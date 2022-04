Chiffre d’affaires du marché des logiciels de cryptage, facteurs déterminants, acteurs clés, stratégies, tendances, TCAC de 14,6%, prévisions jusqu’en 2028

Les progrès technologiques dans les technologies de l’information et de la communication, le risque accru de perte et de vol de données, l’augmentation de l’application de l’Internet des objets (IoT) ont entraîné une dynamisation du marché des logiciels de cryptage.

Taille du marché – 9 785,3 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 14,6 %, tendances du marché – Demande accrue de protection et de sécurité des données

Le marché mondial des logiciels de cryptage devrait atteindre 29,47 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Données. Les progrès significatifs de la technologie mobile et son intégration dans le fonctionnement de différentes entreprises ont augmenté le risque de vol de données. Une telle augmentation du risque de vol de données et une augmentation proportionnelle de l’utilisation de la technologie mobile ont rendu nécessaire l’incorporation de logiciels de cryptage dans le fonctionnement de la technologie. L’intégration accrue de logiciels de cryptage dans le fonctionnement de la technologie mobile a un impact positif sur la croissance de l’industrie. L’utilisation de la technologie mobile n’est pas limitée à différentes entreprises, mais elle connaît une augmentation significative de l’utilisation personnelle. La technologie mobile est très dépendante et utilisée par les individus pour stocker et transmettre des données personnelles et sensibles qui sont sensibles au risque de perte et de vol de données. L’utilisation accrue de la technologie mobile a un impact significatif sur l’expansion du marché des logiciels de chiffrement.

Avec les développements des technologies de l’information et de la communication [TIC] et la facilité de fonctionnement qu’elles procurent, elles ont été intégrées dans différents secteurs comme la banque et l’industrie de la santé, entre autres. Dans ces industries, la protection des données privées des utilisateurs devient essentielle. Des politiques gouvernementales strictes en matière de protection des données réglementent le besoin de protection des données privées des utilisateurs. Par conséquent, l’intégration accrue des TIC dans diverses industries et la nécessité associée de protéger les données privées des utilisateurs de services ont pour effet de stimuler la croissance du secteur.

Dans le contexte de la région, l’Amérique du Nord est en tête du marché. Des facteurs tels que la présence d’un grand nombre de fournisseurs fournissant des logiciels de cryptage et des services associés, les progrès technologiques et l’incorporation de logiciels de cryptage ont entraîné la domination de l’Amérique du Nord sur ce marché.

Les principaux participants sont IBM Corporation, Microsoft Corporation, Symantec Corporation, Intel Security, EMC Corporation, Sophos Holdings Ltd, Check Point Software Technologies, McAfee, Proofpoint et Trend Micro.

En ce qui concerne la composante des logiciels de chiffrement, le segment Solutions peut générer des revenus plus élevés de 1,80 milliard USD en 2020 avec un TCAC de 14,4 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’efficacité des logiciels de cryptage pour garantir l’autonomie de l’utilisateur du service et protéger ses données entraînent une utilisation importante de ces logiciels pour des solutions qui contribuent aux revenus générés par ce segment.

Dans le contexte des utilisations, le segment Chiffrement pour les données au repos peut être considéré comme occupant la plus grande part de marché qui devrait détenir 64% du marché d’ici 2028 avec un taux de croissance de 14,4% au cours de la période de prévision. Comme ce logiciel est efficace pour protéger les données confidentielles en rendant les données illisibles, il en résulte une utilisation intensive pour les données au repos qui contribue à la part de marché de ce segment.

En ce qui concerne le déploiement, le segment sur site peut générer un chiffre d’affaires plus élevé de 1,89 milliard USD en 2020 avec un taux de croissance de 14,4 % au cours de la période de prévision. Les revenus générés par ce segment sont le résultat d’une exigence accrue de développement du système de sécurité de différentes organisations en raison de la forte intégration des technologies de l’information dans son fonctionnement.

En ce qui concerne l’utilisation finale, le segment BFSI a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 1,14 milliard USD en 2020 avec un taux de croissance de 15,0 % au cours de la période de prévision. L’exigence d’une sécurité renforcée dans ce secteur et l’augmentation des cas de cyberattaques ont rendu essentiel pour le segment BFSI la protection des données financières sensibles, ce qui a entraîné une utilisation accrue de ce logiciel dans ce segment, contribuant aux revenus générés par celui-ci. .

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord peut être considérée comme le leader du marché qui devrait occuper 30% du marché d’ici 2028 avec un TCAC de 15,1% au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques dans cette région, ainsi que l’intégration rapide du logiciel de cryptage dans le fonctionnement des différentes industries opérant dans cette région contribuent à sa part de marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le logiciel de cryptage mondial marché en fonction du composant, des usages, du déploiement, du domaine d’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type de composant Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Services

Solutions

Type d’utilisations Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Chiffrement des données -Chiffrement en transit

pour les données au repos

Type de déploiement Outlook (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

basé sur le cloud

sur site

Type de domaine d’application

dossier Chiffrement

disque Chiffrement

base de données

trafic réseau Cryptage

des communications Web Cryptage du

cloud

Autres

Type d’utilisation finale Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

BFSI

Santé

Secteur public

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché des logiciels de cryptage

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial ( Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

Analyse des facteurs d’effet de marché

Cryptage Prévisions du marché des logiciels En

conclusion, tous les aspects du marché des logiciels de chiffrement sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

