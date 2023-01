Carbure de silicium au Moyen-Orient (analyse du rapport d’étude de marché du SiC par moteurs, tendances et segments jusqu’en 2028

Le marché du carbure de silicium (SiC) au Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 56 255 250 USD d’ici 2028.

Le rapport Middle East Silicon Carbide (SiC Market) met en lumière la dynamique de marché clé de l’industrie. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des projections futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants.L’élément en carbure de silicium est utilisé dans la fusion du verre et des métaux non ferreux, traitement thermique des métaux , fabrication de verre flotté, fabrication de composants céramiques et électroniques, et briquets d’allumage pour appareils de chauffage au gaz. Ils sont également utilisés dans les revêtements réfractaires et les éléments chauffants des fours industriels, les pièces résistantes à l’usure des pompes et des moteurs de fusée et les substrats semi-conducteurs pour les diodes électroluminescentes.

La demande croissante de carbure de silicium (SiC) pour la production de véhicules électriques et l’adoption de batteries à charge rapide ont eu un impact majeur sur l’expansion du marché du carbure de silicium (SiC). L’augmentation rapide du nombre d’initiatives de R&D visant à améliorer la chimie des batteries, l’adoption croissante des dispositifs SiC dans les appareils automobiles et électriques , et la demande croissante de batteries lithium-ion à haut rendement pour les véhicules électriques et autres appareils électroniques grand public sont des déterminants clés favorisant la croissance du silicium sur la période de prévision sur le marché du carbure cémenté (SiC).

Cependant, le coût élevé de fabrication des produits en carbure de silicium, divers défis associés à la production de batteries au lithium métal et l’incapacité de produire en masse du graphène de haute qualité à faible coût devraient freiner la croissance du marché. La croissance et la dégradation rapides compte tenu de la disponibilité d’autres alternatives telles que les anodes de nitrure de gallium et de silicium devraient remettre en cause la croissance du marché du carbure de silicium (SiC) au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché ME, Inde et ME du carbure de silicium (SiC) sont Infineon Technologies AG, Saint-Gobain, Entegris, CUMI EMD, ESD-SIC bv, Ferrotec (USA) Corporation, WASHINGTON MILLS, Sublime Technologies, abrasivegrit, SNAM Abrasives Pvt Ltd et al.

Carbure de silicium au Moyen-Orient (rapport sur le marché du SiC :

L’étude examine en détail les principaux acteurs du carbure de silicium ( marché SiC) au Moyen-Orient, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir la dynamique concurrentielle future sur le marché mondial du carbure de silicium (SiC) au Moyen-Orient.

Sur la base du produit, le marché du carbure de silicium (SiC) du Moyen-Orient est segmenté en noir et vert. La partie noire devrait dominer le marché d’ici 2021, car le SiC noir est léger et a une puissance résistive élevée, ce qui augmente la demande de ME.

Sur la base des applications, le marché du carbure de silicium (SiC) du Moyen-Orient est segmenté en métallurgie, abrasifs, réfractaires, électricité et électronique, etc. D’ici 2021, le segment des abrasifs devrait dominer le marché car les abrasifs sont principalement utilisés dans l’industrie automobile.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du carbure de silicium (SiC) du Moyen-Orient est segmenté en automobile, aérospatiale, militaire et défense, ingénierie lourde, électronique grand public, soins de santé et autres. L’industrie automobile devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’augmentation de la production de véhicules électriques dans la région.

Carbure de silicium du Moyen-Orient (marché du SiC :

Le rapport de recherche sur le marché mondial du carbure de silicium (SiC) au Moyen-Orient présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche Il illustre les facteurs clés manipulant directement le marché tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et la gamme de produits. étude de notre Même de petits changements dans les fichiers de configuration du produit peuvent faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives post covid-19 :

Les lecteurs de cette section comprendront comment le scénario du marché du carbure de silicium (SiC) au Moyen-Orient a changé à l’échelle mondiale pendant et après la pandémie. L’étude est réalisée en tenant compte des changements dans la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également souligné les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le carbure de silicium au Moyen-Orient (SiC Market) offre-t-il aux lecteurs ?

➜ Carbure de silicium au Moyen-Orient (fragmentation SiC basée sur le type de produit, l’utilisation finale et la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Chaque collaboration, projet de R&D, acquisition et lancement de produit en carbure de silicium (lecteur SiC) au Moyen-Orient

➜ Diverses réglementations gouvernementales sur la consommation de carbure de silicium (détail SiC) au Moyen-Orient

➜ Les technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux ont un impact sur le marché mondial du carbure de silicium au Moyen-Orient (marché SiC.

Pour afficher le marché mondial du carbure de silicium (SiC) au Moyen-Orient en 13 sections :

Chapitre 1: Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre deux : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre trois : Production par région

Chapitre quatre : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre sept : Portraits et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre onze : Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Carbure de silicium au Moyen-Orient (résultats et conclusion de l’étude de marché SiC, annexe, méthodologie et source de données

