Chiffre d’affaires, demande, part, taille du marché des concentrateurs d’oxygène médical | Rapport d’analyse et de recherche de l’industrie mondiale 2026

Le nombre croissant de patients nécessitant une thérapie à long terme, les besoins élevés non satisfaits en oxygène dans les pays en développement et sous-développés sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé des concentrateurs d’oxygène médicaux au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des concentrateurs d’oxygène médical était évalué à 1717,0 millions USD en 2018 et devrait atteindre 3078,3 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 7,6%. Les facteurs clés de la croissance du marché des concentrateurs d’oxygène médicaux sont la prévalence croissante de la maladie pulmonaire obstructive chronique et les progrès technologiques. Selon l’OMS, il y avait environ 251 millions de cas de MPOC en 2016, dans le monde, et 3,17 millions de décès dus à la même chose en 2015. La principale cause en est le niveau élevé de pollution de l’air et le nombre croissant de fumeurs. La prise de conscience croissante concernant l’utilisation de ces produits afin d’améliorer considérablement la qualité de vie offre des opportunités de croissance favorables pour le marché. En plus de cela, la population gériatrique croissante, qui est très sensible aux maladies chroniques, augmentera également la demande du produit, accélérant ainsi le marché mondial.

L’industrie des concentrateurs d’oxygène médicaux est très fragmentée et comprend un grand nombre de géants de la fabrication et d’acteurs émergents. Les acteurs émergents ont une bonne opportunité d’entrer dans l’industrie des concentrés d’oxygène médical, en raison des développements dans l’industrie et de la forte demande des industries d’utilisation finale. Les leaders de l’industrie adoptent des stratégies telles que la fusion, les acquisitions, l’expansion et le partenariat pour maintenir leur position dans l’industrie. Par exemple, en avril 2019, Inogen, Inc. a lancé le produit portable One G5 aux États-Unis. L’Inogen One G5 est supérieur aux autres produits portables actuellement disponibles sur le marché américain des soins à domicile, qui sont conçus pour être utilisés dans le cadre des soins à domicile.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent

Chart Industries, Koninklijke Philips NV, Invacare Corporation, Devilbiss Healthcare LLC, Nidek Medic, entre autres.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2170

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, la situation financière et les défis et limites existants du marché Concentrateurs d’oxygène médical.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

Commandez ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/2170

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la région MEA)

marché des concentrateurs d’oxygène médicaux basée sur les

Segmentation

types

:

du

Homecare

Non-Homecare

Technology (Revenus, USD Millions; 2016-2026)

flux continu

Dose pulsée

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment de la technologie à flux continu a dominé l’industrie mondiale en 2018 avec 80 % des parts ; en raison des avancées technologiques et des produits rapides

En 2018, le segment des produits portables domine l’industrie avec un chiffre d’affaires de 1201,9 millions USD et devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé au cours des années prévues. La demande croissante de concentrateurs légers et portables, la croissance de la population gériatrique et l’incidence croissante de la BPCO chez les jeunes sont les principaux facteurs à l’origine de la demande de concentrateurs d’oxygène médicaux portables.

Les soins à domicile étaient le segment d’application dominant en 2018 en raison de l’augmentation de la population gériatrique, de la prévalence de la MPOC et du besoin de soins à domicile

. Un concentrateur d’O2 est un dispositif médical qui aspire l’air de l’environnement et le fait passer à travers des lits de tamis moléculaires pour concentrer l’O2 de la pièce à des niveaux thérapeutiques pour l’administrer au patient. La thérapie pour le traitement de l’hypoxémie implique la délivrance d’O2 concentré au patient pour améliorer et stabiliser les niveaux de saturation sanguine. Il est essentiel de comprendre ses indications et son utilisation clinique.

L’O2 est essentiel au traitement de l’hypoxémie associée à des affections graves contribuant au fardeau mondial de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L’hypoxémie est la principale complication mortelle de la pneumonie; première cause infectieuse de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde.

En outre, les décès pédiatriques résultant d’autres affections graves courantes telles que l’asphyxie à la naissance, l’insuffisance pondérale à la naissance, la méningite, la septicémie, l’asthme aigu et le paludisme ajoutent au fardeau substantiel de l’hypoxémie. L’augmentation de la disponibilité d’O2 supplémentaire promet d’améliorer les résultats pour la santé et la survie. Néanmoins, de nombreux enfants hypoxémiques atteints de LRS n’ont toujours pas accès à l’oxygénothérapie. L’oxygène n’est souvent pas disponible dans les cliniques de santé primaires ou les petits hôpitaux éloignés et fait souvent défaut dans les hôpitaux de district

. L’Amérique du Nord domine le marché mondial avec un chiffre d’affaires de 687,9 millions USD en 2018 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux services de soins à domicile et de soins de santé développés et aux politiques de remboursement favorables dans la région

Demander une personnalisation sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2170

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

Parcourir plus de rapports:

Marché des tests de gonorrhée @ https://www.biospace.com/article/gonorrhea-testing-market-size-share-growth-analysis-trend-and-forecast-research-report-by-2027/

Marché de l’épinéphrine @ https://www.biospace.com/article/epinephrine-market-size-2022-2028-rapidly-rising-demand-for-epinephrine-auto-injectors-/

Marché des bioréacteurs et des fermenteurs @ https://www.biospace.com/article/bioreactors-and-fermenters-market-size-2022-2030-rising-demand-for-advanced-bioreactors-and-fermenters-for-large-scale-manufacturing-and- production-dans-divers-secteurs/

Marché des systèmes de tomographie préclinique @ https://www.biospace.com/article/preclinical-tomography-system-market-size-share-industry-key-features-growth-drivers-key-expansion-strategies-upcoming-trends-and-regional-forecast- by-2027/

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com