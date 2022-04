Taille du marché des flux de trésorerie, part, tendance régionale, croissance future, mises à jour des principaux acteurs, demande de l’industrie, plans actuels et futurs par prévision 2021 à 2028

La taille du marché mondial des flux de trésorerie devrait atteindre 2 144,4,0 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 24,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Cette croissance régulière prévue des revenus du marché peut être attribuée à l’adoption croissante de technologies telles que l’apprentissage automatique (ML), l’intelligence artificielle (IA), la Business Intelligence (BI) et l’analyse de données, la croissance rapide des secteurs du commerce électronique et l’adoption croissante de des solutions financières basées sur le cloud pour améliorer les cycles de planification et de budgétisation.

À mesure que les entreprises progressent au fil du temps, les volumes de données augmentent également et deviennent difficiles à suivre ou à conserver des enregistrements. Le stockage et la gestion manuels des fichiers deviennent complexes et l’augmentation du travail peut entraîner des erreurs susceptibles de causer des problèmes plus graves à l’avenir. Cependant, avec l’aide de technologies avancées, diverses solutions ont été développées pour simplifier ces processus complexes et ont également conduit au développement de solutions de gestion basées sur le cloud.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Intuit Inc., Xero Ltd., Anaplan Inc., Sage Group PLC/The, FINSYNC, Cashflow Manager, CashAnalytics, Futrli, Solutions BeyondSquare et Agicap.

Le rapport de recherche sur les flux de trésorerie comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie, ainsi que leur aperçu des activités, leur planification stratégique et leurs plans d’expansion commerciale adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc.

Emergen Research a segmenté le marché des flux de trésorerie en fonction des composants, du déploiement, de la taille de l’entreprise, de l’utilisation finale et de la région :

Component Outlook (Revenue, USD Million ; 2018– 2028)

solutions

des services de

Perspectives de déploiement

cloud

sur site dans le

Perspectives de taille d’entreprise

grandes entreprises

PME

Perspectives d’utilisation finale des)

IT & ITeS

Banques

Non-Banking Financial Corporation

Construction & Immobilier

Santé

Retail & E-Commerce

Autres

Sur la base d’une analyse régionale, le marché est segmenté dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient & Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

Principaux faits saillants du rapport

En décembre 2020, Intuit a acquis Credit Karma, Inc., qui est une plate-forme technologique grand public avec plus de 110 millions d’utilisateurs aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

L’acquisition permettra à l’entreprise de créer une nouvelle plate-forme financière pour aider les consommateurs. prendre le contrôle de leur vie financière et prendre de meilleures décisions avec leurs finances, en particulier pendant des périodes comme celle créée par la pandémie de COVID-19.

En septembre 2019, Sage, qui est un leader du marché des solutions de gestion basées sur le cloud, a acquis AutoEntry, qui est l’un des principaux fournisseurs d’automatisation de la saisie de données pour les comptables, les comptables et les entreprises.

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché des flux de trésorerie:

le rapport comprend un aperçu du marché des flux de trésorerie ainsi que la part de marché, le rapport de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entrepris par les principaux acteurs pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que des avancées technologiques proposées dans le rapport

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

