Cathéters pédiatriques Taille, part, tendances, croissance massive du marché et devrait atteindre 13,03 milliards USD et croître à 8,90% CAGR prévu d’ici 2029

Selon l’étude publiée en 2017 par le Center for Disease Control and Control Prevention (CDC), environ 4 000 enfants meurent cette année-là. Selon les données de l’OMS, environ 5,2 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année des suites de maladies évitables et traitables. Les cathéters pédiatriques sont développés pour aider les jeunes à faire face aux problèmes liés au cathétérisme. Les cathéters sont des équipements médicaux prescrits par les médecins. Ceux-ci sont utilisés pour traiter le dysfonctionnement de la vessie causé par une lésion de la moelle épinière, le spina bifida, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le diabète, un accident vasculaire cérébral ou l’incontinence. En raison de l’incidence élevée de thromboembolie veineuse (TEV) dans la population pédiatrique, l’utilisation de cathéters pédiatriques s’est étendue à l’échelle mondiale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cathéters pédiatriques, qui s’élevait à 6,59 milliards USD en 2021, atteindrait 13,03 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,90 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Le marché des cathéters pédiatriques est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Cathéter en chlorure de polyvinyle

Cathéter en silicone

Cathéter en polyuréthane

Autre matériel

Application

Moins de 1 ans

1 à 4 ans

5 à 10 ans

Plus de 10 ans

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Dynamique du marché des cathéters pédiatriques

Conducteurs

Incidence croissante des maladies

Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2018, le cancer a coûté la vie à plus de 9,6 millions de personnes dans le monde. L’utilisation croissante des cathéters pour les procédures de diagnostic et de traitement mini-invasives, ainsi que l’augmentation du taux d’hospitalisation due à la forte incidence des maladies chroniques, devraient alimenter la croissance du marché.

Demande croissante d’interventions chirurgicales peu invasives liées à l’incidence des traumatismes

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 17,9 millions de personnes meurent chaque année des suites de problèmes cardiovasculaires dans le monde. Les scientifiques pensent qu’une intervention chirurgicale précoce peut aider à réduire ce taux de mortalité élevé, qui représente 31 % de tous les décès dans le monde. Le marché des autres applications est en croissance en raison de la demande croissante de traitements chirurgicaux mini-invasifs pour les patients souffrant de maladies cardiovasculaires et de traumatismes.

Prévalence croissante des infections nosocomiales et existence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées

L’Amérique du Nord détient désormais une part de marché de 32 % et est le leader incontesté du marché des cathéters pédiatriques dans le secteur régional. La prévalence accrue des infections nosocomiales et la présence d’infrastructures de soins de santé de pointe sont deux facteurs importants qui contribuent à sa domination du marché. En raison de scénarios de remboursement avantageux pour les cathéters pédiatriques et d’une augmentation considérable du nombre de procédures impatientes réalisées pour traiter les maladies chroniques, l’Europe occupe actuellement la deuxième place du segment régional avec une part de 30 %.

Opportunités

Le marché mondial des cathéters pédiatriques est porté par une forte prévalence de maladies telles que les infections urinaires et les infections coronariennes, ainsi qu’une augmentation des naissances prématurées, une augmentation des programmes de sensibilisation des patients, une augmentation des initiatives de recherche et développement pour les maladies infectieuses urinaires, et une augmentation de la demande de soins complets pour l’insuffisance cardiaque. Le problème cardiaque congénital est le type d’anomalie congénitale le plus fréquent, selon Circulation (2018), avec une prévalence mondiale d’environ 7,7 pour 1 000 naissances vivantes. Les biopuces, l’implantation et la croissance de l’utilisation de logiciels innovants disponibles pour mesurer la pression de remplissage cardiaque devraient tous stimuler le marché des cathéters pédiatriques.

Contraintes/Défis

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, un manque de compréhension concernant les cathéters pédiatriques peut étouffer la croissance du marché. L’expansion du marché peut être entravée par des politiques de remboursement limitées et le coût élevé des médecins. En outre, au cours de la période de projection 2022 à 2029, la préférence pour les médicaments par rapport aux dispositifs médicaux pourrait étouffer la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des cathéters pédiatriques sont :

Abbott (États-Unis)

BD (États-Unis)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Cuisinier (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Smith & Nephew plc (Allemagne)

Cardinal Health (États-Unis)

Terumo Corporation (Japon)

Conavi Medical (États-Unis)

Edwards Lifesciences Corporation (États-Unis)

Infraredx, Inc. (États-Unis)

Getinge AB (Suède)

Coloplast Corp (Danemark)

McKesson Medical-Surgical (États-Unis)

