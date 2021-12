Chiffre d’affaires du Marché de la cryptographie sur marge dans un Avenir à venir | Coinbase, Inc, Gemini Trust Company, LLC, Crypto Finance AG, Vo1t Ltd, Bakkt, LLC, BitGo, Inc, Ledger SA, METACO SA, Iconomi Ltd.

Le trading sur marge de crypto-monnaie permet aux utilisateurs de tirer des fonds pour accéder à un plus grand capital et de tirer parti de leurs positions. Cela amplifie les résultats des transactions, de sorte que les courtiers peuvent tirer un profit plus élevé de leurs transactions, sans avoir à investir plus de capital. Divers échanges cryptographiques viennent avec des mesures différentes, mais Coinbase semble offrir le plus de sécurité avec tous les actifs détenus dans son stockage à chaud et assurés et un fonds d’utilisateur de 98% en stockage à froid.

La taille du marché mondial de la cryptographie sur marge devrait passer de 0,4 milliard de dollars en 2021 à 1,2 milliard de dollars d’ici 2027, à un TCAC de + 21% au cours de la période de prévision 2021 à 2027.

L’avantage le plus important du trading sur marge crypto est son potentiel de profit. Le trading sur marge permet aux traders d’ouvrir de nombreuses positions avec un petit capital actif. Avoir un compte sur marge permet aux traders d’ouvrir plus facilement des positions sans transférer de grosses sommes de changement sur leurs comptes. L’un des moyens les plus simples de court-circuiter Bitcoin consiste à utiliser une plate-forme de négociation sur marge de crypto-monnaie. De nombreuses connexions et maisons de courtage permettent ce type de négociation, les transactions sur marge permettant aux investisseurs d’emprunter de l’argent auprès d’un courtier afin de réaliser une transaction.

Dans le trading sur marge, vous empruntez de l’argent à un courtier pour acheter des titres. En vente à découvert, vous empruntez des refuges pour les vendre. Pourtant, dans les deux cas, vous empruntez auprès du courtier. Négociation sur marge sur le Crypto.com Exchange vous permet d’emprunter des actifs virtuels sur Crypto.com Échanger pour échanger sur le marché au comptant. Les utilisateurs éligibles peuvent utiliser le prêt sur marge comme levier pour ouvrir une position supérieure à la stabilité de votre compte.

Acteur Clé du Marché

Coinbase, Inc. (États-Unis), Gemini Trust Company, LLC. (États-Unis), Crypto Finance AG (Allemagne), Vo1t Ltd (Royaume-Uni), Bakkt, LLC (États-Unis), BitGo, Inc. (États-Unis), Ledger SA (France), METACO SA (Suisse), Iconomi SA. (ROYAUME-UNI), EXODUS MOVEMENT, INC. (États-Unis), Xapo, Inc. (Suisse), Paxos Trust Company, LLC. (États-Unis), Koine Money Ltd (Angleterre), Amberdata, Inc. (États-Unis), Tradeium Capital, LLC. (Allemagne), Opus Labs CVBA (Belgique), Kryptographe Inc (Royaume-Uni), et autres.

Ce rapport révèle l’écart et les possibilités de tirer les informations les plus pertinentes de notre document de recherche pour gagner en taille de marché. Le rapport sur le marché de la cryptographie sur marge est un mélange parfait d’informations quantitatives et qualitatives sur le marché mettant en évidence les développements et les défis de l’industrie auxquels les concurrents sont confrontés.

Basé sur la solution

* Solution Dépositaire

* Gestion de Portefeuille

Basé sur le mode de déploiement:

• Nuage

* Sur site

Selon le type d’application:

* Basé sur le Web

• Mobile

Basé sur le système d’exploitation mobile:

• iOS

• Android

Basé sur l’utilisateur final:

• Individuel

• Entreprise

Basé sur enterprise vertical:

• Institution

* Commerce de détail et commerce électronique

• Soins

* Voyages et hospitalité

* Autres (y compris le gouvernement, les médias et le divertissement)

En fonction de la région:

* Amérique du Nord

• Europe

* APAC

• rangée

Le rapport fournit des informations en 3D, ainsi qu’un aperçu du comportement de croissance de divers segments inclus dans le champ d’application de l’étude. En outre, le rapport met en lumière l’évolution de la dynamique concurrentielle sur le marché de la cryptographie sur marge. Ces indices constituent des outils précieux pour les acteurs du marché existants ainsi que pour les entités intéressées à entrer sur le marché de la cryptographie sur marge. En outre, le rapport contient également un SWOT qui réglemente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui affectent les différents segments du marché global.

