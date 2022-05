Chiffre d’affaires en flèche du marché des tests de toxicomanie de 9 393,17 millions de dollars d’ici 2027 dans le monde

Le marché des tests de toxicomanie sur les soins de santé était évalué à 5 783,71 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 9 393,17 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2019 à 2027.

Les tests de toxicomanie sont utilisés pour détecter et évaluer les surdoses et les intoxications médicamenteuses. La cocaïne, la marijuana, les opiacés, le LSD, les cannabinoïdes, les amphétamines, l’alcool, le diazépam et la kétamine sont des drogues couramment utilisées. La croissance du marché des tests de toxicomanie sur les soins de santé est attribuée à l’augmentation du marché émergent et devrait avoir un impact positif sur la demande du marché au cours de la période de prévision. Cependant, la croissance du marché est freinée par un facteur tel que la pénurie de professionnels de laboratoire qualifiés.

Essayez un exemple de copie de ce rapport de marché maintenant ! @

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPHE100001303/

Principaux fournisseurs du marché des tests de toxicomanie: –

• OraSure Technologies, Inc.

• UCP Biosciences

• MEDACX Ltd

• Beckman Coulter, Inc.

• Alcolizer Pty Ltd

• Wonfo

• Laboratoire de toxicologie du séquoia (Abbott)

• F. Hoffmann-La Roche Ltée

• Siemens

• Thermo Fisher Scientific, Inc.

• DRÄGERWERK AG & CO. KGAA

• American Screening Corporation, Inc.

• Mercedes Medical

• Alfa Scientific Designs, Inc.

• Express Diagnostics International, Inc.

• Laboratoires Oméga, Inc.

• Laboratoire Sodré

Tests de toxicomanie sur le marché des soins de santé – par produit

• Dispositifs de test rapide

• Analyseurs

• Consommables

Tests de toxicomanie sur le marché des soins de santé – par type d’échantillon

• Urine

• Salive

• Sang

Tests de toxicomanie sur le marché des soins de santé – par utilisateur final

• Hôpitaux

• Laboratoires de diagnostic

• Laboratoires médico-légaux

Vous avez une question ? Parlez à l’analyste au :

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPHE100001303

Le rapport sur le marché mondial des tests de toxicomanie comprend un résumé approfondi des secteurs clés du marché. Ce rapport couvre des informations sur les applications, les types et ses opportunités et défis régionaux, historiques et futurs de l’industrie des tests d’abus de drogues. De plus, les sous-segments et les sous-secteurs sont expliqués de l’industrie des tests de toxicomanie. Le rapport sur les tests de toxicomanie se concentre sur la faisabilité de la contribution au marché et donne également une brève introduction, un aperçu des activités, la division des revenus et la bienfaisance du produit.

Sur la base de la segmentation régionale du marché des tests de toxicomanie, les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est ont été pris en considération et sont donc élaborés dans le rapport. Il décrit également les stratégies clés adoptées par les acteurs pour renforcer leur notoriété sur le marché mondial. En outre, il décrit les opportunités pour les nouveaux entrants qui souhaitent établir une position solide sur ce marché mondial. De plus, la lumière est jetée dans la fosse en lien avec la consommation et l’approvisionnement du marché. De plus, les données sur la croissance de ce marché en 2027 peuvent être traduites dans ce rapport. Le rapport sur les tests d’abus de drogues contient des informations sur l’ingestion en fonction de l’application et du type de tous les marchés.

L’analyse du marché mondial des tests d’abus de drogues jusqu’en 2027 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des tests d’abus de drogues en mettant l’accent sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial avec une segmentation détaillée du marché par produit/application et géographie. Le marché mondial devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des acteurs du test de toxicomanie et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Table des matières:-

Chapitre 1 Aperçu du marché mondial des tests de toxicomanie

Chapitre 2 Analyse des données du marché

Chapitre 3 Analyse des données techniques du marché

Chapitre 4 Politique et nouvelles du gouvernement du marché

Chapitre 5 Productions du marché Offre Ventes Demande État et prévisions du marché

Chapitre 6 Processus de fabrication sur le marché mondial et structure des coûts

Chapitre 7 Principaux fabricants du marché des tests de toxicomanie

Chapitre 8 Analyse de l’industrie en amont et en aval

Chapitre 9 Stratégie marketing – Analyse du marché

Chapitre 10 Analyse des tendances de développement du marché

Chapitre 11 Analyse de faisabilité des investissements dans les nouveaux projets du marché mondial des tests de toxicomanie

Achetez une copie du rapport @

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPHE100001303/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com