Cannabis légal Croissance du marché mondial de l’industrie, taille, tendances, perspectives et prévisions pour 2029  

Selon les recherches menées par DBMR, le rapport intitulé Global Legal Marijuana Market Size, Share, Growth, Industry Trends and Forecast to 2029 présente une estimation de la taille passée, actuelle et projetée du marché. Le rapport contient une analyse actuelle et future du marché en évaluant les principales applications, avantages, tendances et défis. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille du marché, de la croissance et de la part du marché mondial de la marijuana légale ainsi qu’une analyse approfondie des segments du marché et de divers acteurs de premier plan sur le marché avec un scénario concurrentiel. Le rapport couvre les perspectives industrielles, les méthodes actuelles, les revenus et les dernières tendances du marché de 2022 à 2029.

Le marché mondial de la marijuana légale était évalué à 22,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « huiles » représentent le plus grand segment de type de produit en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de marijuana dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie, entre autres.

Cliquez pour obtenir un exemple de rapport PDF (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-legal-marijuana-market

Analyse et taille du marché mondial de la marijuana légale

Au cours des dernières années, l’utilisation de la marijuana comme drogue récréative a été interdite dans de nombreux pays. Des pays comme l’Uruguay et le Canada, ainsi que plusieurs États américains, ont légalisé la production, la vente et la possession de marijuana à des fins médicales et récréatives en raison des efforts de légalisation de longue date.

Le rapport d’étude de marché fiable sur la marijuana légale contient des données et des analyses clés et constitue le meilleur moyen pour les entreprises de devenir rapidement intelligents dans une industrie. La recherche primaire et secondaire a été combinée de manière créative pour offrir le meilleur rapport de marché, qui non seulement fournit les dernières informations, mais contribue également à la croissance. Ce rapport de marché donne une vue d’ensemble des tendances industrielles et une image complète des forces du marché et des taux de croissance industrielle. L’équipe DBMR utilise des moyens très équitables pour recueillir des informations qui sont examinées à chaque étape tout en structurant un document marketing influent sur la marijuana légale.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par composant (services, logiciels, matériel)

Par type (Solutions DME générales, Solutions DME spécialisées),

Par mode de livraison (sur site, basé sur le cloud)

Par taille d’hôpital (petits et moyens hôpitaux, grands hôpitaux)

Principaux acteurs clés du marché :

VIVO Cannabis inc. (Canada)

Dr Chanvre Moi. (Irlande)

QC Infusion (États-Unis)

Services de production de chanvre (Canada)

Chanvre de la vallée de l’Hudson, LLC. (NOUS)

Routes vertes (États-Unis)

Royal CBD (États-Unis)

Moon Mother Hemp Company (États-Unis)

Huile de CBD Europe (Europe)

King CBD (États-Unis)

FOLIUM BIOSCIENCES (US)

CV Sciences, Inc. (États-Unis)

Pharmahemp doo (Slovénie)

Gaia Botanicals, LLC (États-Unis)

Canazil (États-Unis)

…..

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-legal-marijuana-market

Étendue du marché mondial de la marijuana légale et taille du marché

Taper

Marijuana récréative Marijuana

médicale

Application

Douleur chronique

Troubles mentaux

Cancer

Autres

type de produit

Bourgeons

Huiles

Teintures

Autres

Analyse régionale du marché de la marijuana légale :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France , Espagne, Italie, Russie, Reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada , et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud)

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020

Année de référence – 2020

Période de prévision** – 2021 à 2027 [** sauf indication contraire]

Lisez l’index détaillé de l’étude de recherche complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-legal-marijuana-market

Principaux faits saillants du rapport sur le marché mondial de la marijuana légale

1) Pourquoi cette étude de marché serait-elle bénéfique ?

– L’étude guide les entreprises de marijuana légale avec une planification stratégique pour s’assurer qu’elles réalisent et génèrent de la valeur commerciale à partir de leurs plans de stratégie de croissance.

2) Comment la portée de l’étude est-elle définie ?

– Le marché de la marijuana légale est composé de différents types d’offres de produits / services, chacun avec ses propres modèles commerciaux et sa propre technologie. Ils comprennent:

Type : marketing des médias sociaux, marketing de contenu, marketing d’affiliation et autres ;

Application : Grandes Entreprises & PME ;

** Une ventilation / segmentation du marché plus poussée peut être fournie ; sous réserve de disponibilité et de faisabilité des données.

3) Pourquoi le marché mondial de la marijuana légale définirait-il un nouveau cycle de croissance ?

– L’analyse indique que les sociétés de marijuana légale qui ont continué à investir dans de nouveaux produits et services, y compris via des acquisitions, ont connu une croissance durable, tandis que celles dont la croissance des investissements en R&D est plus lente sont devenues stagnantes. Les entreprises technologiques dont la croissance annuelle de la R&D est supérieure à 20 % ont surperformé leur groupe de pairs en termes de croissance des revenus.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la marijuana légale :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché de la marijuana légale

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché légal de la marijuana.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de la marijuana légale

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché de la marijuana légale, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2016-2022

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de la marijuana légale qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2022-2029)

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Legal Marijuana Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, MINT, BRICS, G7, Europe occidentale / orientale ou Asie du Sud-Est. En outre, nous pouvons vous proposer des services de recherche personnalisés, car DBMR détient un référentiel de bases de données qui comprend des organisations publiques et des millions d’entreprises privées ayant une expertise dans divers domaines de l’industrie.