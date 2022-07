Chiffre d’affaires, croissance, contraintes, tendances, profils d’entreprise, analyses et prévisions du marché des services de livraison de nourriture jusqu’en 2028

La du marché mondial des services de livraison de nourriture devrait atteindre 311,43 milliards USD avec un TCAC de revenus stable de 11,4 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la pénétration d’Internet, l’utilisation croissante des smartphones, l’augmentation du nombre de familles à deux revenus et l’augmentation de la demande d’accès rapide à des aliments abordables sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

Les services de livraison de nourriture comprennent la livraison de produits d’épicerie dans les supermarchés, de repas dans les restaurants et de livraisons de boîtes de légumes, entre autres. Les progrès technologiques ont permis de fournir des services plus rapides et plus rapides, servant ainsi à améliorer l’expérience client et à fidéliser également les clients existants. La garantie de livraisons sûres et sécurisées stimule également la popularité des services fournis. Le marché est actuellement très concurrentiel et une erreur dans l’article de livraison ou un colis égaré peut nuire à la réputation du fournisseur de services de livraison. Le suivi en temps réel des colis alimentaires d’un endroit à l’autre a permis de rendre le processus de livraison plus transparent pour les clients et offre une garantie pour une livraison plus sûre.

Les plateformes de services de livraison de nourriture en ligne ont connu une croissance importante ces dernières années et les revenus devraient augmenter à un rythme important à l’avenir. L’accent mis sur l’offre d’une meilleure commodité et d’une plus grande variété de cuisines et de choix alimentaires pour les consommateurs, l’offre de remises et d’offres, et la possibilité pour les clients de commander dans différents restaurants en un seul clic dans leurs applications pour smartphone sont des nouveautés qui favorisent la préférence pour la livraison de nourriture en ligne prestations de service. L’augmentation rapide de la population gériatrique dans le monde contribue également à la croissance des revenus du marché. Les personnes âgées et les couples optent pour des services de livraison par abonnement ou de kits de repas dans lesquels ils reçoivent de la nourriture à leur porte, et ce modèle offre un haut niveau de commodité et un bon rapport qualité-prix. Ce type de modèle est hautement réalisable car les faibles investissements et coûts et la livraison de routine réduisent les coûts globaux de production et de livraison.

Si vous êtes un fournisseur de services de livraison de nourriture et que vous traitez des importations d’exportations, cet article vous aidera à comprendre le volume des ventes avec des tendances d’impact.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

DoorDash, GrubHub, Uber Delivery, Just Eat Takeaway, Zomato, Deliveroo, Swiggy, Postmates Inc., Foodpanda et Ele.me (Alibaba)

Un bref aperçu des tendances et des opportunités du secteur

L’étude évalue la dynamique en constante évolution du secteur qui devrait affecter la trajectoire du marché global. Nos analystes experts examinent les tendances historiques du marché et les comparent aux tendances contemporaines du marché, pour estimer la trajectoire que le marché pourrait suivre au cours de la période de prévision. Pour une discussion approfondie sur le marché mondial des services de livraison de nourriture, les analystes segmentent les paramètres du marché en fonction de l’application, du produit et des utilisateurs finaux.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives de la plate-forme (Revenus, milliards USD ; 2018-2028 en ligne hors ligne en ligne vers hors ligne (O2O)



ModèlePerspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) de clients agrégateurs Modèle complet de modèle restaurant-consommateur



Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) kits de repas Livraison de plats préparés par le restaurant Livraison d’ épicerie Livraison boîtes



Analyse régionale :

Le marché mondial des services de livraison de nourriture comprend divers segments régionaux importants. Dans cette section du rapport, la demande de produits, la production et la part de revenus estimée de chaque région ont été déterminées. Les régions les plus importantes qui dictent le marché mondial sont les suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Équateur, Chili)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée )

Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Turquie, Arabie saoudite, Iran)

Des exigences personnalisées peuvent être demandé pour ce rapport

Table des matières :

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et joueurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de recherche et de méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

En conclusion, le rapport offre une vue panoramique du marché Services de livraison de nourriture aux niveaux mondial et régional. Il comprend des données statistiques clés et des faits vérifiés par l’industrie et évalue en profondeur la taille, la part et le volume du marché de l’industrie Services de livraison de nourriture pour prévoir la même chose sur 2020-2028.

Achetez maintenant

