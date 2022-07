Chiffre d’affaires du marché des agrégats, analyse et dimensionnement de la région, du pays et du segment pour 2017-2027

Le marché mondial des granulats devrait atteindre 723,28 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché connaît un intérêt accru de la part de l’industrie du béton à des fins commerciales en raison de son utilisation dans la fabrication du béton et du ciment, du ballast ferroviaire et de la base et des revêtements routiers. Le vieillissement des infrastructures et la croissance de l’industrie de la construction devraient alimenter la croissance de la demande d’agrégats de construction au cours de la période de prévision. L’investissement dans la technologie devrait être une priorité absolue dans les années à venir. Les pays développés et émergents dépendent également de l’expansion du marché des infrastructures.

Par exemple, le pays aura un besoin d’investissement substantiel de 4,50 billions de dollars d’ici 2040, selon l’étude économique de 2019 de l’Inde. L’Inde dépense environ 200,00 milliards USD par an, soit environ 7,0 % à 8,0 % de son PIB. En outre, les dépenses d’infrastructure de la région du Moyen-Orient alimentent la demande d’agrégats de construction et de produits connexes. Le développement économique sain et l’expansion démographique des économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, devraient faire augmenter les dépenses de construction.

Le secteur des infrastructures aux États-Unis a un besoin urgent de mise à niveau car le pays a connu une augmentation des incidents d’effondrement de ponts ces dernières années. Selon les statistiques de 2017 de l’American Society of Civil Engineers (ASCE), près de 9,1 % des ponts du pays sont structurellement déficients. Dans les années à venir, le pays devrait connaître une augmentation significative de la croissance de l’infrastructure des ponts. Au cours de la période de prévision, la Chine devrait être en tête de la construction d’immeubles de grande hauteur. Selon les statistiques du Conseil sur les immeubles de grande hauteur et l’habitat urbain, la Chine représentait près de 60,0 % des nouvelles constructions de grande hauteur en 2017. Un boom similaire de la construction de grande hauteur a été observé au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

L’industrie des granulats est actuellement confrontée à divers défis environnementaux. L’exploration et le traitement contribuent aux problèmes environnementaux, notamment l’augmentation de la poussière, des vibrations, du bruit et des niveaux d’eau dans le sol. L’approvisionnement différent en produits de base et la concurrence fluctuante ont exercé une pression sur les fournisseurs de l’industrie, ce qui a également forcé les entreprises à réduire leurs coûts et à se concentrer sur un meilleur service client.

L’impact du COVID-19 :

à mesure que la crise du COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient rapidement leurs pratiques et leurs priorités d’achat pour répondre à la demande d’une pandémie qui a réduit le besoin de granulats. Une séquence de chocs positifs et négatifs surviendra dans quelques mois, à mesure que les producteurs et leurs vendeurs s’adapteront aux demandes changeantes des clients. Les économies dépendantes des exportations de nombreuses régions semblent vulnérables, avec une situation mondiale malheureuse. Les marchés mondiaux des granulats sont remodelés par l’impact de cette pandémie lorsque certains fabricants ferment ou diminuent leur production en raison d’un manque de demande en aval. Alors que certains voient leur production suspendue par mesure de précaution par les gouvernements de leurs nations respectives pour lutter contre la propagation du virus. Pour certains pays, les consommateurs sont tentés d’être plus régionaux en regardant l’ampleur de l’épidémie et les actions conséquentes des autorités nationales elles-mêmes. Dans ces situations, la dynamique des entreprises dans les régions d’Asie-Pacifique était très dynamique, s’affaiblissant régulièrement, rendant difficile leur stabilisation.

Les principaux participants sont Martin Marietta Materials Inc., HeidelbergCement AG, LafargeHolcim, Eurocement Group, CEMEX SAB de CV, CRH plc, Vulcan Materials Company, LSR Group, Adélaïde Brighton Ltd. et Hanlon Concrete, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

sur la base du type de produit, le sable a généré un chiffre d’affaires de 58 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision, en raison de sa grande variété d’applications dans la production de béton ainsi que ciment, granulats grossiers et eau.

L’industrie du béton devrait croître avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision en raison de nombreuses réformes réglementaires, notamment l’introduction de projets de loi sur la réglementation immobilière et l’inclusion dans le secteur immobilier de 100,0 % d’investissements directs étrangers.

Le secteur commercial est le principal contributeur au marché des granulats. Le secteur commercial de la région Asie-Pacifique est le principal actionnaire du marché et détenait environ 32,3% du marché en 2019 en raison de diverses mesures gouvernementales, telles qu’un nombre réduit de réglementations et de taxes.

La région Asie-Pacifique a dominé le marché des granulats en 2019. Le moteur du marché est l’accent mis par la région sur les procédures rentables et avancées mises en œuvre dans l’industrie. La région Asie-Pacifique détenait environ 65,0% du marché, suivie de l’Amérique du Nord, qui détenait environ 17,0% du marché en 2019.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des agrégats en fonction du type de produit, de l’utilisateur final, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Pierre concassée

Sable

Gravier

Autres

perspectives de l’utilisateur final (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenus, milliards USD ; 2017- 2027)

béton

Base de route en

Autres

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

résidentielle

commerciale

industrielle

Infrastructure

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

du Moyen-Orient et de l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Analyse régionale

Le rapport offre un aperçu clair de la bifurcation régionale du marché en ce qui concerne les régions où le marché a déjà établi sa proéminence. En outre, il analyse les régions clés pour le ratio de production et de consommation, l’analyse des importations/exportations, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances et les demandes régionales et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. Les segments d’analyse régionale proposent également une analyse par pays pour offrir une vue panoramique du marché.

Le rapport sur le marché des agrégats propose :

Des informations approfondies sur le paysage du marché des granulats

Détails clés sur la segmentation régionale du marché Granulats

Analyse des tendances cruciales du marché en ce qui concerne les tendances actuelles et émergentes

Analyse complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie Granulats

Aperçu complet des principaux fabricants et des principaux acteurs de l’industrie

Étude approfondie de la segmentation du marché et des développements récents

Merci d'avoir lu notre rapport.

