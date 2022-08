Changements importants du marché des articles sanitaires en Europe dans la dynamique de l’industrie au cours de 2021-2028

Analyse du marché et aperçu du marché des articles sanitaires en Europe

Le marché européen des appareils sanitaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 15 589,06 millions d’ici 2028.

Un rapport d’étude de marché tout compris sur les appareils sanitaires en Europe permet aux clients d’augmenter les revenus de la clientèle nouvelle et existante, ainsi que d’identifier les tendances clés et les opportunités cachées, les derniers développements, les parts de marché et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché. Le rapport donne un aperçu holistique de la croissance et d’autres aspects de l’industrie du marché européen des articles sanitaires dans des pays (régions) vitaux. Les prévisions de marché incluront l’estimation de la croissance financière du rapport de marché. Le rapport sur le marché des appareils sanitaires en Europe a fourni des informations détaillées au public sur la façon dont l’industrie du marché des appareils sanitaires en Europe se dirige depuis quelques mois et comment elle va prendre une forme dans les années à venir.

Dans le vaste rapport d’analyse du marché des appareils sanitaires en Europe, chaque tendance du marché mondial des appareils sanitaires en Europe est analysée et étudiée avec attention par les analystes du marché. Le rapport d’étude de marché comprend une analyse détaillée du paysage des fournisseurs et un profilage approfondi de l’entreprise des principaux acteurs du marché mondial. Ce document commercial prend en compte presque tous les paramètres vitaux pour le profilage de l’entreprise, y compris la part de marché, le développement récent, la marge brute, les plans de développement futurs, le portefeuille de produits, la production et les revenus. Pour que les entreprises élaborent des stratégies durables et rentables, des informations exploitables sur le marché incluses dans le rapport sur le marché des articles sanitaires en Europe seraient très utiles.

Par exemple,

En décembre 2020, Duravit AG a annoncé avoir lancé la série de robinets C & B ainsi qu’une gamme universelle de systèmes de douche. Il a été conçu de manière si pratique avec un design universel. Cela a permis à l’entreprise d’élargir son offre existante, leur permettant ainsi d’offrir une gamme équilibrée de produits à des fins résidentielles et commerciales.

En octobre 2020, LIXIL Corporation a annoncé avoir collaboré avec Reckitt Benckiser et signé un protocole d’accord (MOU) avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour développer un marché de l’hygiène sanitaire. La collaboration permettra à l’entreprise de fournir aux communautés arriérées et mal desservies les produits sanitaires nécessaires

Étendue du marché et marché européen des articles sanitaires

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des articles sanitaires sont AGC Inc., Ceramica Catalano SpA, GROHE AG, Eczacıbaşı Holding A.Ş., LIXIL Corporation, Jaquar, Geberit AG, Roca Sanitario, SA, Kohler Co, Cersanit, Lecico Egypt , TOTO LTD., LAUFEN Bathrooms AG, Villeroy & Boch, Ideal Standard International, Creavit, Saudi Ceramics, Duravit AG entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Géographiquement , ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance du marché des articles sanitaires en Europe dans ces régions, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Inde, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Colombie, Argentine)

Moyen-Orient et Afrique (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Table des matières

Aperçu du rapport sur le marché européen des articles sanitaires

1.1 Portée de l’étude

1.2 Analyse du marché par type

1.3 Marché par application

1.4 Objectifs de l’étude

1,5 années considérées

2 Tendances de croissance mondiales

2.1 Perspective du marché mondial des articles sanitaires en

Europe 2.2 Tendances de croissance du marché des articles sanitaires en Europe par région

2.3 Dynamique de l’industrie du marché des articles sanitaires en Europe

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

3.1 Principaux acteurs du marché mondial des articles sanitaires en Europe par chiffre d’affaires

3.2 Part de marché mondiale des articles sanitaires en Europe par type d’entreprise (niveau 1, niveau 2 et niveau 3)

3.3 Acteurs couverts: classement par chiffre d’affaires du marché des articles sanitaires en Europe

3.4 Europe mondiale Ratio de concentration du marché des articles sanitaires 3,5 Acteurs clés du marché des articles sanitaires en Europe

Siège social et zone desservie

3,6 Acteurs clés Solution et service du marché des articles sanitaires en Europe

3,7 Date d’entrée sur le marché des articles sanitaires en Europe

3,8 Fusions et acquisitions, plans d’expansion

4 Données de répartition du marché des articles sanitaires en Europe par type

4.1 Taille historique du marché du marché

mondial des articles sanitaires en Europe par type 4.2 Taille du marché prévue du marché mondial des articles sanitaires en Europe par type

5 Données de répartition du marché des articles sanitaires en Europe par application

5.1 Taille historique du marché du marché

mondial des articles sanitaires en Europe par application 5.2 Taille du marché prévue du marché mondial des articles sanitaires en Europe par application

6 Amérique du Nord

7 Europe

8 Asie-Pacifique

9 Amérique latine

10 Moyen-Orient et Afrique

11 Profils des acteurs clés

12 Points de vue/conclusions des analystes

13 Annexe

13.1 Méthodologie de la recherche

13.1.1 Méthodologie/Approche de la recherche

13.1.2 Source des données

13.2 Clause de non-responsabilité

13.3 Détails sur l’auteur

Raisons d’acheter le rapport sur le marché des articles sanitaires en Europe:

Améliorez vos ressources d’étude de marché avec ce rapport complet et précis sur le rapport sur le marché mondial des articles sanitaires en Europe.

Obtenez une compréhension détaillée des scénarios de marché et des situations de marché futures pour vous préparer à relever les défis et à assurer une forte croissance.

Le rapport propose une recherche approfondie et diverses tendances du rapport sur le marché mondial des articles sanitaires en Europe.

It provides a detailed analysis of changing market trends, current and future technologies used, and various strategies adopted by leading players of the Global Europe Sanitary Ware Market Report.

It offers recommendations and advice for new entrants of the Global Europe Sanitary Ware Market Report and carefully guides established players for further market growth.

Apart from the newest technological advances in the Europe Sanitary Ware Market Report, it brings to light the future plans of dominant players in the industry.

Highlighted points of Europe Sanitary Ware Market Size:

Includes information on upcoming trends and challenges that will influence market growth.

Help companies strategize and leverage all forthcoming growth opportunities.

The study was conducted using an objective combination of primary and secondary information including inputs from key participants in the industry.

Contains a comprehensive market and vendor landscape in addition to an analysis of the key vendors.

Presents a detailed picture of the market by the way of study, synthesis, and summation of data from multiple sources by an analysis of key parameters such as profit, pricing, competition, and promotions.

