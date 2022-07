Chiffre d’affaires du marché de l’emballage industriel, analyse et dimensionnement de la région, du pays et du segment pour 2021-2027

La taille du marché mondial de l’emballage industriel a atteint 61,48 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 4,6 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’optimisation de la taille des conteneurs d’expédition, l’adoption croissante des emballages industriels en raison de la préférence croissante pour les commandes en ligne en gros de divers produits et le besoin d’emballages plus robustes pour des articles et des produits spécifiques sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance des revenus du marché.

Une grande variété de produits sont emballés en vrac, expédiés et stockés et un certain nombre de produits nécessitent un emballage robuste pour éviter les dommages, la contamination et l’exposition aux éléments. Les emballages industriels comprennent des emballages spécialisés et résistants qui sont idéaux pour une meilleure protection pendant le transport ou l’expédition, et pendant que les produits sont entreposés ou livrés. L’accent mis sur la sécurité des produits en vrac, la prévention du vol ou de la falsification et la prévention des dommages et des pertes potentielles sont des facteurs majeurs de croissance des revenus. L’emballage industriel est largement utilisé dans les usines de fabrication ou les installations industrielles pour emballer de nouveaux équipements, composants électriques, accessoires, pièces et composants, et emballer en vrac des produits similaires pour le transport et la livraison. L’emballage industriel est également utilisé à n’importe quelle étape de la chaîne d’approvisionnement en fonction des produits, du type de produit, des conditions météorologiques et/ou du mode de transport, d’expédition et de livraison. L’augmentation de la demande et de l’offre de produits tels que les lubrifiants, les huiles, les produits chimiques et autres entraîne un besoin d’emballages plus robustes, plus solides et surtout – sûrs – pour assurer un passage sûr le long de la chaîne d’approvisionnement.

Cependant, le recyclage et les préoccupations environnementales croissantes concernant l’élimination des déchets d’emballages industriels et de certains matériaux tels que les plastiques utilisés dans l’industrie devraient entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. De plus, certains matériaux comme le bois peuvent ne pas être les meilleurs pour transporter certains produits. Le bois peut développer une croissance fongique ou bactérienne s’il n’est pas traité ou vieux, et s’il est réutilisé. De plus, les surfaces dures et rugueuses peuvent ne pas convenir aux produits tels que les légumes et les fruits. Ce sont quelques facteurs qui entraînent une réticence à utiliser certaines options d’emballage industriel à faible coût, ce qui limite la croissance des revenus du marché.

Si vous êtes un fournisseur d’emballages industriels, cet article vous aidera à comprendre le volume des ventes avec des tendances impactantes.

Ce rapport de 265 pages sur le marché de l’emballage industriel examine en détail le marché de l’emballage industriel et fournit la taille et les perspectives du marché par technologie et par région jusqu’en 2028. Le rapport met également en évidence les principales utilisations cas, principaux fournisseurs de l’industrie, stratégies d’adoption, études de cas détaillées, tendances perturbatrices et autres informations liées à l’emballage industriel.

Le rapport analyse les principaux acteurs du marché mondial de l’emballage industriel en inspectant leur part de marché, les développements récents, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les fusions ou acquisitions et leurs marchés cibles. Ce rapport comprend également une analyse exhaustive de leurs profils de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels leurs opérations sont concentrées sur le marché mondial de l’emballage industriel. De plus, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celle du consommateur. Il offre également de précieuses recommandations aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial de l’emballage industriel. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial de l’emballage industriel.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

Greif, Inc., Sonoco Products Company, Berry Global Inc., Amcor plc, Mondi, WestRock Company, Orora Packaging Australia Pty Ltd., BWAY Corporation, Snyder Industries et Chem-Tainer

Industries regardez les tendances et les opportunités

de l’industrie Tous les segments étudiés dans l’étude de recherche sont analysés sur la base du BPS, de la part de marché, des revenus et d’autres facteurs importants. Notre étude de recherche montre comment différents segments contribuent à la croissance du marché mondial de l’emballage industriel. Il fournit également des informations sur les principales tendances liées aux segments inclus dans le rapport. Cela aide les acteurs du marché à se concentrer sur les domaines à forte croissance du marché mondial Emballage industriel. L’étude de recherche propose également une analyse distincte des segments sur la base de l’opportunité en dollars absolus.

L’étude évalue la dynamique de l’industrie en constante évolution qui devrait affecter la trajectoire du marché global. Nos analystes experts examinent les tendances historiques du marché et les comparent aux tendances contemporaines du marché, pour estimer la trajectoire que le marché pourrait suivre au cours de la période de prévision. Pour une discussion approfondie sur le marché mondial de l’emballage industriel, les analystes segmentent les paramètres du marché en fonction de l’application, du produit et des utilisateurs finaux.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives du type de produit (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Fûts Conteneurs vrac intermédiaires (IBC) Sacs Seaux Moulage Caisses Boîtes en carton ondulé Autres



Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) par injection Extrusion Moulage par soufflage Thermoformage Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Chimie Pharmaceutique Agroalimentaire Bâtiment et construction Automobile Pétrole et lubrifiant Autres



Nos rapports vous aideront à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

nos recherches et nos informations aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aide nos clients à investir ou désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement important d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations aident à avoir une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

nos recherches classent les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes futures, de leurs rendements et de leurs marges bénéficiaires. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Pourquoi acheter ?

Comprendre la demande mondiale de Emballage industriel pour déterminer la viabilité du marché.

Identifiez les marchés développés et émergents où les emballages industriels sont proposés.

Identifiez les zones de défi et relevez-les.

Développer des stratégies basées sur les moteurs, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail et avoir une idée de la position actuelle où vous êtes placé.

Reconnaître les principaux concurrents de ce marché et réagir en conséquence.

Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de l’orientation de la croissance future.

Définir le positionnement concurrentiel en comparant les produits et services avec les principaux acteurs du marché.

