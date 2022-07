Cartes HD pour le marché des véhicules autonomes Demande élevée, scénario commercial, taille, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, tendances et prévisions 2028

Le besoin croissant d’améliorer la sécurité et le confort des conducteurs et de décongestionner le trafic routier sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des cartes HD mondiales pour les véhicules autonomes.

Le marché mondial des cartes HD pour les véhicules autonomes devrait atteindre une taille de marché de 16,51 milliards USD à un TCAC stable de 34,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Cette croissance régulière des revenus peut être attribuée à la demande croissante pour une nouvelle génération de solutions et de logiciels de cartes numériques très précises et réalistes.

La capacité des cartes HD à déterminer la position exacte d’un véhicule en temps réel à l’aide de données analysées provenant de plusieurs sources telles que les capteurs de véhicule, le LiDAR, les caméras embarquées, l’imagerie satellite et le GPS stimule la demande et le déploiement de cartes HD. chez les constructeurs de véhicules autonomes. La technologie de cartographie HD permet à un véhicule sans conducteur de se localiser avec une grande précision en cartographiant son emplacement exact par rapport à l’environnement environnant. La technologie permet aux véhicules autonomes de surmonter les limites de détection en fournissant des informations au-delà de la portée de la caméra, du LiDAR et du radar, ce qui stimule la traction et la préférence pour les cartes HD parmi les fabricants de véhicules autonomes.

Un nouveau rapport sur le marché mondial des cartes HD pour véhicules autonomes présente les développements actuels et les tendances émergentes du marché. Le rapport offre un aperçu complet du marché ainsi que des détails sur la taille du marché, la part de marché, la croissance des revenus et les principales entreprises. Le rapport couvre toutes les informations cruciales et essentielles liées au marché mondial des cartes HD pour véhicules autonomes pour aider les lecteurs, les investisseurs et les clients à acquérir une compréhension approfondie du marché et à investir en conséquence. Divers outils statistiques avancés tels que l’analyse SWOT ou les cinq forces de Porter sont utilisés dans le rapport.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des cartes HD pour les véhicules autonomes en fonction du niveau d’automatisation, de la solution, des services, du type de véhicule et de la région :

Niveau d’automatisation Perspectives (Revenu, milliards USD ; 2021-2028)

Semi-autonome (Niveaux 2 et 3 )

autonome (niveau 4 et 5)

Perspectives de la solution

intégrés

basés sur le cloud

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Localisation

Publicité

de la cartographie

et maintenance

Perspectives du type de véhicule (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021 –2028)

Véhicules utilitaires Véhicules

de tourisme

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des cartes HD pour véhicules autonomes est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises à travers cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux participants sont NVIDIA, TomTom, DeepMap, Here Technologies, Navinfo, Civil Maps, Mapmyindia, Sanborn Map Company, Navmii et Autonavi.

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché des cartes HD pour véhicules autonomes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de MEA

