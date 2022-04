Cataracte (lentille intraoculaire) Analyse du marché des LIO et étude approfondie sur les tendances de taille, les facteurs de croissance émergents et les prévisions régionales jusqu’en 2030

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2030. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=QY67320

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du U.S. Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un marché important pour les LIO de la cataracte (lentille intraoculaire).

Segmenter par type

Lentille intraoculaire monofocale

Lentille intraoculaire multifocale

Segmenter par application

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Autres

Téléchargez l’exemple de rapport, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport) – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=QY67320

Par région

Amérique du Nord

NOUS.

Canada

L’Europe 

Allemagne

France

ROYAUME-UNI.

Italie

Russie

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Inde

Australie

Taïwan

Indonésie

Thaïlande

Malaisie

Philippines

Viêt Nam

Amérique latine

Mexique

Brésil

Argentine

Moyen-Orient et Afrique

Turquie

Arabie Saoudite

ÉMIRATS ARABES UNIS

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=QY67320

Par entreprise

Alcón

Rayner

Bausch & Lomb

AMO (J&J)

HOYA

Physiol

Carl Zeiss

MossVision

OPHTEC

VSY Biotechnologie

HumainOptique

Cristalens

SAV-IOL

Chirurgie STAAR

Médicontur

Optique InfiniteVision

Demander un rapport complet – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=QY67320

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une «solution unique» pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (ÉTATS-UNIS – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com