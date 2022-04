capital humain Marché, Demande en aval, analyse dynamique avec opportunités de croissance d’ici 2028

La taille du marché mondial de la gestion du capital humain (HCM) a atteint 18,04 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 7,9% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research . L’adoption croissante des solutions de gestion du capital humain (HCM) basées sur le cloud devrait soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028. En outre, l’intégration croissante de Robot Process Automation (RPA) avec les solutions RH stimulera la croissance du marché. Actuellement, la demande de modèles commerciaux basés sur le cloud et de mobilité des talents pour la planification de la main-d’œuvre a augmenté à un rythme rapide. De nombreuses entreprises de divers secteurs, notamment BFSI, la santé, la fabrication, la vente au détail, les télécommunications et les technologies de l’information (TI), les médias et le divertissement, et d’autres adoptent rapidement des solutions HCM basées sur le cloud.

Le marché mondial de la gestion du capital humain (HCM) a été classé en fonction du type de produit, de l’application et de la région. Nos analystes experts entreprennent une évaluation approfondie de tous les segments inclus dans le rapport et les analysent en fonction de leur part de marché, de leurs revenus, du taux de croissance du marché et d’autres facteurs essentiels. La segmentation permet aux parties intéressées de déterminer les secteurs du marché mondial de la gestion du capital humain (HCM) avec des perspectives de croissance élevées et de comprendre les stratégies de croissance adoptées par les principaux segments au cours de la période de prévision.

Pour en savoir plus sur le marché de la gestion du capital humain (HCM), obtenez un exemple gratuit de copie @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/827

Le paysage concurrentiel est largement évalué aux côtés des profils d’entreprise des principaux acteurs engagés sur le marché de la gestion du capital humain (HCM) sont Microsoft Corporation, Workday, Inc., Traitement automatique des données , Inc., Ceridian HCM, Inc., Oracle Corporation, Cornerstone OnDemand, Inc., Ultimate Software Group, Inc., International Business Machines Corporation, SumTotal Systems, Inc. et Kronos Incorporated.

Sur la base des types, le marché de la gestion du capital humain (HCM) a été classé en fonction de la géographie, de l’application et de la capacité de consommation. Sur la base de l’application du produit, l’industrie est bifurquée en tenant compte de ceux qui sont en demande et sont le résultat des progrès technologiques. Au niveau régional, la performance de l’industrie ainsi que les principaux fournisseurs opérant dans la géographie éclairent également les parties prenantes, les propriétaires d’entreprise et les cadres du marketing sur le terrain. Les différentes facettes de l’entreprise en fonction de paramètres tels que les nouveaux lancements, les acquisitions et les fusions et les nouveaux entrants sont largement discutées au cours de l’étude.

Principaux faits saillants

du segment du service de rapport devrait se développer à un TCAC de revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant de services de mise en œuvre et de maintenance résultant du déploiement croissant de solutions HCM.

Le segment cloud devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision, car les organisations se tournent rapidement vers des modèles de déploiement basés sur le cloud pour gérer efficacement et à distance des données volumineuses.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance des revenus plus élevé sur le marché de la gestion du capital humain (HCM) au cours de la période de prévision parmi les autres marchés régionaux en raison de la présence solide de fournisseurs de solutions HCM internationaux et nationaux tels que Microsoft Corporation, Workday, Inc., Automatic Data Processing, Inc., Ceridian HCM, Inc. et Oracle Corporation, entre autres.

Le rapport couvre également la portée des applications individuelles et des types dans chaque région. Le rapport couvre également des détails sur les modèles de production et de consommation, les développements technologiques, la croissance des revenus, la taille du marché, la part de marché, les principales tendances et demandes influençant la croissance du marché dans la région et la présence solide d’acteurs clés dans la région.

Apprenez-en plus sur le rapport sur le marché de la gestion du capital humain (HCM) @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/human-capital-management-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion du capital humain (HCM) en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives de l’offre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Logiciels

paie Gestion des

effectifs Gestion des

talents

Système de suivi des candidats

RH

analytiques RH

des services d’

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

sur site

Cloud

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, USD milliards ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises (PME)

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Télécommunications et informatique

Santé

Gouvernement

BFSI

Fabrication

Transport et logistique

Éducation

Hôtellerie

Médias et divertissement

détail

Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud ) (Reste de l’APAC)

Latin Amérique (Brésil) (Reste du LATAM)

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport @ https://www.emergenresearch.com/purchase-enquiry/827

En plus d’explorer les profils d’entreprises des principaux leaders du marché, la recherche recueille et analyse des données brutes sur le cadre réglementaire, la structure des coûts, le statut des importations et des exportations, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’approvisionnement. la gestion de la chaîne devrait façonner la trajectoire du paysage des affaires. Les chercheurs à l’origine de l’étude ont davantage exploité les outils d’évaluation de pointe pour évaluer le niveau croissant de concurrence, les acquisitions et fusions récentes, les lancements de produits et les nouveaux entrants.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

Jetez un œil à nos autres rapports :

la taille du marché des technologies éducatives et des salles de classe intelligentes d’une valeur de 274,63 milliards de dollars en 2028 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/ed-tech-and-smart-classroom-market

Taille du marché de la biométrie vocale d’une valeur de 4,90 milliards USD d’ici 2027 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/voice-biometrics-market

Taille du marché des applications de soins d’urgence d’une valeur de 7 931,1 millions USD d’ici 2027 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/urgent-care-apps-market

Capteurs dans la taille du marché des appareils Internet des objets (IoT) d’une valeur de 204,74 milliards USD d’ici 2028 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/sensors-in-internet-of-things-devices-market

Taille du marché du Li-Fi d’une valeur de 14 913,3 millions USD d’ici 2028 @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/lifi-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-human-capital-management-market