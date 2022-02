Chaîne de blocs mondiale dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire Principaux moteurs du marché, tendances, dernières innovations, scénario commercial, demande avec perspectives

«L’ analyse du marché mondial de la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire fournit un résumé de haut niveau de la classification, de la concurrence et des actions stratégiques prises ces dernières années. Pour un scénario mondial, le rapport sur le marché mondial Block Chain in Agriculture and Food Supply Chain fournit des détails historiques, des prévisions futures et la taille du marché.

Ce rapport sur le marché de la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire donne des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise dans le cadre de l’étude d’analyse concurrentielle. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Le rapport Block Chain in Agriculture and Food Supply Chain se concentre sur de nombreux aspects liés à cette industrie et à ce marché. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Avant de présenter le rapport aux utilisateurs finaux, toutes les informations sont évaluées et validées par les membres de l’équipe d’experts.

Ce rapport de qualité sur la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire est structuré avec un engagement total et une transparence dans la recherche sur cette industrie. Le rapport vous présente les fluctuations de la valeur CAGR pour la période de prévision spécifique, ce qui aide à décider des stratégies de coût et d’investissement. Dans ce marché concurrentiel, les entreprises luttent toujours pour rechercher de meilleures solutions en termes de tendances de produits, de produits futurs, de stratégie marketing, d’événements futurs, d’actions ou de comportements. Cette analyse de marché de la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire propose un examen de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Toutes les données et informations statistiques impliquées dans ce rapport sont correctement caractérisées à l’aide de plusieurs tableaux, graphiques ou tableaux.

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire parmi les consommateurs, associées à la demande croissante de transparence dans la chaîne d’approvisionnement, ont créé une chaîne de blocs lucrative dans les opportunités de croissance du marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire . Data Bridge Market Research analyse que la chaîne de blocs mondiale sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire projettera un TCAC de 32,0 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela met en évidence le fait que la valeur marchande actuelle, qui est de 0,30 million USD, augmentera jusqu’à 2,765 millions USD d’ici 2028.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont IBM Corporation, Microsoft, Advanced Research Cryptography Ltd, Ambrosus, SAP SE, OriginTrail, Project Provenance Ltd., Ripe.io., VeChain Foundation, Chainvine Ltd, Profil complet Pty Ltd, AgriChain Pty Ltd, arc-net, FCE GROUP AG, COIN22, modum.io AG, EHARVESTHUB INC., Viveat., GENUINO et TE-FOOD International GmbH. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La recherche répond aux questions clés suivantes :

Quel est le potentiel du marché pour la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Quel groupe de produits sera le plus rentable ?

Dans les années à venir, quel marché régional s’imposera comme leader ?

Quelle catégorie d’applications devrait se développer le plus ?

Quelles opportunités de développement voyez-vous dans le secteur de la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans les prochaines années ?

Quels sont les obstacles potentiels les plus importants auxquels le marché Block Chain in Agriculture and Food Supply Chain pourrait être confronté?

Qui sont les principaux fabricants de Block Chain dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Quelles sont les principales tendances du marché qui affectent favorablement la croissance ?

Qui bénéficiera de ce rapport ?

L’objectif principal de la chaîne de blocs mondiale sur le marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est de fournir aux investisseurs de l’industrie, aux sociétés de capital-investissement, aux chefs d’entreprise et aux parties prenantes des informations complètes pour les aider à prendre des décisions stratégiques éclairées associées aux chances du ferme-porte dissimulé. marché à travers le monde.

Comment le rapport sur le marché de la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire serait bénéfique?

– Toute personne directement ou indirectement connectée à la chaîne de valeur de la chaîne de blocs dans l’industrie de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et qui doit avoir un savoir-faire sur les tendances du marché.

– Les spécialistes du marketing et les agences faisant leur diligence raisonnable.

– Analystes et fournisseurs à la recherche d’informations sur le marché de la chaîne de blocs dans l’industrie de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

– Concurrence qui souhaite se corréler et se comparer à la position et au classement du marché dans le scénario actuel.

Segmentation clé du marché :

Sur la base de l’application, la chaîne de blocs du marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est segmentée en traçabilité des produits, paiement et règlement, contrats intelligents et gouvernance et gestion des risques et de la conformité.

La chaîne de blocs sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est également segmentée sur la base du fournisseur en fournisseur d’applications et de solutions, fournisseur de middleware, fournisseur d’infrastructure et de protocole.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

