Chiffre d’affaires du marché de la microfluidique, tendances, facteurs de croissance, analyse de la région et du pays et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial microfluidique a atteint 20,14 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 16,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Des progrès technologiques rapides dans le domaine de la microfluidique tels que les tests au point de service (PoCT) et le diagnostic in vitro (IVD), des investissements importants dans les activités de recherche et développement, une demande croissante de plateformes microfluidiques pour la détection précoce des maladies et l’identification des agents pathogènes, ainsi que ainsi que les applications croissantes des plates-formes microfluidiques dans diverses industries de la santé sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Ce rapport est le dernier document englobant les changements massifs qui ont eu lieu sur le marché Microfluidique suite à l’émergence de la pandémie de COVID-19. La pandémie a drastiquement affecté le paysage économique mondial, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement du marché Microfluidique. La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires.

Scénario

concurrentiel Le paysage concurrentiel et les profils des entreprises inclus dans le rapport mettent en évidence les principaux acteurs participant au marché mondial de la microfluidique et les initiatives stratégiques entreprises par eux pour l’expansion des activités. Les profils d’entreprise incluent des informations évaluées à l’aide d’outils analytiques tels que l’analyse SWOT d’acteurs établis et émergents. Une analyse détaillée de la chaîne d’approvisionnement et de la chaîne de valeur a également été incluse dans le rapport, avec une analyse large du paysage des fournisseurs du marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

UFluidix, Quidel Corporation, biosurfit SA, Abbott, Illumina, Inc., Abaxis, PerkinElmer Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Hoffmann-La Roche Ltd. et Becton Dickinson and Company ( BD).

Segmentation du marché :

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la microfluidique en fonction du type de matériau, de l’application, du composant et de la région :

Perspectives du type de matériau (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Polymère

o Silicone

o Verre

o Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

o Diagnostics des tests au point de service (POCT)

o Systèmes d’

o Recherche pharmaceutique et biotechnologique

o Diagnostics cliniques

o Autres

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

o Puces microfluidiques

o Micropompes

o Microaiguilles

o Autres

Quelques points saillants du rapport

Le segment des polymères a représenté une part de revenus significativement robuste en 2021. La demande croissante de l’industrie de l’emballage en raison de techniques de fabrication à faible coût et bien entretenues, pour lesquelles les polymères sont privilégiés, est un facteur clé de la croissance des revenus de ce segment. Le poly(diméthylsiloxane) (PDMS) est un choix préféré parmi ces matériaux et a été largement utilisé en microfluidique pour des raisons de prototypage rapide et rapide, car il est facile à fabriquer et adhère étroitement aux substrats de verre et de PDMS avec une transparence optique supérieure et améliorée et caractéristiques élastomères. Deux polymères perfluorés sont utilisés pour construire des dispositifs et des structures microfluidiques, le perfluoroalcoxy (Teflon PFA) et l’éthylènepropylène fluoré (Teflon FEP), car ceux-ci conservent leur élastomère et leur inertie, ce qui les rend adaptés aux plateformes microfluidiques.

Le segment des puces microfluidiques représentait une part de revenus significativement importante en 2021. Les puces microfluidiques sont basées sur la technologie de miniaturisation pour permettre l’exécution de processus biochimiques complets, y compris le chargement de réactifs, la réaction, la séparation et la détection, sur une micropuce. Les puces microfluidiques densément interconnectées sont petites, portables et ne nécessitent que quelques consommables pour la détection précoce des maladies. Les technologies microfluidiques telles que la technologie LOC, la culture cellulaire tridimensionnelle (3D), les organes sur puce et les techniques de gouttelettes ont rapidement progressé dans divers domaines. Les puces microfluidiques, associées à diverses techniques de détection, sont idéales pour les tests de dépistage, la détection et la recherche mécaniste à haut débit. Ces puces peuvent être utilisées dans la synthèse de nanoparticules, l’encapsulation de médicaments, l’administration, le ciblage, l’analyse cellulaire et la culture cellulaire, seules ou en combinaison avec d’autres dispositifs.

Le marché de l’Asie-Pacifique a représenté une part de revenus modérée en 2021. La demande croissante des secteurs biomédicaux et pharmaceutiques et des tests au point de service, la prévalence accrue des maladies chroniques et l’augmentation des investissements dans les activités de R&D, en particulier à Singapour, sont des facteurs clés qui stimulent le marché. hausse des revenus. Par exemple, une équipe de chercheurs de l’Université de Bristol a développé un nouveau procédé d’impression 3D à faible coût et open source pour produire des dispositifs microfluidiques. Le processus nommé Elsewhere, développé par l’Université de technologie et de design de Singapour, permet l’impression 3D de dispositifs microfluidiques intégrés à la manipulation des fluides et aux composants fonctionnels. Parmi les pays d’Asie-Pacifique, la Chine, le Japon et l’Inde représentent la contribution majoritaire de la part des revenus au marché de la région et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Questions clés abordées dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie de la microfluidique ?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications de la Microfluidique ?

Quel segment devrait gagner du terrain au cours des prochaines années ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez contacter notre équipe. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

