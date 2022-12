Candy Market affichera une croissance, une taille, une part, une croissance, une demande, des moteurs, des prévisions de revenus et une analyse des opportunités remarquables jusqu’en 2029

« Les rapports d’étude de Candy Market sont créés à l’aide des dernières technologies et d’une approche intégrée pour de meilleurs résultats . Des outils et des techniques efficaces et avancés ont été utilisés pour préparer ce rapport, qui comprend une analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Passez en revue de haut en bas. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités sur le marché sont identifiés et analysés lors de la génération de ce rapport sur le marché pour l’estimation des revenus, le retour sur investissement (ROI) et le développement de la stratégie commerciale. : vous aidera à le faire. Soyez conscient des défis auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une longue période.

Analyse et taille du marché

Le bonbon est un produit de confiserie et le sucre est l’ingrédient principal. Le principal public cible des bonbons est les enfants et la population plus jeune. Il est apprécié par des personnes de tous âges partout dans le monde. La modernisation, l’occidentalisation croissante et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché des bonbons. La population jeune en constante augmentation et la popularité croissante du chocolat noir sont d’autres facteurs indirects de la croissance du marché des bonbons.

Data Bridge Market Research estime que le marché des bonbons était de 226,38 milliards de dollars en 2021 et atteindra 308,39 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,94 % sur la période de prévision 2022-2029. Organisé par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge par valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, étendue géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la production-consommation, des brevets l’analyse et les avancées technologiques.

définition du marché

Le bonbon est également appelé confiserie . Le composant principal des bonbons e est le sucre. Les bonbons sont fabriqués à partir d’une combinaison de chocolat, de lait, de noix, de fruits et d’édulcorants artificiels et sont disponibles en petits morceaux, en gouttes et en barres. Certains bonbons contiennent des minéraux et des vitamines qui fournissent une valeur protéique bénéfique pour la musculation. Les consommateurs aux horaires serrés optent généralement pour les bonbons comme petite collation. Il consomme moins de temps et peut être apprécié pendant les pauses.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Type (confiserie cuite, menthes, gomme et gelée, chocolat, caramel et toffee, confiserie médicinale, produits de boulangerie fine, autres), tranche d’âge (enfants, adultes, seniors), gamme de prix (économique, milieu de gamme, luxe) , canal de distribution (supermarchés/ hypermarchés, magasins de proximité, pharmacies et pharmacies, restauration, duty free, e-commerce, etc.) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie acteurs du marché cible Ferrero (Italie), Meiji Holdings Co., Ltd (Japon), THE HERSHEY COMPANY (États-Unis), Quality Candy Company (États-Unis), Nestlé (Suisse), Cloetta (Suède), General Mills Inc. (États-Unis), Mondelez International ( États-Unis) États-Unis), Mars, Incorporated (États-Unis), pladis global (Royaume-Uni), LOTTE CONFECTIONERY CO.LTD (Corée), Storck (Allemagne), Perfetti Van Melle (Pays-Bas), Candy Rush Muskoka (Canada), HARIBO GmbH & Co . KG (Allemagne), Arcor, (Argentine), Sweet Candy Company (États-Unis), THE BANG CANDY COMPANY, (États-Unis) palmer-candy (États-Unis), SUGARFINA USA LLC (États-Unis), Jelly Belly Candy Company (États-Unis) opportunité de marché Nombre croissant de marchés émergents

augmentation de l’innovation des produits

Collaboration stratégique accrue

Augmentation des dépenses et des investissements

dynamique du marché des bonbons

chauffeur

Demande croissante de bonbons sans sucre

Avec une sensibilisation croissante à la santé, un désir croissant de chocolat ou de confiserie à faible teneur en sucre, les bonbons sans sucre ont gagné en popularité ces dernières années. La demande de bonbons sans sucre de la part du grand public augmente à mesure que de plus en plus de personnes subissent une ruée vers le sucre après avoir mangé du chocolat riche en sucre. La demande de bonbons sans sucre devrait stimuler la croissance du marché mondial des bonbons.

plusieurs sortes d’êtres

La demande de bonbons a augmenté à mesure que différents types de bonbons, tels que les bonbons sans chocolat et les bonbons au chocolat, ont été introduits sur le marché, alimentés par le comportement d’achat impulsif des clients. L’évolution des préférences et des goûts des consommateurs des pays en développement a considérablement augmenté les ventes de bonbons dans le monde.

Énorme demande de bonbons au chocolat

La demande croissante de bonbons au chocolat a dominé le marché en raison des bienfaits pour la santé associés au chocolat. Les bonbons au chocolat sont très appréciés des personnes de tous âges. La saveur de chocolat présente plusieurs avantages pour la santé, notamment en aidant à réduire la mortalité et à traiter des maladies telles que la dépression et la bronchite. De plus, le chocolat noir a de grands avantages pour la santé en raison de sa teneur en cacao. Il aide à maintenir le flux sanguin dans le corps et soulage la fonction vasculaire globale.

chance

Le développement continu de la croissance et l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs sont des facteurs importants créant des opportunités bénéfiques pour le marché des bonbons. Des bonbons largement répandus sont faits pour les enfants et les jeunes. La demande de bonbons est largement déterminée par les goûts des consommateurs, la croissance démographique et les inclinations. Les grandes multinationales ont des avantages significatifs sur les entreprises de taille moyenne en termes d’économie de fabrication et d’achat. La production de bonbons avec moins de sucre ajouté peut créer d’énormes opportunités génératrices de revenus pour les principaux acteurs du marché des bonbons. De plus, l’ajout de composants précieux et d’autres nutriments et minéraux aux bonbons peut présenter une excellente opportunité pour les principaux acteurs d’augmenter leurs revenus et leur part de marché. De plus, l’augmentation des nouveaux marchés émergents agira comme un moteur du marché, augmentant encore les opportunités bénéfiques pour les taux de croissance du marché.

Objectifs de l’étude:

– Fournir un profil stratégique des principaux acteurs du marché des bonbons, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en façonnant le paysage concurrentiel du marché.

– Il fournit des informations sur les facteurs influençant la croissance du marché des bonbons. Il analyse le marché en fonction de divers facteurs, notamment l’analyse des prix, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et l’analyse des cinq forces des porteurs.

– Fournir une analyse détaillée de la structure du marché des bonbons ainsi que des prévisions pour les différents segments et sous-segments du marché mondial.

– Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

– Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

– Fournit les bénéfices historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en relation avec quatre grandes régions et leurs pays respectifs : Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, le développement de nouveaux produits et la recherche et développement sur le marché mondial.

