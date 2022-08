Chiffre d’affaires du marché des diagnostics d’allergies en Amérique latine, croissance future, tendances, principaux acteurs clés, prévisions d’opportunités commerciales jusqu’en 2029

Le rapport à grande échelle sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine est un rapport de marché perspicace et exploitable qui est toujours demandé par les entreprises pour sa croissance et son succès. Le rapport reconnaît et analyse également les tendances croissantes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du secteur de la santé. Les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sont étudiés sous le thème de l’aperçu du marché, qui donne aux entreprises des informations importantes pour prendre les bonnes décisions. En outre, le rapport sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine présente un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des facteurs les plus importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine, qui s’élevait à 4,25 milliards USD en 2021, atteindrait 9,72 milliards USD d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché

Les allergies affectent presque tous les organes du corps de diverses manières, avec un large éventail de symptômes, et leurs manifestations couvrent donc une vaste gamme de phénotypes. Selon des études menées en Europe, jusqu’à 30 % de la population souffre de rhinoconjonctivite allergique, 20 % d’asthme et 15 % de maladies cutanées allergiques. Les allergies alimentaires sont de plus en plus courantes et graves; les allergies professionnelles, les allergies aux médicaments et les allergies aux piqûres d’insectes (qui peuvent être mortelles) contribuent à l’épidémie d’allergies.

Dynamique du marché du diagnostic des allergies en Amérique latine

Conducteurs

Augmentation des niveaux de pollution de l’environnement

L’exposition à la pollution de l’air intérieur et extérieur, les allergies et l’exposition professionnelle sont les principaux facteurs de risque des maladies respiratoires chroniques. La prévalence des maladies allergiques est plus élevée chez les citadins que chez les ruraux en raison de la plus forte exposition aux contaminants environnementaux dans les villes (en raison de la pollution des véhicules et des activités industrielles). Plus de 80% des personnes vivant dans les villes sont exposées à des niveaux de qualité de l’air qui dépassent les recommandations de sécurité de l’OMS, selon l’OMS ; Bien qu’il s’agisse d’une tendance mondiale, les implications sont particulièrement graves dans les zones urbaines des pays à faible revenu. C’est un indicateur clé de l’expansion du marché du diagnostic des allergies.

Niveaux croissants de pollution environnementale

Les principaux moteurs de la croissance sont l’augmentation des dépenses de santé et de la durée de vie moyenne, une meilleure compréhension des tests préventifs, l’amélioration des offres de tests de diagnostic, l’augmentation des maladies liées au mode de vie et les traitements de santé mandatés par le gouvernement.

Augmentation de l’accès à l’assurance maladie

Le marché est dominé par de grands hôpitaux et laboratoires de diagnostic, qui peuvent se permettre des systèmes à volume élevé en raison de leurs budgets d’investissement importants. L’augmentation des dépenses de santé contribue à l’expansion du marché du diagnostic des allergies en raison des coûts élevés des services de santé. En outre, les gouvernements de nombreux pays accordent des remboursements et des programmes d’assurance maladie pour stimuler la demande des consommateurs en matière de diagnostic des allergies dans le monde entier.

Opportunités

Utilisation de mHealth dans le diagnostic des allergies

Avec seulement quelques outils mHealth pour le diagnostic de la rhinite allergique (RA) publiés dans des articles évalués par des pairs, l’utilisation de mHealth pour le diagnostic de la rhinite est actuellement limitée. Une nouvelle génération d’appareils de point de service a émergé à la suite des récents progrès des biocapteurs intégrés, de la connectivité sans fil et des techniques de récupération d’énergie. La RA, en revanche, est une maladie très répandue. Tout gadget de diagnostic connecté à un smartphone (par exemple, les débitmètres inspiratoires nasaux de pointe ou les biocapteurs intranasaux) devrait être abordable.

Contraintes/Défis

Difficulté de diagnostic des allergies

La difficulté du diagnostic des allergies est de proposer des procédures objectives, rapides, reproductibles, rentables, sensibles et spécifiques à la condition. Ils doivent être capables de reconnaître les expositions et de contribuer à la prise de décision thérapeutique, de préférence en soins primaires. De plus, des tests pour surveiller la réponse au traitement et comparer les effets précliniques et cliniques sur de grandes cohortes et entre les pays sont nécessaires.

Coûts de prime associés aux instruments de diagnostic des allergies

Les acteurs du marché mettent régulièrement à jour plusieurs dispositifs de diagnostic des allergies, notamment des luminomètres, des analyseurs de transfert, des scanners, des analyseurs ELISA et des analyseurs d’immunoessais. Ces instruments sont plus chers car ils ont des caractéristiques et des fonctions plus avancées (le prix de chaque instrument varie en fonction de sa précision, de sa flexibilité et de son TAT). Les analyseurs d’ immunodosage , par exemple, coûtent entre 10 000 USD et 20 000 USD, tandis que les luminomètres coûtent entre 3 000 USD et 14 000 USD. Les lecteurs ELISA semi-automatisés coûtent entre 2 000 USD et 5 000 USD, tandis que les analyseurs entièrement automatisés coûtent plus de 14 000 USD. De plus, le fonctionnement de cet équipement nécessite des coûts supplémentaires tels que l’entretien et l’assurance, la supervision du laboratoire et les frais généraux (tels que les services publics, l’espace et l’administration).

Ce rapport sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine

COVID 19 a fait l’objet de plusieurs recherches pour voir comment il affecte les services de tests de diagnostic des allergies. Selon une enquête réalisée en Turquie, les allergologues préfèrent recourir à la télémédecine pour l’asthme et la rhinite pendant l’épidémie de COVID-19 à un rythme élevé. Cependant, les entretiens en face à face étaient préférables pour les maladies allergiques plus graves telles que l’anaphylaxie et l’angio-œdème héréditaire. D’autres pays, comme l’Italie et les États-Unis, ont connu une tendance similaire. En Australie, les consultations en face-à-face dans les cliniques externes étaient réservées aux patients urgents souffrant de troubles rhumatologiques, et environ 80 % des consultations externes étaient passées à la télémédecine. Cela a également entravé l’expansion du marché en limitant la restriction et la diminution de divers services de diagnostic et de traitement.

Développement récent

En 2021, Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. a été remplacé par Minaris Medical America, Inc. En unissant les sociétés du groupe d’activités médicales sous la marque Minaris Medical, Hitachi souhaite renforcer sa position mondiale et accroître ses activités commerciales dans le domaine de l’in-vitro. Diagnostique. Les deux sociétés appartiennent à Showa Denko Materials Co., Ltd.

En 2021, PerkinElmer Inc. a conclu un accord pour acheter Immunodiagnostic Systems Holdings PLC. Grâce à cette acquisition, PerkinElmer Inc. pourra renforcer sa position dans le secteur de l’immunodiagnostic (IDS). EUROIMMUN Medizinische LABORDIAGNOSTIKA AG, une entreprise qui vend des produits et des services contre les allergies, reprendra IDS.

Portée du marché du diagnostic des allergies en Amérique latine

Le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine est segmenté en fonction du produit, de l’allergène, du test, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Des produits

Kits de dosage

Consommables

Instruments

Analyseurs d’immunodosage

Analyseurs ELISA

Luminomètres

Autres instruments

Prestations de service

Allergène

Allergènes inhalés

Allergènes alimentaires

Allergènes médicamenteux

Autres allergènes

Test

Essais in vivo

Tests de piqûre cutanée

Patch-tests

Autres tests in vivo

Essais in vitro

Utilisateur final

Laboratoires de diagnostic

Laboratoires hospitaliers

Instituts de recherche universitaires

Autres utilisateurs finaux

Canal de distribution

Direct

Indirect

Analyse/aperçus régionaux du marché des diagnostics des allergies en Amérique latine

Le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, allergène, test, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine sont le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Diagnostic des allergies en Amérique latine

Le paysage concurrentiel du marché du diagnostic des allergies en Amérique latine fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du diagnostic des allergies en Amérique latine sont :

Thermo Fisher Scientific Inc., (États-Unis)

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

Danher (États-Unis)

Omega Diagnostics Group PLC (Royaume-Uni)

bioMérieux (France)

Division Holding de Romer Labs (Autriche)

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG (Allemagne)

HollisterStier Allergy (États-Unis)

NEOGEN Corporation (États-Unis)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Minaris Medical America, Inc. (États-Unis)

Stallergenes Greer (Royaume-Uni)

HOB Biotech Group Corp., Ltd. (Chine)

HYCOR Biomédical (États-Unis)

R-Biopharm AG (Allemagne)

AESKU.GROUP GmbH (Allemagne)

ACON Laboratories, Inc. (États-Unis)

Lincoln Diagnostics, Inc. (États-Unis)

Astra Biotech GmbH (Allemagne)

Groupe Erba (Royaume-Uni)

