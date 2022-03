Chiffre d’affaires du marché de l’analyse vocale, taux de croissance, valeur des ventes, innovation technologique jusqu’en 2028

L’étude de marché de l’analyse vocale par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans.

Voice Analytics est un logiciel qui traite du traitement informatisé du signal audio de la parole pour en extraire des informations. Il utilise un outil de reconnaissance vocale pour analyser les éléments vocaux, ciblant la hauteur de la façon dont il est parlé couplé à l’enregistrement d’une conversation. Outre la traduction de la parole en texte, l’analyse vocale est également responsable de l’analyse des émotions, du ton, etc. le sens des mots et des phrases qui sont utilisés dans une conversation.

Segmentation du marché

Sur la base des composants, le marché mondial de l’analyse vocale est segmenté en solutions et services.

Sur la base du mode de déploiement, le marché est segmenté en sur site, cloud

Basé sur l’application, le marché est divisé en surveillance des appels, analyse des sentiments, détection des risques et des fraudes, etc.

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché est divisé en vente au détail et commerce électronique, BFSI, gouvernement, informatique et télécommunications, autres

Principaux acteurs du marché de l’analyse vocale: Avaya Inc., Calabrio Inc., Invoca, NICE, RankMiner, SESTEK, ThoughtSpot Inc., Uniphore Software Systems, VoiceSense Inc., Verint Systems Inc.

Dynamique du marché

Besoin croissant d’extraire des informations des interactions avec les clients.

Demande croissante pour surveiller et améliorer les performances des agents.

Accent accru sur la détection des risques et des fraudes.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

