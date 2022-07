Chiffre d’affaires du marché du système de gestion des entrepôts, part de la région et du pays, tendances, analyse de la croissance jusqu’en 2027

La du marché mondial des systèmes de gestion d’entrepôt a atteint 3,06 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 15,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de systèmes de gestion d’entrepôt basés sur le cloud en raison de la croissance de l’industrie du commerce électronique stimule la croissance des revenus du marché.

Le système de gestion d’entrepôt (WMS) est un logiciel qui permet aux entreprises de gérer efficacement leurs opérations d’entrepôt grâce à un ensemble de processus prédéfinis. L’ensemble du fonctionnement du système de gestion d’entrepôt comprend tout, de la gestion des stocks à l’audit, en passant par le ramassage des marchandises et des matériaux. Les entreprises mettent actuellement en œuvre de manière intensive des systèmes de gestion d’entrepôt dans leurs processus de travail afin d’obtenir une visibilité maximale sur leur inventaire en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions mieux informées et, ainsi, d’améliorer l’efficacité globale des opérations commerciales.

La demande croissante de services gérés stimule la croissance des systèmes de gestion d’entrepôt. Les services gérés sont des responsabilités et des tâches qui sont gérées par un tiers, et ils aident les entreprises à réduire considérablement les coûts opérationnels et à améliorer la qualité du service produit. Un fournisseur de services gérés est responsable de la fonctionnalité du service ou de l’équipement, qui est géré dans le cadre d’un accord de niveau de service (SLA). Les organisations externalisent la responsabilité de maintenir et d’anticiper le besoin d’une variété de processus et de fonctions pour améliorer les opérations et réduire les coûts globaux.

Si vous êtes un fournisseur de système de gestion d’entrepôt (WMS) et que vous négociez des importations d’exportations, cet article vous aidera à comprendre le volume des ventes avec des tendances d’impact.

Ce rapport de 265 pages sur le marché du système de gestion d’entrepôt (WMS) examine en détail le marché du système de gestion d’entrepôt (WMS) et fournit une taille et des perspectives du marché par technologie et par région jusqu’en 2026. Le rapport met également en évidence les principaux cas d’utilisation, les principaux fournisseurs du secteur, les stratégies d’adoption, les études de cas détaillées, les tendances perturbatrices et d’autres informations liées au système de gestion d’entrepôt (WMS).

Paysage concurrentiel:

L’industrie mondiale du système de gestion d’entrepôt (WMS) est fortement consolidée en raison de la présence de puissants concurrents sur plusieurs segments régionaux et locaux du marché du système de gestion d’entrepôt (WMS). On dit que ces acteurs dominent l’industrie en raison de leur forte portée géographique et de leurs grandes installations de production. Ces entreprises seraient en forte concurrence les unes avec les autres en termes de capacités technologiques, de développement et d’innovation de produits et de stratégies de tarification des produits.

Les principaux fabricants couverts par ce rapport :

Manhattan Associates, Blue Yonder Group, Inc., Körber AG, Oracle, SAP, IBM, Infor, PSI Logistics, PTC et Tecsys Inc.

Un bref aperçu des tendances et des opportunités du secteur

L’étude évalue les une dynamique industrielle en constante évolution qui devrait affecter la trajectoire du marché global. Nos analystes experts examinent les tendances historiques du marché et les comparent aux tendances contemporaines du marché, pour estimer la trajectoire que le marché pourrait suivre au cours de la période de prévision. Pour une discussion approfondie sur le marché mondial du système de gestion d’entrepôt (WMS), les analystes segmentent les paramètres du marché en fonction de l’application, du produit et des utilisateurs finaux.

Les segments couverts par ce rapport sont :

Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) sur cloud



(Revenus, Milliards USD ; 2019-2030) du système de gestion de la main Analyse et optimisation Facturation et systèmes de gestion de triage Intégration et maintenance Services de conseil



Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Transport et logistique détail Santé Fabrication Agroalimentaire Autres



Analyse régionale :

Le monde Le marché du système de gestion d’entrepôt (WMS) comprend divers segments régionaux importants. Dans cette section du rapport, la demande de produits, la production et la part de revenus estimée de chaque région ont été déterminées. Les régions les plus importantes qui dictent le marché mondial sont les suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Équateur, Chili)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée )

Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Turquie, Arabie saoudite, Iran)

Nos rapports vous aideront vous résolvez les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aide nos clients à investir ou désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement important d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations aident à avoir une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

nos recherches classent les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes futures, de leurs rendements et de leurs marges bénéficiaires. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Pourquoi choisir Emergen Research ?

Estimation et prévision de la demande régionale

Volatilité des prix avant les produits de base

Analyse des mises à jour technologiques Analyse des

quotients de localisation

Stratégie d’approvisionnement en matières premières

Analyse concurrentielle

Matrice de gamme de produits

Gestion des fournisseurs

coûts-avantages Analyse

de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement

brevets Analyse

empreinte carbone Analyse de la

R & D

Fusions et acquisitions

Table des matières :

1 Portée du rapport

1.1 Introduction au marché

1.2 Objectifs de la recherche

1.3 Années envisagées

1.4 Méthodologie

1.5 Analyse économique Indicateurs

1.6 Devise considérée

2 Résumé analytique

3 Mot-clé mondial par acteurs

4 Mot-clé par régions

4.1 Taille du marché des mots-clés par régions

4.2 Amériques Croissance de la taille du marché des mots-clés

4.3 Croissance de la taille du marché des mots-clés APAC

4.4 Croissance de la taille du marché des mots-clés en Europe

4.5 Croissance de la taille du marché des mots-clés au Moyen-Orient et en Afrique

5 Amériques

6 APAC

7 Europe

8 Moyen-Orient t & Africa

9 Moteurs, défis et tendances

du marché 9.1 Moteurs et impact du marché

9.1.1 Demande croissante des régions clés

9.1.2 Demande croissante des applications clés et des industries potentielles

9.2 Défis et impact

du marché 9.3 Tendances

10 Prévisions du marché mondial des mots clés

11 Acteurs clés Analyse

12 Résultats de la recherche et conclusion

