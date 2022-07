Chiffre d’affaires du marché de la surveillance de la profondeur de l’anesthésie de 280,83 millions de dollars américains à un TCAC de 4,7% au cours de la période 2021-2028

Selon notre dernière étude, intitulée « Prévisions du marché de la surveillance de la profondeur de l’anesthésie jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type d’achat, produit et utilisateur final », la taille du marché devrait passer de 203,32 millions de dollars américains en 2021 à 280,83 millions de dollars US d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 4,7 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui déterminent la profondeur du marché de la surveillance de l’anesthésie et les développements des principaux acteurs.

La profondeur de la croissance du marché de la surveillance de l’anesthésie est attribuée au nombre croissant d’interventions chirurgicales et au taux d’emploi croissant des professionnels de l’anesthésie. Cependant, le coût de maintenance élevé des moniteurs de profondeur d’anesthésie entrave la croissance du marché. La prévalence croissante du diabète, des maladies cardiovasculaires (MCV), du cancer, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer de la vessie, du cancer de la prostate, des maladies rénales et d’autres maladies chroniques est associée à l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales pratiquées dans le monde.

Ces dernières années, la profession d’anesthésiste et sa gestion ont connu des évolutions considérables. Les technologies émergentes ont besoin de professionnels qualifiés qui connaissent l’utilisation des technologies et des appareils modernes pour gérer le processus. Avec une meilleure sensibilisation professionnelle, les anesthésiologistes sont désormais responsables de l’administration d’anesthésiques locaux et généraux aux patients pendant les chirurgies.

Certaines sociétés bien établies qui influencent les tendances mondiales du marché de la surveillance de la profondeur de l’anesthésie sont : Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. ; Medtronic ; GE Santé ; Masimo ; Koninklijke Philips N.V. ; FUKUDA DENSHI ; 3M ; Danmètre APS ; Spacelabs Santé ; et Mennen Medical sont les principales sociétés opérant pour contribuer en profondeur à la croissance du marché de la surveillance de l’anesthésie.

Sur la base du produit, la profondeur du marché de la surveillance de l’anesthésie est divisée en appareils et consommables. Le segment des appareils détenait une part de marché considérable de la surveillance de l’anesthésie et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. Le segment des appareils connaîtra une croissance significative car les appareils sont le principal composant de la fonctionnalité et le centre de coûts pour les prestataires de soins de santé, y compris les hôpitaux, les cliniques et les centres de chirurgie ambulatoire, car les établissements de santé dépensent le plus sur les appareils de pointe pour une efficacité optimale. processus, la satisfaction des patients et d’obtenir un avantage concurrentiel.

Selon l’utilisateur final, la profondeur du marché de la surveillance de l’anesthésie est segmentée en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques et autres. Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché en 2021, et il devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision.

Les points essentiels abordés dans le rapport sur le marché Surveillance de la profondeur de l’anesthésie sont: –

1 Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2028 ?

2 Quels sont les principaux stimulants de croissance du marché Surveillance de la profondeur d’anesthésie?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la valorisation du marché Surveillance de la profondeur d’anesthésie?

4 Quels sont les défis à la prolifération des marchés ?

5 Quels sont les principaux fournisseurs sur le marché Surveillance de la profondeur de l’anesthésie?

6 Quelles sont les principales entreprises contribuant à la valorisation du marché Surveillance de la profondeur d’anesthésie?

7 Quelle était la part de marché détenue par chaque région en 2028 ?

8 Quel est le taux de croissance estimé et la valorisation du marché Surveillance de la profondeur d’anesthésie en 2028?

