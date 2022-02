CBD Patch Market 2022 Taille, part, croissance future, revenus des entreprises, plans de tendances, principaux acteurs clés, opportunités commerciales, part de l’industrie, analyse de la taille mondiale par prévision jusqu’en 2029

Le « marché des patchs CBD »Le rapport de recherche ajouté par DBMR est une analyse approfondie des derniers développements, de la taille du marché, de la part, de la croissance, des tendances, du statut, des technologies à venir, des moteurs de l’industrie, des défis, des politiques réglementaires, avec les profils des entreprises clés et les stratégies des acteurs. L’étude de recherche fournit un aperçu du marché, la définition du marché des patchs CBD, les opportunités de marché régionales, les ventes et les revenus par région, l’analyse des coûts de fabrication, la chaîne industrielle, l’analyse des facteurs d’effet de marché, les prévisions de taille du marché des patchs CBD, les données du marché et les graphiques et statistiques, les tableaux, les barres et les tartes. Graphiques, et bien d’autres pour l’informatique décisionnelle. Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et de l’évolution de la dynamique en raison de l’impact du COVID et du ralentissement économique à l’échelle mondiale.

Le marché des patchs CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 595 148,34 milliers de dollars. d’ici 2029. L’adoption croissante de CBD Patch dans les applications de soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs stimulent le marché.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur du marché des patchs CBD au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des patchs CBD en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir. Au niveau régional, ce rapport se concentre sur plusieurs régions clés : Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine, Asie du Sud-Est, Inde, etc. Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2015 à 2029. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Scénario de marché des patchs CBD

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques contenant du cannabidiol (CBD). Ils libèrent lentement du CBD dans la circulation sanguine à travers la peau. Certaines personnes peuvent préférer ce système d’administration de CBD à l’inhalation de CBD vaporisé ou à son ingestion orale via des produits comestibles ou des boissons. Les patchs CBD peuvent être une option plus appropriée pour certaines applications, telles que le traitement de la douleur, bien que les préférences personnelles jouent un rôle dans le choix de la meilleure façon de prendre du CBD. Cette méthode transdermique délivre rapidement le CBD dans la zone locale autour du patch. De là, il se fraye un chemin dans la circulation sanguine. Lorsque les gens prennent du CBD par voie orale – via une huile ou une gomme, par exemple – le composé doit d’abord passer par le système digestif. Le corps peut alors l’utiliser, le décomposer ou même simplement l’excréter comme déchet. Ainsi, une grande partie d’une dose orale de CBD peut être perdue dans le système digestif.

La demande croissante de patchs CBD en raison de la sensibilisation des consommateurs aux applications de soulagement de la douleur est le principal facteur moteur du marché. Les effets secondaires associés au CBD et au THC avec les allergies cutanées peuvent s’avérer être un défi, mais l’élargissement du champ de recherche pour les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les restrictions imposées par le gouvernement et les organismes médicaux à l’utilisation du CBD pour des applications médicales et les défis rencontrés en raison de l’impact de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont les facteurs de restriction.

Les segments et sous-sections du marché des patchs CBD sont présentés ci-dessous :

Par type (médicaments, chirurgie), mois (1 mois, 2 mois, 6 mois, autres)

Par voie d’administration (parentérale, implants, orale, autres)

Par sexe (filles, garçons), utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, autres)

Les principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial des patchs CBD sont:

Ipsen Pharma

AbbVie inc.

Mylan SA

Pfizer inc.

Zydus Pharmaceuticals, Inc. (filiale de Zydus Cadila)

Teva Pharmaceutical USA, Inc. (filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)

Takeda Pharmaceutical Company Limitée

Sanofi

Produits pharmaceutiques Arbor

Tolmar Pharmaceuticals, Inc.

Médecin généraliste

Débiopharm

DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

AstraZeneca

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

La portée de ce rapport :

Le rapport fournit des statistiques importantes sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. Le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie CBD Patch avec des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Une analyse des matières premières en amont, des équipements et des consommateurs en aval est également réalisée. Les tendances de développement de l’industrie CBD Patch et les canaux de commercialisation sont analysés.

Étendue du marché des patchs CBD et taille du marché

Le marché CBD Patch est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2022, le segment des réservoirs domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans diverses applications CBD et de sa libération régulière et contrôlée pendant une période plus longue.

Sur la base des espèces, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2022, le segment du cannabis indica domine le marché du CBD Patch en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport au sativa et à l’hybride. Comme de nombreuses régions ont une limite d’utilisation du THC dans les produits, le cannabis indica est préféré.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2022, le segment de deux à cinq patchs domine le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité et des remises offertes par les fabricants sur un ensemble de patchs de cette gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2022, le segment inférieur à 30 mg domine le marché des patchs CBD car le marché en est à ses débuts et les nouveaux consommateurs commencent avec une faible dose, puis augmentent selon les besoins.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2022, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD en raison des restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et également des effets secondaires associés au tétrahydrocannabinol (THC).

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres. En 2022, le segment de la douleur chronique domine le marché des patchs CBD en raison de l’augmentation des cas de douleurs chroniques telles que les douleurs au cou, aux épaules, etc. et à la grande disponibilité des patchs dans l’application de soulagement de la douleur.

Sur la base du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2022, le segment naturel domine le marché des patchs CBD en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, car les produits à base de plantes sont considérés comme sûrs sans aucun problème de peau ni allergie.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en établissements de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2022, le segment des soins à domicile domine le marché des patchs CBD car l’utilisation des produits CBD n’est pas encore approuvée dans les hôpitaux et les cliniques.

Marché mondial des patchs CBD : analyse régionale

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2022 à 2029. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Régions couvertes dans le rapport sur le marché des patchs CBD:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Objectifs de l’étude du rapport sur le marché des patchs CBD:

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que les prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial Patch CBD

Fournir des informations sur les facteurs influençant et affectant la croissance du marché des patchs CBD

Fournir des revenus historiques, actuels et prévisionnels des segments de marché en fonction du matériau, du type, de la conception et de l’utilisateur final

Fournir des facteurs économiques, des tendances technologiques et des tendances du marché qui influencent le marché mondial de CBD Patch

Fournir des revenus historiques, actuels et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne les marchés régionaux et les pays clés

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs parts de marché, leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché

Principales raisons d’acheter :

Acquérir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes sur le marché des patchs CBD et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Comprendre les perspectives et les perspectives du marché.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.