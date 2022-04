Chiffre d’affaires, taux de croissance, application, ventes, tendances et prévisions du marché mondial des scanners de chèques 2021 jusqu’en 2028

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des scanners de chèques avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les perspectives stratégiques et les plans de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés. La consommation d’importation / exportation du marché des scanners de chèques, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Le marché des scanners de chèques était évalué à 721,52 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 1 079,55 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché des scanners de chèques est largement segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2020. La région a la présence de sociétés multinationales engagées dans la fourniture de scanner de chèques, ce qui en fait une région leader et dominante du marché des scanners de chèques. Digital Check, ARCA, MagTek, NCR Corporation, Eastman Kodak Company et RDM Corporation font partie des acteurs opérant sur le marché des scanners de chèques en Amérique du Nord.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En 2020, Kodak a formé une alliance avec Southern Lithoplate Inc. (SLP). Dans cette alliance, Southern Lithoplate est devenu un fournisseur clé de solutions Kodak. Cet accord s’appuie sur les solides relations avec les clients et l’expertise de Southern Lithoplate dans le secteur des journaux, ainsi que sur les produits et la technologie de classe mondiale de Kodak.

En 2019, Digital Check a déclaré Micro Adaptive Check et Full-Page Document Scanner au Brésil. Lancement du scanner de chèques et de documents SmartSource Micro Adaptive sur le marché brésilien, lors de la conférence CIAB FEBRABAN.

En 2019, Panini a annoncé son partenariat avec Alogent Corp. Avec ce partenariat, la société se concentre sur le développement de la première solution de capture de chèques tout-en-un, indépendante du système d’exploitation, utilisée pour répondre aux exigences de capture des succursales des institutions financières, des petites entreprises et des commerçants. .

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

PANINI Spa

Epson Corp

Canon Inc.

Chèque numérique

ARCA

MagTek

Société NCR

Société Eastman Kodak

Société RDM

Lagone

Impact de Covid-19 sur le marché des scanners de chèques

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché du scanner de chèques. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de confinement ; de plus en plus d’entreprises adoptent Check Scanner. Par conséquent, la demande d’applications de parcmètres augmente pendant le COVID-19 et devrait également augmenter pendant la période de prévision.

Inclinaison croissante vers la capture de dépôts à distance

La saisie des dépôts à distance (RDC) a pris de l’importance alors que les autorités bancaires du monde entier promeuvent et soutiennent la technologie. Depuis l’introduction de RDC, des millions de scanners de bureau ont été déployés par les institutions financières. La capture de dépôt à distance permet d’accéder à tous les fonds dans un délai de deux à trois jours ouvrables ; alors que les méthodes de dépôt traditionnelles prennent plusieurs jours pour accomplir la tâche. RDC supprime également les contraintes géographiques, permettant à l’utilisateur de déposer des chèques de n’importe où.

Un certain nombre d’institutions financières investissent dans la technologie RDC car la technologie aide leur équipe à se concentrer sur le fonctionnement de base de la banque. La technologie offre également un fonctionnement fluide et une meilleure gestion de l’ensemble du processus de dédouanement des chèques. L’émergence de la technologie RDC augmenterait la portée du marché des scanners de chèques.

Type d’informations sur les segments

Sur la base du type, le segment des scanners de chèques multi-alimentation devrait dominer le marché mondial des scanners de chèques au cours de la période de prévision. Ces types de scanners de chèques sont avantageux pour les entreprises qui ont un flux constant de traitement de chèques. Une pile de chèques est facilement insérée dans le scanner à alimentation multiple via la zone d’entrée, et le scanner effectue son traitement avec précision.

Informations sur les segments d’application

Sur la base des applications, le segment des banques devrait dominer le marché mondial des scanners de chèques au cours de la période de prévision. Les banques traitent et compensent de nombreux chèques quotidiennement, c’est pourquoi elles déploient des scanners dans diverses succursales pour réduire le temps global de dédouanement des chèques et pour suivre les directives gouvernementales favorisant le processus de chèque numérique.

