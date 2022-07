Cathéters intravasculaires Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché d’ici 2029

Le rapport sur le marché des cathéters intravasculaires aide en fait beaucoup. Différentes étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport sur le marché des cathéters intravasculaires. Un excellent rapport d’étude de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talents, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Analyse du marché et aperçu du marché des cathéters intravasculaires

L’échographie intravasculaire (IVUS) est une procédure de diagnostic qui permet aux médecins de voir une artère coronaire en temps réel. L’IVUS est une procédure d’imagerie médicale basée sur un cathéter qui permet aux médecins de déterminer la gravité de la sténose, ou le rétrécissement ou l’épaississement d’une artère. Ce processus produit une image visible de la lumière, de l’intérieur de l’artère et de l’athérome, qui est la membrane ou les globules blancs chargés de cholestérol enfouis dans la paroi artérielle.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cathéters intravasculaires, qui était de 557,3 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 1135,14 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 9,30% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché des cathéters intravasculaires

Conducteurs

Incidence croissante des maladies

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. En 2018, le cancer a coûté la vie à plus de 9,6 millions de personnes dans le monde. L’utilisation croissante des cathéters pour les procédures de diagnostic et de traitement peu invasives et l’augmentation du taux d’hospitalisation due à la forte incidence des maladies chroniques devraient alimenter la croissance du marché.

Technique d’insertion peu coûteuse et facile

Le segment de produits des cathéters intravasculaires est dominé par les PIVC courts. Les prestataires de soins de santé utilisent des PIVC courts en raison de leur faible coût et de leur technique d’insertion simple dans des sites approuvés tels que le poignet ou la veine antécubitale. Le mouvement fréquent de l’aiguille insérée, qui provoque des phlébites, des infiltrations et des délogements, apportant angoisse et angoisse au patient malade, est une contrainte liée aux CVIP courts. En raison de ses caractéristiques intrinsèques, telles qu’un cadre de stabilisation amélioré qui réduit le mouvement du cathéter inséré et élimine le besoin de dispositifs de fixation supplémentaires, le PIVC intégré gagne beaucoup de terrain. L’utilisation d’un PIVC intégré a réduit l’incidence des phlébites et des infections du sang causées par les cathéters (CABSI).

Demande croissante d’interventions chirurgicales peu invasives liées à l’incidence des traumatismes

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 17,9 millions de personnes meurent chaque année des suites de problèmes cardiovasculaires dans le monde. Les scientifiques pensent qu’une intervention chirurgicale précoce peut aider à réduire ce taux de mortalité élevé, qui représente 31 % de tous les décès dans le monde. Le marché des autres applications est en croissance en raison de la demande croissante de traitements chirurgicaux mini-invasifs pour les patients souffrant de maladies cardiovasculaires et de traumatismes.

Prévalence croissante des infections nosocomiales et existence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées

L’Amérique du Nord détient désormais une part de marché de 32 % et est le leader incontesté du marché des cathéters intravasculaires dans le secteur régional. La prévalence accrue des infections nosocomiales et la présence d’infrastructures de soins de santé de pointe sont deux facteurs importants qui contribuent à sa domination du marché. En raison de scénarios de remboursement avantageux pour les cathéters intravasculaires et d’une augmentation considérable du nombre de procédures impatientes réalisées pour traiter les maladies chroniques, l’Europe occupe actuellement la deuxième place du segment régional avec une part de 30 %.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des cathéters intravasculaires sont:

Abbott (États-Unis), BD (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Medtronic (Irlande), Cook (États-Unis), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Smith & Nephew plc (Allemagne), Cardinal Health (États-Unis), Terumo Corporation (Japon), Conavi Medical (États-Unis), Edwards Lifesciences Corporation (États-Unis), Infraredx, Inc. (États-Unis), Getinge AB (Suède), Coloplast Corp (Danemark), McKesson Medical-Surgical (États-Unis)

Portée du marché mondial des cathéters intravasculaires

Le marché des cathéters intravasculaires est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

PIVC court

PIVC intégré/fermé

Application

Oncologie

Gastro-entérologie

Maladie rénale

Maladies infectieuses

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Milieu de soins à domicile

Les autres

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des cathéters intravasculaires réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché des cathéters intravasculaires?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de cathéters intravasculaires dans les prochaines années?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des cathéters intravasculaires?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des cathéters intravasculaires?

Méthodologie de recherche: marché mondial des cathéters intravasculaires

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

