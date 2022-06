Capsule Hotel Market fournit un aperçu approfondi des ventes, des revenus, de l’analyse des facteurs de croissance et des tendances à venir, des opportunités par types et de l’application jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des hôtels capsule . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des hôtels capsule .

La taille du marché mondial des hôtels capsules était de 75,5 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des hôtels capsules devrait atteindre 281,1 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

La capsule hôtelière fait référence à l’installation fournie par les hôtels dans laquelle les utilisateurs sont hébergés sous forme de petites chambres capsules transparentes. Ces chambres ont la taille d’un lit simple.

Facteurs influençant le marché

La croissance de l’industrie du voyage et du tourisme est principalement à l’origine de la croissance du marché des hôtels capsules. De plus, un hôtel capsule est considéré comme économique car il coûte moins cher que les chambres d’hôtel de luxe. Ainsi, ce facteur devrait alimenter la croissance du marché mondial des hôtels capsules.

La croissance du revenu disponible et l’intérêt croissant pour les circuits devraient faire avancer le marché. En outre, les offres avantageuses fournies par les hôtels pour attirer les visiteurs devraient profiter au marché au cours de la période de prévision.

Le marché connaîtra également des opportunités de croissance favorables grâce à la contribution d’annonces et d’applications attrayantes en ligne proposant des visites à prix réduits.

Analyse régionale L’

Europe devrait devenir le plus grand marché pour les capsules, principalement en raison de l’augmentation du revenu disponible de la population. De plus, le potentiel prometteur des voyages de loisirs entrants et sortants devrait alimenter la croissance du marché. De plus, la région abrite des lieux touristiques de premier plan, ce qui contribuera à la croissance du marché des hôtels capsules au cours de la période d’étude.

L’expansion de la logistique et des infrastructures accélérera la croissance du marché européen des hôtels capsules. De plus, la publicité du tourisme par les gouvernements et la disponibilité d’hôtels capsules dans les aéroports devraient être les principaux facteurs qui feront avancer l’industrie. Des progrès technologiques robustes et la mise en œuvre de technologies de pointe pour le confort des voyageurs stimuleront également la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact

de la COVID-19 La pandémie de COVID-19 a entravé la croissance de l’ensemble du secteur des circuits et des voyages, car l’industrie a connu une baisse importante en termes de revenus. En raison de la pandémie, les gouvernements ont interrompu la circulation des personnes. De plus, la plupart des activités de voyage ont été interdites afin de contrôler cette situation désastreuse. Ainsi, cela a entravé la croissance du marché des capsules hôtelières. De plus, la pandémie a également développé une peur massive parmi la population car l’infection au COVID-19 était très contagieuse et pouvait se transmettre facilement. Ainsi, cela a entravé la croissance du marché des hôtels capsules.

Concurrents sur le marché

• Book & Bed Tokyo

• Darakhyu Capsule Hotel

• 9h Ninehours

• First Cabin HD Co., Ltd.

• The Capsule Hotel

• Urbanpod Hotel

• The CUBE Hotel Group

• Riccarton Capsule Hotel

• Nadeshiko Hotel Shibuya

• The Bed KLCC

• Pangea Pod Hotel

• Hippo Pod

• The Bedstee Hotel

• The Global Hotel Tokyo

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des hôtels capsules se concentre sur le voyageur, le mode de réservation, le groupe d’âge et la région.

Par type de voyageur Outlook

• Solo

• Groupe

Par mode de réservation Outlook

• Réservation en ligne

• Réservation hors ligne

Par groupe d’âge Outlook

• Génération X

• Génération Y

• Génération Z

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

