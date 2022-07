Chiffre d’affaires du marché des tissus non tissés, croissance, contraintes, tendances, Profils d’entreprise, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des tissus non tissés devrait être évalué à 61,38 milliards USD d’ici la fin de 2028, contre une valeur de 40 milliards USD en 2020, avec une croissance à un TCAC de 5,5 % sur la période de prévision. Cette croissance du marché est attribuable à la demande croissante de ces industries associée à une prise de conscience croissante des avantages de son adoption. On estime que l’augmentation de sa demande des industries d’utilisation finale en raison d’excellentes propriétés stimulera la croissance du marché dans un avenir prévisible.

Le tissu non tissé a des propriétés telles que résistant à l’abrasion, antistatique, nettoyable à sec, durable, sans poussière, ignifuge, pliable, collable, thermoscellable, imperméable, repassable et doux pour la peau. Cependant, la volatilité des prix des matières premières couplée aux fluctuations de la demande freine la croissance du marché mondial des tissus non tissés. Néanmoins, le tissu non tissé peut être éliminé facilement et réutilisé après des traitements appropriés, ce qui en fait un tissu plus écologique. Ainsi, sa demande de la part des hôpitaux, des écoles et des hébergements de luxe augmente, ce qui à son tour stimule la croissance du marché. De plus, il est considéré comme biodégradable et respirant, ce qui améliore ses domaines d’application dans des industries telles que la chimie, le civil et l’automobile pour plusieurs applications d’utilisation finale.

De plus, peu d’excellentes propriétés du matériau telles que l’étirement, la résilience, la résistance, la douceur et l’ignifugation améliorent ses applications pour atteindre l’équilibre entre l’utilisation du produit et le coût. On estime que la sensibilisation croissante à l’efficacité du matériau pour remplacer les matériaux durs et toxiques, en particulier pour l’environnement, dans les industries telles que la fabrication, l’ameublement et l’automobile alimentera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché des tissus non tissés sont Berry Global Inc., Ahlstrom-Munksjo, DuPont, Glatfelter Company, Fitesa, Lydall Inc., TWE Group et PFNontissés.

Principales conclusions du rapport

Sur la base de la technologie, le segment spunbond devrait être dominant sur le marché des tissus non tissés au cours de la période de prévision. Cette croissance du marché est attribuée à l’augmentation de sa demande pour divers produits d’hygiène d’utilisation finale, substrats de revêtement, construction

Par application, le segment de l’hygiène devrait être dominant sur le marché des tissus non tissés au cours de la période de prévision. Cette croissance du marché est attribuable à la demande de non-tissés comme alternative aux textiles traditionnels et notamment dans les produits d’hygiène.

Par type de polymère, on estime que le segment du polypropylène est devenu le plus grand segment de produits et qu’il se développe à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance du marché est attribuable à l’adoption croissante du matériau par les acteurs de l’industrie et à l’augmentation de la disponibilité du matériau avec plusieurs nuances.

Au niveau régional, on estime que l’Asie-Pacifique sera dominante au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que l’expansion de la population active, l’amélioration de l’économie mondiale et l’augmentation de la demande intérieure de produits d’hygiène.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des tissus non tissés en fonction du produit, de la plate-forme, de l’utilisateur final et de la région :

Par type de polymère Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

PP

PE

PET

Pâte à bois

Rayon

Autres

Par couche Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Monocouche

Multicouche

Par fonction Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028 )

Jetable

Non jetable

Par perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Spunbond Pose

humide

sèche

Autres (filage électrostatique et filage éclair)

Par perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hygiène

médicale

Filtration

Automobile

Consommateur produits

Bâtiment et construction

Autres

par région Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA

Amérique latine Brésil Reste de LATAM



Le rapport met également en œuvre des techniques de recherche primaires et secondaires pour rassembler les informations professionnelles les plus cruciales et applique un certain nombre de meilleures techniques de l’industrie sur les données pour projeter l’état futur du marché mondial des tissus non tissés. Basé sur le développement actuel du marché, le rapport comprend une analyse de la façon dont des activités telles que les fusions et façonnent l’avenir du marché.

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché des tissus non tissés

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur) , Tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Analyse des facteurs d’effet du

marché Prévisions du marché des tissus non tissés

conclusion, tous les aspects du marché des tissus non tissés sont quantitativement et qualitativement évalué pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

