Chiffre d’affaires du marché des canules nasales, tendances, facteurs de croissance, analyse de la région et du pays et prévisions jusqu’en 2028

Le nombre croissant de troubles du mode de vie et de maladies chroniques à travers le monde, ainsi que les niveaux élevés de développement médical à travers le monde, entraîneront le marché à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des canules nasales était évalué à 4,4 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 9,4 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 7,7 %. Le marché des canules nasales se développe à partir des besoins critiques des clients. L’industrie des canules nasales qui est passée très rapidement de ses débuts à ses stades avancés. Le marché des canules nasales peut être divisé en plusieurs segments et sous-segments. Il comprend des services allant des soins non qualifiés aux soins infirmiers qualifiés. La gamme de produits est également très large, tout comme l’étendue et le besoin de spécialisations.

La canule nasale à haut débit (HFNC), dans le segment Type de produit, devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’oxygénothérapie par canule nasale à haut débit (HFNC) comprend un mélangeur air/oxygène, un humidificateur actif, un circuit chauffant unique et une canule nasale. Il délivre un gaz médical correctement chauffé et humidifié jusqu’à 60 L/min de débit et est considéré comme ayant un certain nombre d’effets physiologiques : réduction de l’espace mort anatomique, fraction constante d’oxygène inspiré et bonne humidification. L’augmentation des besoins en soins pédiatriques et la croissance de la population gériatrique dans le monde sont les principaux moteurs de l’industrie. À cela s’ajoutent les incidences croissantes de maladies respiratoires chroniques telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’asthme, la pneumonie, etc. Ces maladies nécessitent une hospitalisation et des soins urgents, et lors de l’hospitalisation, les patients ont besoin d’un tube d’oxygène nasal pour restaurer leurs fonctions respiratoires. Alors que les pays en développement investissent dans les soins de santé, le fléau de la contamination croisée et des infections nosocomiales (IAS) doit être combattu. Ainsi, la demande de canules nasales à usage unique augmente, ce qui affectera positivement la croissance de l’industrie. La population mondiale âgée de plus de 60 ans pourrait atteindre 2 milliards d’ici 2050, selon l’OMS, ce qui pourrait entraîner une augmentation du diagnostic de maladies respiratoires chroniques, ce qui augmente la demande de canules nasales. Les canules nasales sont très rentables et se déclinent désormais en de nombreuses variantes de produits qui tiennent compte d’aspects tels que le confort du patient lors de l’utilisation des produits. Les tubes nasaux ultra-doux, fabriqués par Smith Medical et Salter Labs, devraient stimuler la croissance de l’industrie. Il a une demande prête et croissante aujourd’hui. La région nord-américaine était le leader du secteur en 2018, en raison d’investissements très importants dans les soins de santé, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé dans les années à venir.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4374

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont :

Flexicare Limited (Royaume-Uni), Salter Labs (États-Unis), Smiths Medical Inc (États-Unis), Teleflex Inc (États-Unis), Fairmont Medical (Australie), Hamilton Medicals (Suisse), Neotech Products (États-Unis) et Sunset Healthcare Solutions Inc (États-Unis), entre autres

Segmentation du marché par types :

Type de produit

Canule nasale à faible débit Canule nasale

à haut débit

Segmentation du marché par applications :

Applications

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Insuffisance respiratoire aiguë

Toxicité au monoxyde de carbone

Bronchiectasie

Autres

Utilisateurs

Hôpitaux

Centres de services ambulatoires (ASC)

Autres

Commander ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/4374

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial des canules nasales dans chaque région pour la période de prévision de 2021- 2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent-

Le nombre croissant de maladies respiratoires telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’asthme, etc., multiplie le besoin d’interventions par canule nasale.

L’Amérique du Nord occupe la première place dans l’industrie des canules nasales, principalement en raison des tendances convergentes de leur population vieillissante, de l’augmentation du nombre et des cas de maladies chroniques et des investissements importants dans les soins de santé.

La région Asie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé dans le secteur des canules nasales au cours de la période de prévision en raison des avantages en termes de coûts, de l’augmentation du nombre de personnes malades et d’un besoin accru de soins de santé basés sur l’hygiène dans les secteurs public et privé. 10 % des investissements dans la recherche et le développement dans le secteur de la santé sont attendus d’ici 2019.

La Chine et l’Inde devraient connaître une énorme augmentation du marché des canules nasales, car la valeur marchande devrait bientôt doubler en Inde. Comme davantage de personnes âgées devraient résider en Chine et dans la région Asie-Pacifique d’ici 2050, parallèlement à l’augmentation des dépenses de santé de leurs gouvernements respectifs, l’utilisation de ces produits devrait augmenter.

Les pays en développement augmentent leurs dépenses publiques de santé et, à ce titre, le nombre d’hôpitaux et de cliniques devrait augmenter là où ces produits sont largement utilisés.

Ces produits sont populaires principalement en raison de l’avantage de la régulation de l’apport d’oxygène, dont la plupart d’entre eux disposent.

Par type de produit, la canule nasale à haut débit occupe la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique afficheront également une croissance moyenne d’environ 13,2 % jusqu’en 2026. En Amérique latine, le coût des soins de santé est considérablement faible et ces produits constituent un bon investissement des hôpitaux de la région pour fournir des soins sûrs et efficaces. aux malades.

Une augmentation du revenu disponible, une sensibilisation accrue à ces produits, de meilleures sources de financement et de plus grandes innovations technologiques et scientifiques stimulent l’industrie.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2128

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

Parcourir plus de rapports :

marché de la télésanté @ https://www.biospace.com/article/telehealth-market-size-to-reach-usd-440-77-billion-in-2028-says-reports-and-data/

Metaverse Market @ https://www.biospace.com/article/will-metaverse-play-a-major-role-in-shaping-the-post-pandemic-world-/

Marché des dispositifs chirurgicaux @ https://www.biospace.com/article/surgical-devices-market-size-to-reach-usd-20-20-billion-in-2028-says-reports-and-data-/

Marché de la bioimpression 3D @ https://www.biospace.com/article/3d-bioprinting-market-size-to-reach-usd-7-39-billion-in-2028-says-reports-and-data/

Marché de la réparation du cartilage @ https://www.biospace.com/article/cartilage-repair-market-size-to-reach-usd-2-268-8-million-in-2028-says-reports-and-data/

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.