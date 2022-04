Chiffre d’affaires du marché des résines plastiques, taille par fabrication, part de région et de pays, tendances, analyse de la croissance jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des résines plastiques devrait atteindre 588,02 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 4,3 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché est principalement tirée par l’utilisation croissante des résines plastiques dans l’industrie de l’emballage. Des secteurs à croissance rapide tels que l’emballage alimentaire, les soins de santé et les produits pharmaceutiques stimulent la croissance des revenus de l’industrie de l’emballage. En outre, les mesures de confinement strictes imposées à l’échelle mondiale pendant la pandémie ont entraîné une augmentation des achats d’aliments et de boissons emballés, de produits de santé, de désinfectants, de désinfectants et d’autres articles essentiels nécessitant un emballage. De plus, les entreprises de services alimentaires se sont tournées vers les options de plats à emporter et de livraison à domicile à partir des opérations «briques et de mortier». Ces facteurs devraient stimuler la croissance des revenus du marché des résines plastiques au cours de la période de prévision.

La demande croissante de véhicules légers, le besoin accru d’efficacité énergétique, de faibles émissions et le besoin d’amélioration des performances, de la créativité et de la flexibilité dans les conceptions stimulent la demande de résines plastiques dans l’industrie automobile. Les plastiques et les composites polymères offrent des performances, une sécurité et des percées esthétiques élevées dans les voitures, les VUS et les mini-fourgonnettes. Certaines entreprises telles que BASF SE, SABIC, Evonik Industries AG, Sumitomo Chemical et Celanese Corporation investissent dans des activités de recherche et développement pour produire des résines plastiques hautes performances. Ces entreprises le font pour répondre à la demande croissante de gants, d’EPI, de barrières de protection et d’autres fournitures médicales. Les résines plastiques haute performance offrent une plus grande résistance chimique et thermique et des propriétés de résistance.

Certaines entreprises du marché comprennent:

BASF SE, Celanese Corporation, Eastman Chemical Company, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Dow Inc., Evonik Industries AG, Sumitomo Chemical, Arkema SA, Chevron Phillips Chemical Company, LLC et Covestro AG.

Quelques points saillants du rapport

En avril 2021, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) a introduit une nouvelle résine recyclée qui est en partie fabriquée à partir de plastiques liés à l’océan. Ce nouveau matériau recyclé est un composé Xenoy MC/PET comprenant un minimum de 10 % de PET recyclé lié à l’océan mélangé à du polycarbonate. Il fait partie du portefeuille TruCircle de SABIC. La résine liée à l’océan est recyclée mécaniquement et convertie en composants pour de nouveaux biens de consommation et applications électroniques telles que les télécommandes de télévision et les rasoirs électroniques. Ce nouveau produit devrait réduire au minimum les plastiques qui finissent comme déchets dans l’océan.

Le segment cristallin devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial des résines plastiques au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante du polypropylène dans les emballages alimentaires devrait stimuler la croissance de ce segment. Le polypropylène a une excellente clarté et de solides propriétés de pare-vapeur. Il est capable de préserver le goût et la fraîcheur des aliments emballés.

Le segment de l’emballage devrait représenter une part considérable des revenus sur le marché mondial des résines plastiques. Les consommateurs du monde entier se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour acheter un certain nombre de produits selon leurs besoins. Ce facteur conduit en outre à une expansion rapide des expéditions de commerce électronique et d’autres services de livraison à domicile. Il dynamise la croissance du segment de l’emballage.

Le marché des résines plastiques en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’augmentation des activités de construction et la forte demande de bâtiments économes en énergie, en raison du lancement de nouveaux programmes tels que Energy Conservation Building Code (ECBC) en Inde, devraient accroître l’utilisation des résines plastiques dans l’industrie de la construction dans cette région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des résines plastiques en fonction du produit, de l’application et de la région :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Plastique d’ingénierie

Cristalline

Non cristallin

Super plastique d’ingénierie

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Emballage

Automobile

Construction

Électrique et Électronique

Meubles & Literie

Biens de consommation

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question supplémentaire, veuillez nous contacter et notre équipe vous fournira le rapport qui répond à vos besoins.

