Chiffre d’affaires, demande, analyse et taille du marché des additifs pour carburants pour atteindre 9,43 milliards USD d’ici 2026

mondial des additifs pour carburants était évalué à 7 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 9,43 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 3,5 %. L’étude couvre les additifs pour carburant, qui complètent le carburant à diverses fins, telles que l’amélioration de l’indice d’octane / cétane des carburants, la protection des pièces mécaniques, la prévention de la formation de boues, l’amélioration du débit de carburant, etc. Les développements récents dans le domaine des additifs pour carburant sont la technologie synthétique, qui perturbe le marché, en raison de ses performances et de ses fonctions de protection.

L’augmentation des ventes d’automobiles dans le monde, l’augmentation de la demande de produits de performance, le lancement de produits améliorés, la sensibilisation accrue aux avantages des additifs pour carburant, la disponibilité de fonds pour un scénario de recherche favorable, les normes d’émission par les gouvernements, sont quelques-uns des facteurs clés propulsant la croissance du marché dans le industrie. Cependant, la prévalence croissante des véhicules électroniques, le coût élevé des additifs, l’indisponibilité des produits dans le monde entier, la faible sensibilisation des utilisateurs finaux aux additifs pour carburant sont les principaux obstacles à la croissance du marché en

Les principales entreprises analysées dans le rapport sont :

Lubrizol Corporation, Chevron Oronite, Afton Chemicals, ExxonMobil, LanXess, Innospec, Dorf Ketal, Total Power, STP (Danburry) , Gold Eagle, Lubrita (Europe)

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que le

marché des additifs pour carburants croît à un TCAC de 6 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe, avec un TCAC de 4,0 % et 3,0 %, respectivement. La forte croissance du secteur automobile à travers le monde est le facteur clé pour accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions

82,1 millions en 2019.

atteignantTCAC de 4 % ; en raison des réglementations strictes en matière d’émissions appliquées dans la région. C’est la principale source de revenus du marché des additifs pour carburants. L’

Asie-Pacifique devrait représenter 27% du marché mondial des additifs pour carburants. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde connaîtront probablement une forte croissance

Portée du marché mondial des additifs pour carburants :

une large segmentation du marché des additifs pour carburants est le point central du rapport qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, l’industrie des utilisateurs finaux paysage, des régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des avis d’experts sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Le rapport évalue en outre la situation financière des principaux acteurs, en mettant particulièrement l’accent sur leurs bénéfices bruts, leurs volumes de ventes, leur chiffre d’affaires, leurs coûts de fabrication et d’autres ratios financiers. Notre équipe d’experts a utilisé plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour évaluer avec précision la capacité de production du marché Additifs pour carburant.

Type de fonction

Additifs de performance

Protection contre la corrosion

Prévention des dépôts

Amélioration des flux

Type d’application

Automobiles

Raffinerie

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine) , Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

