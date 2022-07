Carmin Part de marché, forte demande, portée future, tendances récentes, applications, types, produits, analyse de l’industrie et rapport prévisionnel 2030

La taille du marché mondial du carmin devrait atteindre 78,5 milliards de dollars avec un TCAC de revenus stable de 6,7 % en 2030, selon une dernière analyse d’Emergen Research.

L’augmentation de la demande d’ingrédients alimentaires naturels et de colorants peut être attribuée à la croissance constante des revenus du marché du carmin. Les ingrédients alimentaires naturels et les colorants présentent de nombreux avantages. Les consommateurs soucieux de leur santé prennent très au sérieux l’aspect plus que superficiel. Bien qu’ils le veuillent « naturel », ils veulent aussi la bonne couleur. Les clients s’inquiètent de l’impact des aliments et des boissons qu’ils consomment sur leur santé et celle de leurs enfants.

Le bêta-carotène, la lutéine, le lycopène, les anthocyanes et les composés flavonoïdes de la peau de raisin, de la myrtille et de la myrtille, ainsi que le curcuma, sont tous de puissants composés antioxydants ou anti-inflammatoires. Pour la majorité des principaux fournisseurs d’ingrédients, leurs stocks de colorants d’origine naturelle sont sains. En effet, la majorité des pigments végétaux et animaux servent de défense contre les effets négatifs de la lumière UV et de l’oxygène.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1149

Une tendance récente sur le marché est l’utilisation de l’acide carminique. Il peut être utilisé en phase aqueuse dans les crèmes glacées, les produits de boulangerie, les pâtisseries, les desserts, les boissons et autres produits alimentaires. Selon le pH du produit alimentaire et la quantité utilisée, il donne au produit fini une teinte orange ou rouge. Il est soluble dans toute la gamme de pH, mais surtout dans les produits à faible pH.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial du carmin est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux participants incluent com, Biocon, Chr. Hansen Holding A/S, Colormaker, Inc., DDW The Color House, Naturex, Proquimac, Roha, Sensient Technologies Corporation et The Hershey Company.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/carmine-market

Principaux faits saillants du rapport

Le 10 avril 2022, l’Union européenne a annoncé qu’elle voterait sur le « Rouge Tree Food Pigment Use Regulations », qui affine plusieurs catégories alimentaires de carmin et met en place de nouveaux labels. S’il est approuvé, ce règlement peut affecter les fabricants européens de restauration et les fabricants exportant vers l’Europe. La société danoise de biosciences Ke Hansen a déclaré que la nouvelle réglementation pourrait ouvrir de nouvelles portes pour l’application de ce pigment.

Le segment des poudres devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à l’utilisation croissante de la poudre de carmin. La poudre de carmin de cochenille est reconnue comme le meilleur colorant naturel en raison de son utilisation répandue dans l’industrie alimentaire pour donner de la couleur aux produits nécessitant un ton allant du rose au rouge foncé, tels que les saucisses, les sirops, les bonbons, les confitures, les gommes, les gâteaux industriels, les légumes. des conserves, des glaces et des produits laitiers, comme les fruits rouges et le yaourt à la fraise ou quelques boissons énergisantes et des saucisses. La viande, les produits laitiers, les bonbons, les boissons alcoolisées, les produits pharmaceutiques, les textiles, les œuvres d’art historiques, les peintures industrielles haut de gamme (pour les bâtiments au design de luxe ou historiques), ainsi que les cosmétiques haut de gamme (teintes à lèvres, vernis à ongles), sont autant de produits qui contiennent de la poudre de cochenille.

Le segment des produits laitiers et surgelés devrait représenter une part importante des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation majeure du carmin dans les produits laitiers tels que le yaourt à boire, le lait au chocolat, le lait de poule et les boissons à base de lactosérum. Pour différents produits laitiers, diverses formes de carmin sont utilisées. Par exemple, Carmine Laca peut être utilisé pour aromatiser les produits laitiers tels que la crème glacée et le yaourt. Les produits laitiers qui demandent une coloration rose ou rouge peuvent également utiliser du carmin soluble dans l’eau. Les jus, les boissons énergisantes et les boissons alcoolisées ne sont que quelques-uns des produits laitiers et des boissons qui peuvent utiliser du carmin liquide.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du carmin sur la base de la forme, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Formulaire Outlook (Revenu, USD Million ; 2019-2030)

Powder

Liquid

Application Outlook (Revenu, USD Million ; 2019-2030)

Produits laitiers et produits surgelés

Aliments et boissons

Cosmétiques

Boulangerie et confiserie

Produits carnés

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Entreprises de transformation des aliments

boissons Industrie de

restauration Industrie

cosmétique et pharmaceutique

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1149

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial du carmin.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Analyse régionale :

Le rapport examine en outre le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, les importations/exportations, le rapport offre/demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste duMEA

Questions clés

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie Carmin?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications de Carmine ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1149

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports :

marché de l’hyperautomatisation @ https://marketographics.com/hyperautomation-market/

marché du chiffrement des e-mails @ https://marketographics.com/email-encryption-market-share/

marché de l’irrigation intelligente @ https://marketographics.com/smart-irrigation-market-share/

marché de la pasteurisation non thermique @ https://marketographics.com/non-thermal-pasteurization-market/

marché du réseau coaxial fibre hybride @ https://marketographics.com/hybrid-fiber-coaxial-network-market-size/

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-carmine-market