Cannabis légal Taille, croissance, part, segments et prévisions 2029 de l’industrie mondiale du marché 2022 

Le rapport montre la part de marché, la taille, les tendances, la croissance, les tendances, les applications, l’analyse de la concurrence, les modèles de développement et les corrélations entre la dynamique du marché et les prévisions pour les périodes 2022 à 2029.

étudie en profondeur tous les aspects de l’industrie et les tendances actuelles menant à cette tendance verticale dans diverses régions. Le rapport présente une analyse détaillée du marché couvrant les facteurs de croissance actuels, les opinions attentives, les faits et les données de marché validées par l’industrie, ainsi que les tendances futures. Le rapport montre la part de marché, la taille, les tendances, la croissance, les tendances, les applications, l’analyse de la concurrence, les modèles de développement et les corrélations entre la dynamique du marché et les prévisions pour les périodes 2022 à 2029. Le rapport de recherche vous fournit des données vitales pour vos décisions commerciales. Le rapport met en lumière les moteurs du marché, les opportunités futures et les contraintes qui contrôlent la croissance du marché mondial de la marijuana légale.

Cliquez pour obtenir un exemple gratuit de rapport PDF (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-legal-marijuana-market

Analyse et taille du marché mondial de la marijuana légale

Au cours des dernières années, l’utilisation de la marijuana comme drogue récréative a été interdite dans de nombreux pays. Des pays comme l’Uruguay et le Canada, ainsi que plusieurs États américains, ont légalisé la production, la vente et la possession de marijuana à des fins médicales et récréatives en raison des efforts de légalisation de longue date.

Le marché mondial de la marijuana légale était évalué à 22,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « huiles » représentent le plus grand segment de type de produit en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de marijuana dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie, entre autres.

Pour atteindre la connaissance de tous les facteurs ci-dessus, un rapport sur le marché de la marijuana légale transparent, complet et suprême est généré. En outre, les principaux facteurs tels que les moteurs du marché, les contraintes du marché et l’analyse de la concurrence sont examinés avec l’analyse SWOT, qui est l’outil le plus établi pour générer un rapport d’étude de marché. Dans ce rapport, les données du marché sont décomposées dans un processus systématique pour mettre en évidence les domaines d’intérêt du client. En outre, les entreprises peuvent se renseigner sur le niveau des problèmes de marketing, les raisons de l’échec d’un produit particulier déjà existant sur le marché et le marché potentiel pour un nouveau produit à lancer avec le rapport d’étude de marché convaincant sur la marijuana légale.

Principaux acteurs clés du marché :

VIVO Cannabis inc. (Canada)

Dr Chanvre Moi. (Irlande)

QC Infusion (États-Unis)

Services de production de chanvre (Canada)

Chanvre de la vallée de l’Hudson, LLC. (NOUS)

Routes vertes (États-Unis)

Royal CBD (États-Unis)

Moon Mother Hemp Company (États-Unis)

Huile de CBD Europe (Europe)

King CBD (États-Unis)

FOLIUM BIOSCIENCES (US)

CV Sciences, Inc. (États-Unis)

Pharmahemp doo (Slovénie)

Gaia Botanicals, LLC (États-Unis)

Canazil (États-Unis)

…..

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par composant (services, logiciels, matériel)

Par type (Solutions DME générales, Solutions DME spécialisées),

Par mode de livraison (sur site, basé sur le cloud)

Par taille d’hôpital (petits et moyens hôpitaux, grands hôpitaux)

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-legal-marijuana-market

Raisons d’acheter

Obtenez une perspective véritablement mondiale avec le rapport le plus complet disponible sur ce marché couvrant 12 zones géographiques.

Comprendre comment le marché est affecté par le coronavirus et comment il est susceptible d’émerger et de se développer à mesure que l’impact du virus diminue.

Créer des stratégies régionales et nationales sur la base de données et d’analyses locales.

Identifier les segments de croissance pour l’investissement.

Surpassez vos concurrents en utilisant les données prévisionnelles et les moteurs et tendances qui façonnent le marché.

Comprenez les clients sur la base des dernières études de marché.

Performances de référence par rapport aux principaux concurrents.

Utilisez les relations entre les ensembles de données clés pour une meilleure stratégie.

Convient pour soutenir vos présentations internes et externes avec des données et des analyses fiables de haute qualité

Le rapport sera mis à jour avec les dernières données et vous sera livré dans les 6 à 8 jours ouvrables suivant la commande.

Étendue du marché mondial de la marijuana légale et taille du marché

Le marché légal de la marijuana segmenté en fonction du type, de l’application et du type de produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Marijuana récréative Marijuana

médicale

En fonction du type, le marché légal de la marijuana est segmenté en marijuana récréative et en marijuana médicale.

Application

Douleur chronique

Troubles mentaux

Cancer

Autres

Sur la base de l’application, le marché légal de la marijuana est segmenté en douleur chronique, troubles mentaux, cancer et autres.

type de produit

Bourgeons

Huiles

Teintures

Autres

En fonction du type de produit, le marché légal de la marijuana est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres.

Analyse régionale du marché de la marijuana légale :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France , Espagne, Italie, Russie, Reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada , et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud)

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020

Année de référence – 2020

Période de prévision** – 2021 à 2027 [** sauf indication contraire]

Lisez l’index détaillé de l’étude de recherche complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-legal-marijuana-market

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

1. Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offert par les principaux acteurs

2. Développement du marché : Fournit des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration dans les segments matures des marchés

3. Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les lancements de nouveaux produits, les zones géographiques

inexploitées , les développements récents et les investissements les principaux acteurs

5. Développement de produits et innovation : Fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport répond à des questions telles que :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial de la marijuana légale ?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial de la marijuana légale au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial de la marijuana légale ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial de la marijuana légale ?

5. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial de la marijuana légale ?

6. Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial de la marijuana légale ?

7. Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial de la marijuana légale ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, MINT, BRICS, G7, Europe occidentale / orientale ou Asie du Sud-Est. En outre, nous pouvons vous proposer des services de recherche personnalisés, car DBMR détient un référentiel de bases de données qui comprend des organisations publiques et des millions d’entreprises privées ayant une expertise dans divers domaines de l’industrie.