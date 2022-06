Chiffre d’affaires du marché de l’huile de CBD en Europe, taille – Statistiques de l’industrie, part, analyse et rapport de recherche mondial, 2028

Le rapport d’étude de marché à grande échelle sur l’huile de CBD en Europe présente un aperçu absolu du marché qui contient divers aspects de l’analyse du marché, de la définition du produit, de la segmentation du marché, des développements clés et du paysage des fournisseurs existants. Diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web et des rapports annuels des sociétés, des livres blancs et des fusions ont été utilisées pour rassembler les données et les informations mentionnées dans l’important rapport d’activité Europe CBD Oil. Avec une année de référence et une année historique particulières, des estimations et des calculs précis sont effectués dans ce document de l’industrie. Cette étude de marché évalue également l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Téléchargez un échantillon exclusif gratuit (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l’impact du COVID-19 sur cette industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-cbd-oil-market&AS

Principaux acteurs du marché avec une analyse approfondie :

Aurore Cannabis

Diamant CBD

ENDOCA

APHRIA Inc

ConnOils

Elixinol Global Limited

Emblème CANNABIS

NuLeaf Naturals, LLC

CBD Ultra Limité

…………

Des entreprises supplémentaires peuvent être incluses sur demande

Le rapport couvre une performance détaillée de certains des acteurs clés et une analyse des principaux acteurs de l’industrie, des segments, des applications et des régions. En outre, le rapport examine également les politiques du gouvernement dans différentes régions, ce qui illustre les principales opportunités ainsi que les défis du marché dans chaque région.

Segmentation : marché européen de l’huile de CBD

Par type (dominant THC, dominant CBD, à base de marijuana, à base de chanvre)

Par type de produit (original, mélangé), catégorie de produit (non aromatisé, aromatisé)

Par application (aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques, application industrielle, autres)

Par canal de distribution (direct, indirect)

Portée du rapport :

Le rapport d’étude de marché sur l’huile de CBD en Europe aide l’organisation à obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, la démographie, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques de dépenses des clients. Ce rapport marketing mondial fournit des solutions de recherche du monde réel pour chaque secteur industriel, ainsi qu’une collecte méticuleuse de données provenant de sources non publiques pour mieux équiper les entreprises des informations dont elles ont le plus besoin. Le rapport couvre la portée, la taille, la disposition et la croissance de l’industrie, y compris les sensibilités clés et les facteurs de succès. Un rapport de classe mondiale sur le marché de l’huile de CBD en Europe couvre également les prévisions de l’industrie sur cinq ans, les taux de croissance et une analyse des principaux acteurs de l’industrie et de leurs parts de marché.

Les points précieux couverts dans l’étude de recherche sur l’huile de CBD en Europe sont :

Analyse d’impact COVID-19 et opportunités de revenus post-COVID-19 sur le marché

Perspectives et croissance stratégiques de l’industrie pétrolière CBD en Europe – Cartographie de la pertinence

Prévisions de marché – Estimation et approche

Interconnectivité et marchés connexes

Carte de l’écosystème du marché du pétrole CBD en Europe

Analyse de l’évolution des segments de marché, perspectives de concurrence sur le marché et statistiques clés

Analyse stratégique pour l’optimisation des coûts

Dynamique du marché du pétrole CBD en Europe

Une analyse SWOT complète et une précision de recherche inégalée contribuent à la fiabilité de la recherche.

Développement de produits/Innovation et paysage d’investissement

Veille concurrentielle de l’entreprise

Pour recevoir une liste complète des régions importantes, demandez la table des matières ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-cbd-oil-market&AS

Portée du marché mondial de l’huile de CBD en Europe et taille du marché

Sur la base du type, le marché de l’huile de CBD est segmenté en THC dominant, CBD dominant, à base de marijuana, à base de chanvre.

Sur la base du type de produit, le marché de l’huile de CBD est segmenté en original, mélangé. En 2020, le segment mixte domine la croissance du marché en raison de l’augmentation de l’utilisation du CBD en raison de la modification du produit en fonction des besoins de l’utilisateur final.

Sur la base de la catégorie de produits, le marché de l’huile de CBD est segmenté en non aromatisé et aromatisé. En 2020, le non aromatisé domine la croissance du marché en raison de l’augmentation de l’utilisation du non aromatisé pour la recréation du nouveau produit.

Sur la base de l’application, le marché de l’huile de CBD est segmenté en aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques, applications industrielles, autres. En 2020, les produits pharmaceutiques et nutraceutiques dominent la croissance du marché en raison de la forte adoption des produits CD dans divers médicaments.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’huile CBD est segmenté en direct, indirect. En 2020, le segment direct domine la croissance du marché en raison du nombre croissant de plateformes de conseil du produit qui domine le segment dans la région

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du pétrole CBD en Europe

Le paysage concurrentiel du marché Huile de CBD fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché européen de l’huile de CBD.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport Aurora Cannabis, Diamond CBD, ENDOCA, APHRIA Inc., ConnOils, Elixinol Global Limited, Emblem CANNABIS, NuLeaf Naturals, LLC, CBD Ultra Limited, The Original Alternative et d’autres acteurs nationaux et européens. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché de l’huile de CBD.

Par exemple,

En juin 2020, Aphria Inc. annonce qu’elle participera à la Stifel 2020 Virtual Cross Sector Insight Conference le 8 juin 2020. Grâce à cela, la société vise à promouvoir son portefeuille de produits sur le marché.

En février 2019, Aurora Cannabis a annoncé la construction par l’entreprise d’un agrandissement de 300 000 pieds carrés à Edmonton. La nouvelle installation a été nommée Aurora Polaris. Cette capacité accrue répondra aux besoins d’entreposage et de logistique de l’entreprise en raison de la demande mondiale croissante de produits à base de cannabis. Cette installation a également inclus un espace de recherche et de développement.

Sur la base de la région

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, les ventes, les revenus, la part de marché et le taux de croissance de Europe CBD Oil dans ces régions, de 2021 à 2028, couvrant:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni

Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande

Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Renseignez-vous pour le rapport de personnalisation @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=europe-cbd-oil-market&AS

En outre, le rapport de recherche examine :

Analyse concurrentielle et fabricants sur le marché mondial

Par type de produit, applications et facteurs de croissance

Tendances et perspectives de l’industrie pour les applications majeures / Utilisateurs finaux / Zone d’utilisation

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie .

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com