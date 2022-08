Cannabis Médical Industrie 2022 Part de marché, croissance, taille, demande, acteur clé, analyse du développement et prévisions 2029

DBMR a récemment ajouté le dernier rapport intitulé Global Medical Cannabis MarketCroissance (état et perspectives) 2022-2029 fournit une étude de recherche complète du marché qui comprend des prévisions et des analyses précises aux niveaux mondial, régional et national. Il évalue les principales tendances du marché, les avantages et les facteurs qui stimulent la croissance globale du marché. La taille, la croissance, la part de marché, les dernières tendances commerciales, les politiques gouvernementales et les opportunités d’investissement dans l’industrie du cannabis médical sont couvertes. Le rapport examine l’aperçu des différents facteurs favorisant la croissance et les tendances de l’industrie mondiale du cannabis médical. Le rapport offre une vue complète du marché mondial et une analyse détaillée de la chaîne de valeur pour aider les acteurs à comprendre de près les changements importants dans les activités commerciales observés dans l’industrie. Il montre une analyse approfondie du marché mondial,

Analyse et taille du marché mondial du cannabis médical

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,03% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 160,42 millions USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché du cannabis médical fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires dans le monde accélère la croissance du marché du cannabis médical.



Segmentation clé :

Par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratant, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres), source (naturelle, synthétique)

Par Espèce (Sativa, Hybride, Cannabis Indica), Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigerol (CBG), Cannabinol, Autres)

Par voie d’administration (solutions orales et gélules, tabac, topiques, vaporisateurs, autres)

Par utilisateur final (établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, autres), canal de distribution (B2C, B2B)

Par application (gestion de la douleur, anxiété, spasmes musculaires, nausées, perte d’appétit, cancer, arthrite, maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, problèmes de santé mentale, amélioration de l’humeur, autres)

L’étude mondiale sur le cannabis médical comprend des données de 2022 à 2028 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché du cannabis médical – Profils des entreprises

Tilray

Elixinol Global Limited

Marijuana médicale, Inc.

Extrait

Projet Peace Naturals Inc

BOL Pharma

PharmaChanvre

Kiehl’s (filiale de L’OREAL)

….

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

1. Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offert par les principaux acteurs

2. Développement du marché : Fournit des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration dans les segments matures des marchés

3. Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les lancements de nouveaux produits, les zones géographiques

inexploitées , les développements récents et les investissements les principaux acteurs

5. Développement de produits et innovation : Fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport répond à des questions telles que :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial du cannabis médical ?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial du cannabis médical au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial du cannabis médical ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial du cannabis médical ?

5. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial du cannabis médical ?

6. Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial du cannabis médical ?

7. Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial du cannabis médical ?

Étendue du marché mondial du cannabis médical et taille du marché

Le marché du cannabis médical est classé en huit segments notables basés sur le produit, la source, l’espèce, les dérivés, l’application, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du cannabis médical est segmenté en huile, capsules de cannabis médical, patch, fleur entière, fleur moulue, stylo vape, cannabis médical séché, crèmes et hydratant, masque et sérum, nettoyant et autres. En 2021, le segment pétrolier devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la source, le marché du cannabis médical est segmenté en synthétique et naturel. En 2021, le segment synthétique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base des espèces, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride. En 2021, le segment du cannabis indica devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de l’utilisation médicale du cannabis.

Sur la base des dérivés, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol (CBG) et autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de produits à base de marijuana médicale sur le marché.

Sur la base de l’application, le marché du cannabis médical est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie, autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil, anxiété et autres. En 2021, le segment de la maladie d’Alzheimer devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des activités de R&D.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du cannabis médical est segmenté en solutions orales et capsules, cigarettes, vaporisateurs, topiques et autres. En 2021, le segment des solutions orales et des capsules devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du cannabis médical est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment de l’industrie pharmaceutique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché du cannabis médical est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2B devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de cannabis à des fins médicales et cliniques.

Le rapport couvre les chapitres suivants

Résumé exécutif – La section de résumé exécutif du rapport donne un bref aperçu et un résumé du rapport

Structure du rapport – Cette section donne la structure du rapport et les informations couvertes dans les différentes sections.

Introduction – La section d’introduction du rapport donne une brève introduction sur la segmentation par type, la segmentation par type de canal et la segmentation par mode de paiement.

Caractéristiques du marché – La section des caractéristiques du marché du rapport définit et explique le marché du cannabis médical. Ce chapitre définit et décrit également les biens et services connexes couverts dans le rapport.

Tendances et stratégies – Ce chapitre décrit les principales tendances qui façonnent le marché mondial du cannabis médical. Cette section met en évidence les évolutions futures probables du marché et suggère des approches que les entreprises peuvent adopter pour exploiter ces opportunités.

Impact du COVID-19 – Ce chapitre traite de l’impact du COVID-19 sur le marché du cannabis médical.

Taille et croissance du marché mondial – Cette section contient l’historique mondial (2010-2020) et les prévisions (2022-2029), les valeurs du marché, ainsi que les moteurs et les contraintes qui soutiennent et contrôlent la croissance du marché au cours des périodes historiques et prévisionnelles.

Analyse régionale – Cette section contient l’historique (2010-2020) et les prévisions (2022-2029), ainsi que les valeurs de marché et la comparaison de la croissance et des parts de marché par région.

Segmentation – Cette section contient les valeurs de marché (2022-2029) et l’analyse pour différents segments.

Taille et croissance du marché régional – Cette section contient la taille du marché de la région (2022), l’historique (2010-2022) et les prévisions (2022-2029), les valeurs du marché, ainsi que la comparaison de la croissance et de la part de marché des pays de la région. Ce rapport comprend des informations sur toutes les régions Asie-Pacifique, Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique et sur les principaux pays de chaque région.

Les sections de présentation du marché du rapport décrivent la taille actuelle du marché, les informations générales, les initiatives gouvernementales, les réglementations, les organismes de réglementation, les associations, la structure de l’impôt sur les sociétés, les investissements et les grandes entreprises.

Paysage concurrentiel – Cette section couvre les détails du paysage concurrentiel du marché mondial du cannabis médical, les parts de marché estimées et les profils des entreprises pour les principaux acteurs.

Principales fusions et acquisitions – Ce chapitre donne des informations sur les fusions et acquisitions récentes sur le marché couvert dans le rapport. Cette section donne les principaux détails financiers des fusions et acquisitions qui ont façonné le marché ces dernières années.

Opportunités et stratégies – Cette section donne des informations sur les opportunités de croissance à travers les pays, les segments et les stratégies à suivre sur ces marchés. Il permet de comprendre où il y a des affaires importantes à gagner par les concurrents au cours des cinq prochaines années.

Conclusions et recommandations – Cette section comprend des conclusions et des recommandations basées sur les résultats de la recherche. Cette section donne également des recommandations aux entreprises de cannabis médical en termes d’offres de services, d’expansion géographique, d’offres de prix et de groupes cibles.

Annexe – Cette section comprend des détails sur les abréviations et les codes de devises utilisés dans ce rapport.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est ou juste l’Asie de l’Est.