Chiffre d’affaires du marché des plaquettes de frein pour véhicules électriques (Ev), part des régions et des pays, tendances, analyse de la croissance jusqu’en 2028

La du marché mondial des plaquettes de frein pour véhicules électriques (VE) a atteint 115,8 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 18,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’adoption croissante des plaquettes de frein pour véhicules électriques de type céramique devrait continuer à soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028. En outre, la demande croissante de véhicules électriques devrait stimuler la croissance des revenus de la croissance du marché mondial à l’avenir.

que de sécurité, de meilleures performances et de contrôle, et l'urbanisation rapide sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

favoriser l'adoption de plaquettes de freins de pointe pour véhicules électriques. Les fabricants de divers segments de véhicules, y compris les voitures particulières et les véhicules utilitaires, adoptent rapidement des plaquettes de frein de type céramique dans les véhicules en cours de production. Les plaquettes de frein pour véhicules électriques de type céramique sont fabriquées à partir d'une variété de matériaux qui offrent une structure robuste, ce qui contribue à augmenter la durée de vie des plaquettes de frein de 30 %. Les paramètres uniques des plaquettes de frein de type céramique contribuent à une dissipation plus rapide de la chaleur et réduisent également les risques de déformation du rotor en raison d'un excès de chaleur dans les systèmes de freinage.

Cependant, les inquiétudes concernant les défis de la suppression du bruit devraient limiter dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le domaine des freins pour véhicules électriquesrapports d’étude de marché sur les plaquettes sont les suivants :

TRW Aftermarket Asia Pacific Pte Ltd., ATE Brakes (Continental Aftermarket & Services GmbH), Akebono brake industry co. ltd., BorgWarner Inc., Brembo SpA, Aisin Aftermarket Corporation, Bendix Corporation, Tenneco Inc., Robert Bosch GmbH et EBC Brakes USA Inc

Étendue de la recherche :

Les segments couverts dans ce rapport sont :

Type Outlook (Revenu, USD Millions ; 2018-2028) organique métallique céramique



(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Véhicule électrique à batterie (BEV) Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) Véhicule électrique hybride (HEV)



Perspectives du type de véhicule (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Voitures de tourisme Véhicules utilitaires



Cette étude de marché sur les plaquettes de frein pour véhicules électriques traite également de la volatilité des coûts observé à la fois dans les données historiques collectées pour la période 2017-2019 et les tendances potentielles pour les années de prévision 2020-2028, sur la base de la capacité optimale ainsi que des points de vue et des estimations de marché estimées. Ce rapport sur le marché mondial évalue également les données relatives aux vendeurs opérant dans le secteur et aux acheteurs, fournissant une base de données exhaustive des aspects cruciaux du secteur Plaquettes de frein pour véhicules électriques.

L’étude de veille professionnelle sur le marché des plaquettes de frein pour véhicules électriques (EV) répond à certaines des questions les plus critiques:

Quelles sont les principales tendances du marché?

Quelles sont les forces motrices du marché Plaquettes de frein pour véhicules électriques (VE)?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché Plaquettes de frein pour véhicules électriques (VE)?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial des Plaquettes de frein pour véhicules électriques (EV)?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

Certains aspects clés explorés dans ce rapport sont les suivants :

Le segment de la céramique est attendu pour tenir compte du TCAC des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de sa structure robuste qui permet une dissipation thermique plus rapide et un poids plus léger qui a un impact positif sur le kilométrage d’un véhicule électrique.

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) devrait enregistrer une part de revenus significativement stable au cours de la période de prévision, car les clients se tournent rapidement vers les véhicules à batterie en raison de coûts de fonctionnement et de maintenance abordables.

L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus parmi les autres marchés régionaux sur le marché mondial des plaquettes de frein pour véhicules électriques au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence de fournisseurs internationaux et nationaux de plaquettes de frein pour véhicules électriques tels que TRW Aftermarket Asia Pacific Pte Ltd., Akebono brake industry Co. ltd. et Aisin Aftermarket Corporation, entre autres dans les pays de la région.

Dans l’ensemble, le rapport d’intelligence sur le marché des plaquettes de frein pour véhicules électriques déduit des estimations précises du marché en utilisant les principes de répartition et de triangulation des données pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

