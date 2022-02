Cervical Cancer Diagnostique Essai Marché en hausse à un TCAC de 4,9 % jusqu’en 2028

le Cervical Cancer Diagnostique Essai marché Le rapport de recherche des partenaires Insight comprend une segmentation du marché et des superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus.

Le marché des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus devrait atteindre 7 165,92 millions de dollars US d’ici 2028 contre 5 141,25 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2021 à 2028.

Le cancer du col de l’utérus a un taux de mortalité important (près de 50 %), qui peut être réduit grâce à une détection et une prévention précoces. Les altérations précancéreuses offrent des possibilités de prévention et de traitement car la progression de la maladie est souvent retardée. Cependant, en raison d’un manque de sensibilisation ou d’accès aux services de diagnostic, de nombreux cas sont détectés à des stades ultérieurs de la progression de la maladie. Le virus du papillome humain (VPH) est une cause principale de cancer du col de l’utérus qui se transmet généralement par contact sexuel. Il existe plus de 100 souches de VPH, dont 13 sont à haut risque ou cancérigènes. Le gène actif – E6 ou E7 – détermine si une souche de VPH présente un risque élevé ou faible. E6 se lie à p53, provoquant une destruction protéolytique. E7, d’autre part, se lie au rétinoblastome; la liaison déplace les facteurs de transcription précédemment attachés, entraînant l’arrêt du cycle cellulaire et l’inhibition de la régulation de l’apoptose. Le test HPV détecte le virus du papillome humain dans les cellules cervicales. D’autres approches de dépistage employées dans les régions à faibles ressources des pays en développement sont le test ADN du VPH et l’inspection visuelle. Le dépistage du col de l’utérus sur une base régulière aide à une détection précoce du cancer du col de l’utérus, réduisant ainsi le taux de mortalité dû à la maladie. Tous les trois ans, toutes les femmes âgées de 21 à 65 ans sont invitées à subir un test Pap, et les femmes âgées de 30 à 65 ans sont invitées à subir à la fois un test Pap et un test HPV. En termes de revenus, ce type a dominé le marché du dépistage du cancer du col de l’utérus en 2021, et il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. D’autres approches de dépistage employées dans les régions à faibles ressources des pays en développement sont le test ADN du VPH et l’inspection visuelle. Le dépistage du col de l’utérus sur une base régulière aide à une détection précoce du cancer du col de l’utérus, réduisant ainsi le taux de mortalité dû à la maladie. Tous les trois ans, toutes les femmes âgées de 21 à 65 ans sont invitées à subir un test Pap, et les femmes âgées de 30 à 65 ans sont invitées à subir à la fois un test Pap et un test HPV. En termes de revenus, ce type a dominé le marché du dépistage du cancer du col de l’utérus en 2021, et il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. D’autres approches de dépistage employées dans les régions à faibles ressources des pays en développement sont le test ADN du VPH et l’inspection visuelle. Le dépistage du col de l’utérus sur une base régulière aide à une détection précoce du cancer du col de l’utérus, réduisant ainsi le taux de mortalité dû à la maladie. Tous les trois ans, toutes les femmes âgées de 21 à 65 ans sont invitées à subir un test Pap, et les femmes âgées de 30 à 65 ans sont invitées à subir à la fois un test Pap et un test HPV. En termes de revenus, ce type a dominé le marché du dépistage du cancer du col de l’utérus en 2021, et il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. toutes les femmes âgées de 21 à 65 ans sont invitées à subir un test Pap, et les femmes âgées de 30 à 65 ans sont invitées à subir à la fois un test Pap et un test HPV. En termes de revenus, ce type a dominé le marché du dépistage du cancer du col de l’utérus en 2021, et il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. toutes les femmes âgées de 21 à 65 ans sont invitées à subir un test Pap, et les femmes âgées de 30 à 65 ans sont invitées à subir à la fois un test Pap et un test HPV. En termes de revenus, ce type a dominé le marché du dépistage du cancer du col de l’utérus en 2021, et il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport « Marché des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus » jusqu’en 2028 @

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00016639/

Marché mondial des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des Test de diagnostic du cancer du col de l’utérus dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2021 à 2028. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Informations basées sur le type

En fonction du type, le marché des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus est segmenté en tests PAP, tests HPV, colposcopie, biopsies cervicales, cystoscopie et autres. En 2021, le segment des tests PAP détenait la plus grande part du marché et on estime qu’il enregistrera le TCAC le plus élevé de 2021 à 2028.

Informations basées sur les fournisseurs de services

En fonction du fournisseur de services, le marché est segmenté en laboratoires de recherche, de diagnostic et de recherche, hôpitaux et cliniques, cliniques spécialisées et services de soins à domicile. En 2021, le segment des laboratoires de diagnostic et de recherche détenait la plus grande part du marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché entre 2021 et 2028.

Les entreprises opérant sur le marché des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus adoptent diverses stratégies telles que les innovations de produits, pour répondre à l’évolution des demandes des clients à travers le monde et maintenir leur marque sur le marché mondial.

Parlez à l’analyste pour plus de détails :

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00016639

Principaux points clés du marché Test de diagnostic du cancer du col utérin

Aperçu du marché des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus

Concurrence sur le marché des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus

Marché des tests de diagnostic du cancer du col utérin, tendances des revenus et des prix

Analyse du marché des tests de diagnostic du cancer du col de l’utérus par application

Profils des entreprises et chiffres clés du marché Test de diagnostic du cancer du col de l’utérus

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Hoffmann-La Roche Ltée.

Abbott

Quest Diagnostics Incorporé

QIAGEN

Hologic, Inc.

DYSIS Médical Inc.

Femasys Inc.

Thérapeutique guidée, Inc.

Cooper Companies, Inc.

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Le paysage concurrentiel du marché du sucre brun présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

Remarque : notre équipe étudie le covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous envisagerons une analyse covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

Achetez une copie de cette recherche @

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00016639/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, les soins de santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter: Samer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876