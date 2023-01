Chiffre d’affaires du marché des céréales pour petit déjeuner en Europe , stratégies concurrentielles, portée future, part de marché, opportunités d’investissement et analyse des perspectives

‘ Marché européen des céréales pour petit-déjeuner ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché Europe Breakfast Cereals présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les céréales pour petit-déjeuner en Europe. Les recherches et les analyses effectuées dans ce rapport Céréales pour petit déjeuner en Europe aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit.

Le rapport sur le marché des céréales pour petit-déjeuner en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques, et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par type (flocons, soufflés, râpés, extrudés et autres), type de produit (céréales PAM et céréales chaudes), ingrédient (muesli, granola, avoine, blé, orge, seigle, maïs et autres), marque (marque et marque de distributeur) , canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin) Pays couverts Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Suède, Pologne, Danemark et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Kellogg Co., General Mills Inc., The Quaker Oats Company (filiale de PepsiCo), CEREALTO SIRO, KIND, Premier Nutrition Company, LLC, Nestlé, Hero, Molino Spadoni spa, WEETABIX, Valsemøllen, Grillon D’Or, Clif Bar & Company, Associated British Foods plc et DANONE, entre autres.

Dynamique du marché des céréales pour petit-déjeuner en Europe

Conducteurs

Augmentation de la demande de céréales de petit-déjeuner prêtes à manger

Les aliments prêts à consommer (PAM) comprennent les aliments prélavés, cuits, principalement emballés, prêts à consommer sans préparation ni cuisson préalables. La culture occidentale influence fortement les consommateurs en raison des horaires serrés, et tout est simple et rapide. Les gens recherchent actuellement des options plus rapides, plus faciles à préparer et plus saines que les autres aliments et collations rapides disponibles sur le marché. Les changements de mode de vie rapides ont accru l’intérêt pour la santé et le bien-être, et l’évolution des besoins des consommateurs a accru la demande de plats cuisinés. Aujourd’hui, la catégorie du prêt-à-manger offre de nombreuses options, dont diverses céréales faciles à préparer et à consommer sainement.

Faire évoluer la préférence des consommateurs vers les céréales biologiques et à base de grains entiers

L’utilisation de produits alimentaires biologiques conduit finalement à adopter des méthodes d’agriculture biologique, qui maintiennent un sol sain, créent des aliments sains et un environnement sain. Un sol sain est la base de l’agriculture biologique. Les agriculteurs biologiques utilisent des engrais organiques naturels et des amendements de sol qui aident à préserver l’environnement. Une prise de conscience accrue pour un bien-être sain créera des opportunités pour les produits céréaliers biologiques sur le marché européen.

Perspectives positives à l’égard des produits alimentaires prêts à l’emploi

L’urbanisation croissante a été un énorme moteur, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires de commodité au cours des cinq dernières années. En raison du large éventail de consommateurs, les entreprises se tournent de plus en plus vers des aliments spécialement cuisinés. De plus, les grandes chaînes de distribution, les supermarchés et les hypermarchés ont facilement accès à ces plats cuisinés. Des parents de bureau aux jeunes enfants, tout le monde peut manger immédiatement divers aliments préparés.

Accroître la sensibilisation à la santé des consommateurs

De nos jours, les gens s’intéressent davantage aux aliments sains tels que les céréales et les grains et visitent les endroits qui fournissent des aliments nutritifs et conviennent à leur santé. Ils comprennent maintenant que lorsqu’ils mangent de la malbouffe ou sans aliments nutritifs et qu’ils réduisent la qualité de leur alimentation, cela a un impact élevé et dangereux sur leur santé. En outre, les consommateurs sont également conscients de la qualité de leur alimentation quotidienne et optent pour des aliments nutritifs tels que les céréales et les grains sains.

Opportunités

Nombre émergent de marques alimentaires sur le marché

Les tendances en matière d’innovation de marque dans l’industrie alimentaire sont considérées comme l’une des stratégies d’entreprise les plus compétitives et les plus matures qui offrent des opportunités de croissance. Surtout sur le marché alimentaire hautement concurrentiel et mature, divers départements de production alimentaire rencontrent de nombreuses marques de contrefaçon émergentes. À mesure que la demande évolue, de nouvelles marques d’aliments différents se regrouperont pour ouvrir de nouvelles opportunités dans l’ensemble de l’industrie alimentaire, y compris le marché des céréales pour petit-déjeuner.

Avancement croissant de l’infrastructure de vente au détail de produits alimentaires

Les start-ups de livraison de nourriture ont réussi et ont été les pionnières de nouvelles approches du commerce électronique. Les grands détaillants continuent d’expérimenter des formats de magasins plus petits plus proches des consommateurs, poussés par l’urbanisation et les exigences de commodité pour les clients. Pour de nombreux consommateurs, les magasins physiques restent le canal d’achat préféré, ce qui encourage l’arrivée de nouvelles technologies innovantes dans l’espace des magasins physiques sur le marché alimentaire. Selon Oxford Economics, la population urbaine à travers l’Europe devrait augmenter de 3,5 % entre 2021 et 2035.

Contraintes/Défis

Disponibilité d’autres options de petit-déjeuner

Il existe plusieurs options sur le marché, et il peut être difficile de choisir un bon produit pour le petit-déjeuner. Une bonne règle de base consiste à rechercher les quantités les plus faibles de sucres ajoutés et de calories et la plus grande quantité de fibres , y compris le blanc d’œuf, le pain et autres. Les céréales pour petit-déjeuner sont commercialisées comme saines avec des boîtes contenant des allégations de santé telles que « faible en gras et grains entiers », mais leurs premiers ingrédients répertoriés sont souvent des céréales raffinées et du sucre.

Énorme commercialisation de produits contrefaits

Les emballages et les produits de céréales pour petit-déjeuner contrefaits peuvent ressembler à de vraies marques, mais manger peut causer de nombreux types de maladies. De nombreux consommateurs ignorent que le produit qu’ils achètent est contrefait, donc s’il ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas aux attentes générales, le client blâme l’entreprise authentique. Cela peut amener les clients à perdre confiance dans la marque et à ne pas racheter la même marque à l’avenir.

Volatilité de l’approvisionnement en matières premières

De plus, l’augmentation du commerce, de l’urbanisation, des besoins agricoles et de la demande énergétique exerce une pression supplémentaire sur le coût des intermédiaires nécessaires à la fabrication des ingrédients alimentaires. Par conséquent, l’évolution des coûts des matières premières pour la production de céréales affecte la demande du produit et devrait donc remettre en cause la croissance du marché européen des céréales pour petit-déjeuner.

Règles et réglementations strictes pour la commercialisation des produits

En raison de l’implication nécessairement intime avec les disciplines scientifiques, technologiques, logistiques et managériales requises pour faire fonctionner le système d’approvisionnement alimentaire, les fabricants de produits alimentaires ont été impliqués dans le processus de normalisation concernant les céréales et les graines aux niveaux national et international. Ils sont tenus d’apporter leur connaissance du système d’approvisionnement alimentaire dans ce processus pour aider à assurer son efficience et son efficacité et s’assurer qu’il aboutit à la livraison sécuritaire des produits.

Développement récent

En novembre 2021, General Mills Inc. a annoncé qu’elle avait finalisé la vente de sa participation majoritaire de 51 % dans ses activités européennes de Yoplait, et dans le cadre de la transaction avec Sodiaal, General Mills a acquis la pleine propriété de l’entreprise canadienne de Yoplait. Cela a aidé l’entreprise à augmenter ses revenus à long terme.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché des céréales pour petit-déjeuner en Europe : Kellogg Co., General Mills Inc., The Quaker Oats Company (une filiale de PepsiCo), CEREALTO SIRO, KIND, Premier Nutrition Company, LLC, Nestlé, Hero, Molino Spadoni spa, WEETABIX , Valsemøllen, Grillon D’Or, Clif Bar & Company, Associated British Foods plc et DANONE

Segmentation du marché :

Le marché européen des céréales pour petit-déjeuner est classé en fonction du type, du type de produit, de l’ingrédient, de la marque et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

Flocons

Gonflé

déchiqueté

Extrudé

Autres

Sur la base du type, le marché européen des céréales pour petit-déjeuner est segmenté en flocons, soufflés, râpés, extrudés et autres.

type de produit

Céréales PAM

Céréales Chaudes

Sur la base du type de produit, le marché européen des céréales pour petit-déjeuner est segmenté en céréales PAM et en céréales chaudes.

Ingrédient

Blé

Avoine

Granola

Seigle

muesli

Orge

Maïs

Autres

Sur la base des ingrédients, le marché européen des céréales pour petit-déjeuner est segmenté en muesli, granola, avoine, blé, orge, seigle, maïs et autres.

Marque

De marque

Label privé

Sur la base de la marque, le marché européen des céréales pour petit-déjeuner est segmenté en marques et marques maison.

Canal de distribution

Détaillants en magasin

Détaillants hors magasin Sur la base du canal de distribution, le marché européen des céréales pour petit-déjeuner est segmenté en détaillants en magasin et détaillants hors magasin.

Analyse / aperçus régionaux du marché des céréales pour petit déjeuner en Europe

Le marché européen des céréales pour petit-déjeuner est en outre segmenté en grands pays, dont l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, la Pologne, le Danemark et le reste de l’Europe.

Le marché britannique des céréales pour petit-déjeuner en Europe en termes de part de marché et de revenus du marché continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’acteurs clés majeurs et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la consommation de petits déjeuners sains dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Céréales pour petit déjeuner en Europe?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Céréales pour petit déjeuner en Europe?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Céréales pour petit déjeuner en Europe?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Europe Céréales pour petit déjeuner?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Céréales pour petit déjeuner en Europe auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries Céréales pour petit déjeuner en Europe?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

