Capteur de vibrations Taille et défis du marché 2022 Demande de l’industrie, stratégie des meilleurs acteurs, rapport prévisionnel jusqu’en 2030 | (TCAC) de 6,1 %

États-Unis – La taille du marché mondial des capteurs de vibrations était de 5,4 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des capteurs de vibrations atteindra 8,5 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les capteurs de vibrations devraient gagner du terrain en raison de la demande croissante de surveillance de l’état d’une machine. De plus, la demande croissante de produits opérationnels performants et le nombre croissant de hubs industriels contribueront à la croissance du marché des capteurs de vibrations.

Il est devenu nécessaire de surveiller et d’analyser des machines ou d’autres équipements critiques. Ainsi, il stimulera la croissance de l’industrie. De plus, l’industrialisation croissante contribuera à la croissance de l’industrie.

L’utilisation croissante de ces systèmes dans les applications de récupération d’énergie profitera au marché au cours de la période d’étude. Ces systèmes sont largement déployés pour convertir les vibrations en énergie électrique. De plus, les investissements croissants des gouvernements stimuleront considérablement la croissance du marché. Par exemple, le Technology Strategy Board du gouvernement britannique a annoncé son intention d’investir 3 millions de dollars US pour soutenir le développement de technologies de récupération d’énergie à faible consommation d’énergie.

L’utilisation des systèmes de surveillance des voies ferrées devrait accélérer la croissance du marché. Ces systèmes sont très utilisés pour détecter les problèmes tels que les ruptures et les dislocations dans les rails. Ainsi, de telles applications devraient profiter au marché des capteurs de vibrations au cours de la période d’étude.

Le marché des capteurs de vibrations va également croître grâce à la contribution d’acteurs de premier plan de l’industrie. Par exemple, Fluke Corporation a dévoilé son Fluke Connect Condition Monitoring (FCCM) en 2018. Le système collecte, stocke et interprète les données de divers capteurs. Ainsi, de telles avancées sur le marché des capteurs de vibrations gagneront en popularité.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a entravé toutes les activités industrielles et manufacturières. En conséquence, cela a eu un impact sur le marché mondial des capteurs de vibrations. En outre, le verrouillage imposé et d’autres restrictions dans divers pays ont entravé la croissance du marché mondial des capteurs de vibrations.

Analyse régionale

Le marché des capteurs de vibrations en Asie-Pacifique devrait croître rapidement en raison de l’industrialisation croissante. Le Japon est l’un des principaux fabricants de composants sur le marché de l’électronique grand public. En outre, la présence de sociétés d’utilisation finale telles que Samsung Electronics, Sony, Canon, Toshiba, Panasonic, Hitachi, Nikon et Casio contribuera à la croissance du marché.

Concurrents sur le marché

Rockwell Automation Inc.

TE Connectivity Ltd

SKF GmbH

National Instruments Corporation

NXP Semiconductors SA

Texas Instruments Incorporé

Honeywell International Inc.

Appareils analogiques Inc.

Emerson Electric Corp.

Capteurs Hansford Ltée

Bosch Sensortec GmbH

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des capteurs de vibrations se concentre sur le produit, la surveillance, la technologie, le matériel, l’utilisateur final et la région.

Par perspective de produit

Accéléromètres

Capteurs de vitesse

Transducteurs de déplacement sans contact

Autres

En surveillant le processus Outlook

Surveillance des vibrations en ligne

Surveillance portable des vibrations

Par Perspectives technologiques

Piézorésistif

Jauge de contrainte

Capacité variable

Sonde manuelle

Capteur optique

Capteurs triaxiaux

Autres

Par perspectives matérielles

Silicium dopé

Céramique piézoélectrique

Quartz

Par les perspectives de l’utilisateur final

Automobile

Soins de santé

Aéronautique et Défense

Électronique grand public

Pétrole et gaz

Autres

Par perspectives régionales

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

