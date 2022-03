Chiffre d’affaires du marché des robots mobiles, taux de croissance, valeur des ventes, innovation technologique jusqu’en 2028

L’étude de marché des robots mobiles réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans.

Les robots mobiles gagnent de plus en plus en popularité dans divers secteurs d’activité pour faciliter les processus de travail et effectuer des tâches autrement risquées pour les travailleurs humains. Ces robots sont capables de se déplacer et de fonctionner en utilisant l’intelligence artificielle combinée à des éléments physiques tels que les jambes et les roues. Les robots professionnels sont principalement adaptés à des applications médicales, telles que l’assistance chirurgicale et l’automatisation des laboratoires. Avec les progrès de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle, ces robots ne feront qu’élargir les possibilités de croissance future.

Principaux acteurs du marché des robots mobiles : Boston Dynamics, DJI, Honda Motor Co., Ltd., iRobot Corporation, Kongsberg Maritime, KUKA AG, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., SoftBank Corp.

Segmentation du marché

Le marché mondial des robots mobiles est segmenté en fonction du composant, du type et de l’environnement d’exploitation. Basé sur les composants, le marché est segmenté en matériel et logiciel. Sur la base du type, le marché est segmenté en robots personnels et domestiques et en robots professionnels. Le marché sur la base de l’environnement d’exploitation est classé comme terrestre, marin et aérien.

Dynamique du marché

Le marché des robots mobiles devrait se développer rapidement au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que l’avènement de l’industrie 4.0, couplés à la demande croissante d’automatisation des entrepôts. En outre, la forte adoption des robots pour les applications personnelles est en outre susceptible de favoriser la croissance du marché. Cependant, un manque d’interfaçage de haut niveau peut freiner la croissance du marché des robots mobiles au cours de la période de prévision. D’autre part, les robots de service sont susceptibles de générer des opportunités dans divers domaines, y compris l’assistance aux personnes âgées pour l’augmentation de la population gériatrique au cours des prochaines années.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

