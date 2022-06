Chiffre d’affaires du marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord d’une valeur de 886,48 millions de dollars américains d’ici 2028, selon Business Market Insights

Le marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord devrait passer de 486,83 millions de dollars US en 2021 à 886,48 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,9 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Les offres logicielles de sécurité du système de noms de domaine (DNS) aident à surmonter les défis tels que l’usurpation/l’empoisonnement du cache, le tunneling, le piratage, l’attaque de domaine fantôme, l’attaque de sous-domaine aléatoire, l’attaque de verrouillage de domaine et l’attaque d’équipement client (CPE) basée sur un botnet. . Avec le logiciel de sécurité DNS, les organisations peuvent bloquer ou rediriger les requêtes DNS pour identifier les domaines malveillants et alerter les utilisateurs visitant des sites dangereux ou sur d’éventuelles attaques de logiciels malveillants en communiquant avec les opérateurs. La surveillance DNS permet aux organisations d’inspecter le trafic de messagerie et les demandes d’accès à partir de plusieurs sites Web pour déterminer la sécurité de leurs données. De plus, le DNS pour l’exfiltration de données via le tunneling DNS peut être détecté et bloqué par un système de prévention d’intrusion intégré au pare-feu de nouvelle génération. Cela aide à bloquer les e-mails contenant éventuellement des logiciels malveillants et empêche les utilisateurs de visiter des sites Web potentiellement malveillants. Plusieurs développeurs de logiciels de sécurité DNS offrant des installations de surveillance DNS sont Comodo Security Solutions Inc. et DNSFilter Inc. Ainsi, avec la recrudescence des attaques DNS, l’adoption de logiciels de sécurité DNS augmente également, entraînant ainsi la croissance du marché nord-américain.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Akamai Technologies

Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

Solutions de sécurité Comodo, Inc.

DNSFilter Inc.

DomainTools

IP efficace

Systèmes d’aide

Société de texte ouvert

ScoutDNS, LLC

TitanHQ

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché. .

Le marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord est segmenté en fonction du déploiement, de la taille de l’organisation et du pays. Sur la base du déploiement, le marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord est segmenté en sur site et en cloud. Le segment basé sur le cloud a dominé le marché en 2020 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En fonction de la taille de l’organisation, le marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2020 ; cependant, le segment des petites et moyennes entreprises devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En fonction du pays, le marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord est classé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La recherche sur le marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain des logiciels de sécurité DNS en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des logiciels de sécurité DNS en Amérique du Nord.

