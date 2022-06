Cathéter à ballonnet avancé Taille du marché Volume, part, croissance de la demande, opportunité commerciale d’ici 2030

La taille du marché mondial des cathéters à ballonnet avancés devrait passer de 2 893,3 millions USD en 2021 à 5 381,1 millions USD d’ ici 2030 , avec un TCAC de 7 . 1 % de 2022 à 2030 . Un cathéter à ballonnet est défini comme « un cathéter ACTP est un dispositif qui fonctionne selon le principe de pressurisation hydraulique appliqué à travers un ballonnet gonflable fixé à l’extrémité distale. Un cathéter à ballonnet ACTP a une tige à lumière simple ou double. Le cathéter comporte un ballon de conformité appropriée pour l’application clinique, fabriqué à partir d’un polymère. Le ballon est conçu pour se dilater jusqu’à un diamètre et une longueur spécifiés à une pression exacte comme indiqué, avec des taux de gonflage et de dégonflage bien caractérisés et une pression d’éclatement définie ». La FDA définit un cathéter à ballonnet comme un dispositif médical de classe II (contrôles spéciaux). Un cathéter à ballonnet avancé est un sous-segment du cathéter à ballonnet qui est technologiquement avancé par rapport à un cathéter à ballonnet normal. Le cathéter à ballonnet avancé comprend un cathéter à ballonnet coupant et marquant,

Au cours des dernières décennies, le paradigme du cathéter à ballonnet a été témoin du développement de divers nouveaux cathéters à ballonnet, tels que les cathéters à ballonnet coupant et marquant, les cathéters à ballonnet enrobés de médicament et les cathéters à ballonnet à stent-greffe. Les nouveaux cathéters ont été développés pour répondre aux indications avec une prévalence croissante.

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et artérielles périphériques, la demande croissante de chirurgies mini-invasives, les progrès des cathéters à ballonnet et le paysage de remboursement favorable dans les économies développées sont les principaux moteurs du marché mondial des cathéters à ballonnet avancés. Les progrès des cathéters à ballonnet devraient avoir un impact moyen et moyen-faible à moyen et long terme sur le marché. L’impact moyen est dû à la prédominance prolongée des cathéters à ballonnet normaux dans le traitement sauf en cas d’indication spécifique.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des cathéters à ballonnet avancés

Le taux d’adoption des cathéters à ballonnet a considérablement diminué en raison de la restriction mondiale des procédures électives. Par exemple, selon un article intitulé «Catheterization Laboratory Considerations during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic» publié par l’American College of Cardiology’s Interventional Council et la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI) en mars 2020, aux États-Unis , les procédures électives, telles que l’angioplastie, étaient limitées dans les laboratoires de cathétérisme, en particulier dans les zones ayant un nombre élevé de patients COVID-19. Seules quelques procédures, telles que l’intervention coronarienne percutanée (en cas de cardiopathie ischémique stable), l’intervention endovasculaire (en cas de maladie ilio-fémorale chez les patients avec claudication), et la fermeture du foramen ovale perméable étaient autorisées dans les laboratoires de cathétérisme. Cependant, la procédure a été menée en fonction de la discrétion du médecin et du risque posé de COVID-19 pour la santé du patient.

De plus, les lancements de nouveaux produits ont également été retardés en raison de la pandémie. Par exemple, Medtronic plc a retardé le lancement commercial d’IN. Cathéter à ballonnet revêtu de médicament PACT Admiral en raison de la pandémie. La société a reçu l’approbation de la FDA pour le produit en mai 2018 et n’a lancé le produit qu’au Japon en 2018. Cependant, diverses opportunités sont également apparues pour le marché mondial des cathéters à ballonnet avancés. L’accent accru mis sur la fabrication locale de dispositifs médicaux a conduit à la création de diverses sociétés régionales sur le marché mondial des cathéters à ballonnet avancés. De plus, les sociétés peuvent également développer de nouveaux cathéters à ballonnet revêtus pour les patients COVID-19 nécessitant une intervention médicale, telle qu’une angioplastie.

Dynamique du marché mondial des cathéters à ballonnet avancés

Facteurs : Paysage de remboursement favorable dans les économies développées

Dans les pays développés, les services de santé sont souvent remboursés. Le remboursement dépend de la satisfaction par le citoyen des conditions préalables requises pour le remboursement. Les pays développés, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, ont des lignes directrices pour assurer le remboursement des procédures de dispositifs médicaux, y compris l’angioplastie. De plus, divers assureurs privés, tels que Cigna Health, remboursent également les actes médicaux nécessitant des cathéters à ballonnet. De plus, aux États-Unis, outre les angioplasties, des procédures telles que la cyphoplastie et la sinuplastie sont également remboursées, ce qui propulse les volumes de procédures.

De plus, en Europe, en cas d’utilisation de cathéters à ballonnet avancés, tels que les cathéters à ballonnet enrobés de médicament pour une procédure, un remboursement supplémentaire est également proposé compte tenu du coût élevé du dispositif. Ainsi, le paysage favorable des remboursements pour les angioplasties et autres procédures de cathéter à ballonnet aura un impact significatif sur les ventes de cathéters à ballonnet avancés.

Contraintes : risques et complications associés aux procédures de cathétérisme

Les procédures de cathétérisme sont considérées comme sûres, ayant un facteur de risque associé acceptable. Cependant, le risque et les complications associés pourraient avoir un impact prolongé sur la qualité de vie du patient. Des risques supplémentaires, tels que le rétrécissement de l’artère traitée, la resténose intra-stent et la non-expansion des stents, sont également associés aux procédures de cathétérisme. Souvent, ces complications peuvent également mettre la vie en danger. Par exemple, selon une étude menée par l’American Heart Association, intitulée « Mortalité après intervention coronarienne percutanée », en 2018, le taux de mortalité global associé à l’angioplastie par ballonnet coronaire était d’environ 10 %. Le risque était considéré comme faible immédiatement après la procédure ; cependant, il augmentait à mesure que la durée augmentait. Ainsi,

Opportunités : Développement de nouveaux cathéters à ballonnet revêtus de médicament

Les cathéters à ballonnet revêtus de médicament sont généralement recouverts de paclitaxel pour prévenir la resténose après la procédure d’angioplastie. Cependant, le médicament n’est souvent pas uniformément réparti sur les parois des vaisseaux, ce qui augmente la probabilité de rétrécissement de l’artère traitée.

Les sociétés peuvent étudier le développement de cathéters à ballonnet recouverts de médicament et recouverts d’autres médicaments antiprolifératifs, tels que le sirolimus. Par exemple, Concept Medical est l’une des sociétés proposant un cathéter à ballonnet revêtu de sirolimus, MagicTouch. De plus, B.Braun Medical International Trading Company Ltd (une filiale de B.Braun Melsungern AG en Chine) mène un essai clinique (ID : NCT04240444) sur l’efficacité et la sécurité de l’utilisation du cathéter à ballonnet revêtu de sirolimus dans le traitement des maladies coronariennes -patients resténosés par stent.

Champ d’application du cathéter à ballonnet avancé

L’étude classe le marché des cathéters à ballonnet avancés en fonction du produit, du composant, de l’âge du patient, des utilisateurs finaux et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Cathéter à ballonnet normal

Cathéter à ballonnet coupant et marquant

Cathéter à ballonnet enrobé de médicament

Cathéter à ballonnet stent-greffe

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Cathéter à ballonnet sur fil (OTW)

Cathéter à ballonnet à échange rapide (Rx)

Cathéter à ballonnet à fil fixe

Par perspective d’âge du patient ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Adulte

Pédiatrique

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire

Laboratoires de cathétérisme

Autres (Instituts universitaires et de recherche)

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Procédures coronariennes Angioplastie par ballonnet Implantation ou remplacement de valve aortique transcathéter L’administration de médicaments Livraison d’endoprothèse

Procédures périphériques Angioplastie par ballonnet L’administration de médicaments Livraison d’endoprothèse

Procédures neurovasculaires

Autres procédures Sinuplastie par ballonnet Cyphoplastie par ballonnet Tunnel carpien par ballonnet



Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des cathéters à ballonnet normaux détenait la plus grande part de marché par type de produit

Sur la base du type de produit, le marché mondial des cathéters à ballonnet avancés est segmenté en cathéter à ballonnet normal, cathéter à ballonnet coupant et inciseur, cathéter à ballonnet enrobé de médicament et cathéter à ballonnet stent-greffe . En 2021, le segment des cathéters à ballonnet normaux représentait la plus grande part de marché de 55,5 % sur le marché mondial des cathéters à ballonnet avancés . Un cathéter à ballonnet normal est le plus largement utilisé pour diverses procédures coronaires, périphériques et neurovasculaires. Le faible coût de l’appareil, son remboursement favorable et la présence d’un large portefeuille de produits sont les principaux moteurs de la croissance de ce segment.

La procédure de pose de stent suit souvent l’angioplastie par ballonnet réalisée à l’aide d’un cathéter normal pour éviter le nouveau rétrécissement de l’artère ; cependant, les complications qui en résultent, telles que la resténose intra-stent et la non-expansion du stent dans l’artère, ont limité l’utilisation des cathéters à ballonnet normaux.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial des cathéters à ballonnet avancés est segmenté en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique en fonction des régions . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7,8 % sur le marché mondial des cathéters à ballonnet avancés au cours de la période de prévision . Le principal facteur propulsant la croissance du marché est la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et de la PAD.

De plus, d’autres facteurs propulsant la croissance du marché de la région comprennent un paysage de remboursement favorable dans les économies développées, les progrès technologiques dans les économies en développement, la présence d’entreprises locales et multinationales dans la région. Un autre facteur clé pour la croissance du marché des cathéters à ballonnet avancés de la région est la disponibilité des matières premières. Par exemple, la Chine est considérée comme l’un des principaux fournisseurs de matières premières pour divers dispositifs médicaux dans le monde.

Principaux acteurs du marché

Le marché des cathéters à ballonnet avancés est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Abbott Laboratories, B. Braun Melsungen AG, Becton, Dickinson and Company, Boston Scientific Corporation, Cardinal Health, Inc., Koninklijke Philips NV , Medtronic plc, MicroPort Scientific Corporation, Terumo Corporation, Biotronik AG, Cardionovum GmbH, Concept Medical Inc., Cook Group, Hexacath et OrbusNeich Medical .