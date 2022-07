Chiffre d’affaires du marché mondial du chitosane à l’avenir par taille, part, croissance et analyse des principaux fabricants

The Insight Partners a ajouté le dernier rapport sur le « marché du chitosan jusqu’en 2028 ». Le rapport de recherche sur le marché du chitosane 2022 comprend principalement la taille, la part, les facteurs de croissance, les ventes, la demande, les revenus, le commerce, les prévisions et l’analyse des entreprises mondiales. Pour offrir plus de clarté concernant l’industrie, le rapport examine de plus près l’état actuel de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les marchés de niche, le canal de distribution, le commerce, l’offre et la demande et la capacité de production dans différents pays.

Le marché du chitosane représentait 1 764,26 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 11,5 % de 2019 à 2027 pour atteindre 4 698,7 millions de dollars américains d’ici 2027.

Le chitosane est un polysaccharide linéaire, qui est extrait en traitant les carapaces de chitine des crevettes et d’autres crustacés avec une substance alcaline, comme l’hydroxyde de sodium. Le chitosane a plusieurs utilisations commerciales et biomédicales possibles. Le chitosane est largement utilisé dans les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, l’industrie alimentaire et des boissons, les produits de soins personnels et l’agriculture. Le chitosane est utilisé dans l’agriculture pour le traitement des semences ainsi que comme biopesticide, aidant les plantes à combattre les infections fongiques. Dans les industries des boissons, en particulier dans la vinification, le chitosane peut être utilisé comme agent de collage et contribue en outre à prévenir la détérioration. À des fins médicinales, le chitosane est très utile dans les bandages pour diminuer les saignements et comme agent antibactérien. Le chitosan peut en outre être extrait de champignons, qui sont considérés comme du chitosan végétalien.

Le marché étudié dans la région nord-américaine devrait croître au TCAC le plus élevé de 11,7 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché du chitosane dans cette région est principalement attribuée à l’énorme et facile disponibilité des matières premières nécessaires à la production de chitosane, ainsi qu’à la présence d’acteurs de premier plan sur le marché mondial. La région est également dominée par la présence d’un certain nombre de fabricants de chitosan tels que FMC Corporation et d’autres qui propulsent la croissance du marché. La prise de conscience croissante de la santé des consommateurs mondiaux a encore facilité l’adoption de produits riches en protéines et en fibres dans la région. La plupart des consommateurs des pays développés comme les États-Unis et le Canada s’orientent vers un mode de vie sain et préfèrent les produits qui procurent des bienfaits pour la santé. Par conséquent, les préoccupations croissantes en matière de santé parmi les consommateurs stimulent la croissance du marché du chitosane en Amérique du Nord. Alors que la majeure partie de la population en Amérique du Nord est devenue physiquement active, l’obésité endémique est toujours une préoccupation habituelle qui mène à l’hypertension artérielle, aux maladies cardiovasculaires chroniques (MCV) et au cholestérol. Selon NHANES ou National Health & Nutrition Examination Survey 2015 à 2016, 39,6 % des adultes américains et 18,5 % des jeunes étaient considérés comme obèses, tandis que 7,7 % des adultes et 5,6 % des jeunes avaient un problème d’obésité critique. Par conséquent, les préoccupations croissantes concernant l’obésité aux États-Unis et au Canada contribuent à la croissance du marché. En 2018, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain l’obésité endémique est toujours une préoccupation habituelle qui conduit à l’hypertension artérielle, aux maladies cardiovasculaires chroniques (MCV) et au cholestérol. Selon NHANES ou National Health & Nutrition Examination Survey 2015 à 2016, 39,6 % des adultes américains et 18,5 % des jeunes étaient considérés comme obèses, tandis que 7,7 % des adultes et 5,6 % des jeunes avaient un problème d’obésité critique. Par conséquent, les préoccupations croissantes concernant l’obésité aux États-Unis et au Canada contribuent à la croissance du marché. En 2018, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain l’obésité endémique est toujours une préoccupation habituelle qui conduit à l’hypertension artérielle, aux maladies cardiovasculaires chroniques (MCV) et au cholestérol. Selon NHANES ou National Health & Nutrition Examination Survey 2015 à 2016, 39,6 % des adultes américains et 18,5 % des jeunes étaient considérés comme obèses, tandis que 7,7 % des adultes et 5,6 % des jeunes avaient un problème d’obésité critique. Par conséquent, les préoccupations croissantes concernant l’obésité aux États-Unis et au Canada contribuent à la croissance du marché. En 2018, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain 6 % des jeunes avaient un problème d’obésité critique. Par conséquent, les préoccupations croissantes concernant l’obésité aux États-Unis et au Canada contribuent à la croissance du marché. En 2018, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain 6 % des jeunes avaient un problème d’obésité critique. Par conséquent, les préoccupations croissantes concernant l’obésité aux États-Unis et au Canada contribuent à la croissance du marché. En 2018, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain marché du chitosane et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision.

Analyse des profils des entreprises du marché du chitosane :

Biopolymères avancés AS

Bonne santé SL

Société FMC.

GTC Bio Corporation

Golden-Shell Pharmaceutical

Heppe Medical Chitosan GmbH

Kitozyme, LLC

Panvo Organics Pvt Ltd

Primex EHF

Qingdao Yunzhou Biochimie Co., Ltd



Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial du chitosane en fonction du type de déploiement et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global du chitosan en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Chitosane. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions de Chitosane.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ? Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Chitosane au cours de la période de prévision? Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché du chitosane? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché du chitosane dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché du chitosane? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Marché du chitosane segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Table des matières:

INTRODUCTION POINTS CLÉS À RETENIR MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE PAYSAGE DU MARCHÉ DU CHITOSAN MARCHÉ DU CHITOSAN – DYNAMIQUE CLÉ DU MARCHÉ MARCHÉ DU CHITOSAN – ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL MARCHÉ DU CHITOSAN – CHIFFRE D’AFFAIRES ET PRÉVISIONS JUSQU’À 2028 – CANAL DE DISTRIBUTION REVENUS DU MARCHÉ DU CHITOSAN ET PRÉVISIONS JUSQU’À 2028 – ANALYSE GÉOGRAPHIQUE PAYSAGE DE L’INDUSTRIE MARCHÉ DU CHITOSAN, PROFILS DES ENTREPRISES CLÉS ANNEXE

