôpitaux/cliniques vétérinaires

détail

E-commerce

Mode d’administration Perspectives (revenus, Millions USD ; 2018-2028)

topique

oral

Injectable

Commander ce rapport @ analyse

régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial de la dermatite atopique canine dans chaque région pour la période de prévision de 2021 -2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud MEA



Reste

Asietype de produit, le segment des glucocorticoïdes représentait la plus grande part des revenus en 2020, ce qui peut être attribué à l’acceptation croissante des glucocorticoïdes en raison de leur disponibilité facile et de leur efficacité exceptionnelle dans le traitement de diverses inflammations cutanées chez les animaux. Les glucocorticoïdes sont également rentables et peuvent réduire la douleur avec moins d’effets secondaires, ce qui augmente encore leur adoption.

Par canal de distribution, le segment de détail représentait la plus grande part des revenus en 2020. La demande croissante de produits contre la dermatite atopique canine et leur disponibilité facile dans les pharmacies de détail sont les principaux facteurs de croissance de ce segment.

La demande de produits contre la dermatite atopique canine augmente en raison des progrès technologiques et du lancement de nouveaux produits sur le marché. De plus, l’incidence croissante des allergies cutanées chez les animaux de compagnie entraîne une adoption croissante des produits de traitement de la dermatite atopique canine, ce qui stimule encore la croissance du marché.

Le marché de la dermatite atopique canine en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020, ce qui peut être attribué à la présence de politiques de remboursement avantageuses et à l’augmentation du nombre de chiens de compagnie souffrant de dermatite atopique dans la région. La disponibilité de technologies sophistiquées et d’hôpitaux vétérinaires bien développés soutiennent également la croissance de ce marché régional.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4911

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

Rapports de recherche similaires de Reports and Data of Industrie pharmaceutique et de la santé :

Croissance du marché de la bronchoscopie @ https://uknewshour.com/global-bronchoscopy-market-size-to-reach-usd-3174-0-million-in-2028-says-reports-and-data/2022/13173/

Analyse du marché de la bronchoscopie @ Taille

du marché de la bronchoscopie @ Part

de marché de la bronchoscopie @ https://smb.tryondailybulletin.com/article/Global-Bronchoscopy-Market-Size-to-Reach-USD-31740-Million-in-2028-Says-Reports-and-Data?storyId=61f296f11bbb8112ccc023c1

À propos des rapports et des

rapportsand Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com