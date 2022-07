Chiffre d’affaires du marché des tambours en acier, principaux acteurs, tendances de consommation, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial des tambours en acier de Reports and Data est une enquête approfondie qui fournit un aperçu à l’échelle de l’industrie des modèles de croissance existants et émergents, de l’analyse des utilisateurs finaux et d’autres données clés qui ont été testées et validées par des experts et des professionnels de l’industrie. Le rapport examine le marché en termes d’importance, de part, de taille, de demande et d’offre, de modèles, de paysage concurrentiel, d’analyse de la chaîne industrielle et d’autres facteurs importants. Le rapport fournit également une perspective détaillée des forces motrices et restrictives de l’industrie, ainsi que des facteurs micro et macroéconomiques qui devraient influencer son développement.

L’acier est considéré comme l’un des matériaux les plus fiables et les plus durables utilisés dans la production de contenants d’emballage de qualité industrielle. Les fûts en acier sont principalement utilisés pour emballer des liquides, des semi-solides et des poudres. Les fûts en acier fonctionnent bien sur une large plage de température, de pression et d’humidité, tout en conservant leur intégrité structurelle, à l’abri de la chaleur et des flammes, et sans fuites ni déversements. Ces tambours sont insensibles aux chocs thermiques et à l’implosion tout en maintenant de bonnes conditions de travail. Les conditions de manipulation dépendent du contenu du fût.

Principaux acteurs – Myers Container, Patrick Kerry Drum, Eagle Manufacturing, Orlando Drum & Container Co., Ltd., Imperial Metal Equipment, Meisser Lolly & Co., Mauser Packaging Solution, Milford Barrel. , Bway Corporation. , North Coach Container LLC, Rahway Drum LLC, Skolnik Industries Inc., Metal Drum Company, Clouds Dubai LLC, James G Carrick Ltd., Chicago’s Teal Container Co., Ltd., Industrial Container Service et GmbH & Co. KGAA.

Key Trend: Rising demand for cost-effective and efficient packaging solutions to overcome the challenges of bulk packaging is expected to positively contribute in global steel drums market revenue growth over the forecast period. Various industrial rigid packaging manufacturers are focusing on producing innovative packaging solutions to meet increasing demand from several end-use industries. Steel drums are preferred due to their high mechanical strength and can be reused many times after being properly emptied. Refurbishment and recycling helps to reduce costs incurred during storage and transportation. Increasing demand for paints and dyes has created more opportunities for companies in the market.

Type Outlook:

Stainless Steel

Cold Rolled Steel

Carbon Steel

Application Outlook:

Food and Beverages

Healthcare and Pharmaceuticals

Oils and Lubricants

Paints and Dyes

Chemicals and Solvents

Building and Construction

Agriculture

Key Regional Markets Covered in the Report:

North America (U.S.A., Canada, Mexico)

Europe (Italy, U.K., Germany, France, Rest of Europe)

Asia Pacific (India, China, Japan, South Korea, Australia, Rest of Asia Pacific)

Latin America (Chile, Brazil, Argentina, Peru, Rest of Latin America)

Middle East & Africa (Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Rest of Middle East & Africa)

Le marché Steel Drums a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, des importations et des exportations, de la contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la répartition régionale et les progrès du marché Tambours en acier.

Foire aux questions abordées dans le rapport :

Quelle est la croissance estimée des revenus du marché au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial Steel Drums?

Quel marché régional devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial Steel Drums au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux acteurs du marché mondial des tambours en acier?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

