Chiffre d’affaires du marché de l’analyse du parcours client, région, pays et Analyse de segment et dimensionnement pour 2020-2028

La popularité croissante des technologies basées sur le cloud, apportez votre propre appareil et l’IoT génère une énorme quantité de données dans le monde entier, ce qui propulse à son tour la croissance du marché.

Le marché mondial de l’analyse du parcours client devrait atteindre 34,57 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les plateformes d’analyse du parcours client sont utilisées pour suivre et surveiller les habitudes des consommateurs sur plusieurs canaux, en considérant la première introduction à la marque ou à l’entreprise et tout au long de l’association. Les solutions d’analyse client vont au-delà du point d’achat pour surveiller et analyser le comportement des clients via les interactions de service et autres.

Les solutions d’analyse de parcours combinent à la fois des données quantitatives et qualitatives, permettant aux entreprises d’identifier le parcours du client qui a le plus d’impact sur des objectifs commerciaux spécifiques, tels que l’augmentation des revenus ou la réduction du taux de désabonnement des clients, et de concevoir des décisions basées sur les données pour influencer ces résultats.

Par exemple, la technologie pourrait identifier un ensemble essentiel de points de contact des entreprises par lesquelles la majorité des prospects visitent avant de faire un achat. Les informations sont ensuite utilisées pour tirer parti et optimiser les interactions à ces points de contact afin d’augmenter le pourcentage de prospects qui se convertissent en clients. Alternativement, les spécialistes du marketing peuvent optimiser le parcours d’achat en attirant davantage de points vers ces points de contact clés.

Les principaux participants incluent

Salesforce.com, Inc., IBM Corporation, SAP SE, Adobe Systems Incorporated, NICE Ltd., Pointillist, Verint Systems Inc., Quadient, ClickFox, Servion Global Solutions Ltd., Kitewheel et CallMiner, Inc., parmi les autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’analyse du comportement des clients représentait le plus grand part de marché d’environ 35 % en 2018. Les données clients sont essentielles dans toute entreprise, et les entreprises investissent des millions pour obtenir plus d’informations sur leurs clients. Les modèles et les tendances d’achat des clients jouent un rôle crucial dans le stockage de ces produits dans l’entrepôt. Cela améliore la relation client avec l’organisation.

La cartographie et la virtualisation des données devraient connaître le taux de croissance le plus élevé de 1 % au cours de la période de prévision. La virtualisation des données offre un moyen unique d’intégrer et de gérer les données. Il transforme un simple accès aux données en un système de découverte et de recherche de données à part entière, avec une sécurité complète des données.

Le mappage des données est un moyen essentiel de prévenir les problèmes avant qu’ils ne créent des problèmes plus importants plus tard. Par exemple, deux sources de données critiques peuvent fournir des informations dans des formats différents, qui peuvent être incompatibles avec la configuration de destination des données. Cela peut augmenter le risque que les données soient dupliquées, perdues ou simplement incomplètes.

Parmi les composants, les solutions représentaient une part de marché plus importante d’environ 54 % en 2018. Les solutions sont utilisées par les industries d’utilisation finale pour des applications telles que les opérations, les ressources humaines, les finances, l’informatique, le marketing et les ventes, entre autres. .

Le secteur de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) représentait la plus grande part de marché d’environ 21 % en 2018. Les organisations du secteur bancaire disposent d’une infrastructure colossale répartie sur plusieurs sites, qui s’appuient sur différents systèmes et appareils. Les banques recherchent des moyens d’analyser les données sur leurs clients, qu’il s’agisse de ventes par carte de crédit ou de remises sur les intérêts particuliers d’un client, comme la nourriture ou la mode.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 30 % en 2018. Les investissements croissants dans la numérisation et le commerce électronique régissent les marchés de la région. La région a adopté très tôt des technologies nouvelles et avancées.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données se sont segmentés sur le marché mondial de l’analyse du parcours client sur la base des points de contact, des composants, de la taille de l’organisation, du mode de déploiement, utilisation finale, secteur vertical et région :

Points de contact Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Site Web

Réseaux sociaux

Applications

mail

Magasins physiques

Autres

Composantes Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

solution

des services de

Perspectives du mode de déploiementMilliards USD ; 2018-2028)

cloud

sur site dans le

Perspectives de la taille de l’organisation

petites et moyennes entreprises et des

grandes entreprises

Perspectives d’utilisation finale des

Cartographie des données et virtualisation

Analyse du comportement des clients Gestion des

produits et de la marque

Autres

Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Santé et sciences de la vie

détail et commerce électronique

Informatique et télécommunications

Médias et divertissement

Voyage et hôtellerie

Banque, Fi Services Financiers et Assurances (BFSI)

Autres

