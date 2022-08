CBD Patches Taille du marché jusqu’en 2029, part jusqu’en 2022, prix, offre et demande, facteurs de croissance et analyse de l’utilisateur final

Patchs CBD Le rapport de recherche Market est une source d’informations éprouvée qui offre une vue d’ensemble des tendances actuelles du marché, de sa taille, de sa part, de sa croissance, de sa demande, de ses opportunités et de l’état de l’industrie. Les analystes de recherche ont mené des enquêtes intelligentes, ingénieuses et engageantes tout en générant le rapport sur le marché des patchs CBD génériques qui fournira à coup sûr les meilleurs résultats. En tirant parti de stratégies et de formats intelligents, le rapport aide les entreprises à obtenir davantage de conversions. Des recherches appropriées et d’excellents rapports de l’industrie sont des conditions préalables pour éviter les erreurs organisationnelles et prendre des décisions commerciales critiques. Avec un haut niveau de compétence et d’expérience, L’équipe DBMR fournit aux clients des rapports d’études de marché de classe mondiale. Le rapport d’analyse du marché des patchs CBD aide à élargir la clientèle car il aide à identifier diverses opportunités cachées.

Le marché des patchs CBD devrait gagner en croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché croît à un TCAC de 8,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et il devrait atteindre 595 148 340 $ d’ici 2029, selon une analyse par Data Bridge Market Research. La popularité croissante des patchs CBD dans les applications de soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs stimulent le marché.

Stimuler et soutenir la croissance reste une préoccupation majeure pour les conseils d’administration de l’industrie technologique, les CXO et les investisseurs. Les entreprises de patchs CBD et les chaînes de services qu’elles soutiennent sont confrontées à de profonds défis commerciaux résultant de trois facteurs :

Les concurrents et l’industrie des patchs CBD se développent à un rythme explosif.

2. Croissance tirée par la technologie, la proposition de valeur, l’innovation de produits et de services.

3. L’innovation est nécessaire pour stimuler le taux de croissance du marché des patchs CBD.

segmentation du marché

Sous-produits (réservoirs de médicaments en couches, matrices et liants)

Par espèce (indica, hybride et sativa),

Par paquet (deux à cinq patchs, patchs simples et plus de cinq patchs), doses (moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg), dérivés (cannabidiol) (CBD), tétrahydrocannabinol ( THC) et autres)

Par application (douleur chronique, anxiété, arthrite, high émotionnel, douleur nerveuse, etc.), type de source (naturelle et synthétique)

Par utilisateur final (environnements de soins à domicile, centres de R&D, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation, etc.)

Par canal de distribution (pharmacies et parapharmacies, boutiques en ligne et traditionnelles)

Les principaux fabricants du rapport sur le marché des cosmétiques anti-acné sont: –

pape et barkley

Pure Ratio, la toile de Charlotte

solutions bioactives inc.

Mendé

Forever Pure Organics Ltd.

Envie de CBD

CannabisGoGreen

harmonieux

thérapeute de la nature

HempBombs.com

……

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques qui contiennent du cannabidiol (CBD). Ils libèrent lentement du CBD dans la circulation sanguine à travers la peau. Certaines personnes peuvent préférer ce système d’administration de CBD plutôt que d’inhaler du CBD vaporisé ou de l’ingérer par voie orale par le biais d’aliments ou de boissons. Les patchs CBD peuvent être une option plus appropriée pour certaines applications, telles que la gestion de la douleur, bien que les préférences personnelles influencent la meilleure façon de prendre du CBD. Cette méthode transdermique délivre rapidement du CBD dans la zone localisée autour du patch. De là, il pénètre dans la circulation sanguine. Lorsque les gens prennent du CBD par voie orale, par exemple via de l’huile ou des gommes, le composé doit d’abord passer par le système digestif. Ensuite, le corps peut l’utiliser, le décomposer ou même simplement l’excréter en tant que déchet. Par conséquent, la majeure partie de la dose orale de CBD peut être perdue dans le système digestif.

La demande croissante de patchs CBD en raison de la sensibilisation des consommateurs aux applications de soulagement de la douleur est un facteur déterminant pour le marché. Les effets secondaires du CBD et du THC associés à l’irritation de la peau peuvent être difficiles, mais l’expansion de la recherche sur les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les restrictions gouvernementales et des agences de santé sur l’utilisation du CBD pour des applications médicales et les défis dus à l’impact de Covid-19 sur les chaînes d’approvisionnement en matières premières sont des facteurs limitants.

Portée et taille du marché des patchs CBD

Le marché des patchs CBD est segmenté en fonction du produit, du type, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour aborder le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoirs, matrices et adhésifs pharmaceutiques en couches. Le segment réservoir dominera le marché des patchs CBD d’ici 2022 en raison de son utilisation dans diverses applications CBD et de sa libération stable et contrôlée sur une plus longue période.

Sur la base des espèces, le marché des patchs CBD est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. D’ici 2022, le chanvre indica dominera le marché des patchs CBD en partie en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport aux sativas et aux hybrides. Le cannabis Indica est préféré en raison des restrictions sur l’utilisation du THC dans les produits dans de nombreuses régions.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en 2 à 5 comprimés, comprimés simples et 5+ comprimés. D’ici 2022, le segment de deux à cinq patchs dominera le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité et des remises offertes par les fabricants sur une variété de patchs de la gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. Le segment des moins de 30 mg dominera le marché des patchs CBD d’ici 2022, car le marché en est à ses balbutiements, avec de nouveaux consommateurs commençant par de faibles doses, puis augmentant au besoin.

Sur la base des dérivés, le marché des patchs CBD est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) et autres. En 2022, le segment du cannabidiol (CBD) dominera le marché des pâtes de CBD en raison de la limite de teneur en THC de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et des effets secondaires associés au marché des tranches de THC.

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur nerveuse et autres. En 2022, le segment de la douleur chronique dominera le marché des patchs CBD en raison de l’augmentation des cas de douleurs chroniques, telles que les douleurs au cou, aux épaules et à la grande disponibilité des patchs dans les applications de soulagement de la douleur.

En fonction du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2022, le segment naturel dominera le marché des patchs CBD en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, car les produits à base de plantes sont considérés comme sûrs, sans problèmes de peau ni allergies.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en établissements de soins à domicile, centres de R&D, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2022, le segment des soins à domicile dominera le marché des patchs CBD car les produits CBD ne sont pas encore approuvés pour une utilisation dans les hôpitaux et les cliniques.

Le rapport sur le marché des cosmétiques anti-acné est segmenté dans les régions suivantes: –

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Points clés couverts dans la table des matières du marché mondial des patchs CBD :

Chapitre 01 : Résumé analytique du patch CBD

Chapitre 2 – Aperçu du marché

Chapitre 3 – Facteurs critiques de succès

Chapitre 04 – Analyse de la crise du marché mondial du patch CBD Covid-19

Chapitre 5 – Marché mondial des patchs CBD – Analyse des prix

Chapitre 06: Contexte du marché mondial des patchs CBD

Chapitre 07 – Segmentation du marché mondial des patchs CBD

Chapitre 08: Analyse des pays clés et émergents du marché mondial des patchs CBD

Chapitre 09 – Analyse de la structure du marché mondial des patchs CBD

Chapitre 10 – Analyse concurrentielle du marché mondial des patchs CBD

Chapitre 11 – Hypothèses et acronymes

Chapitre 12 – Méthodologie de la recherche

