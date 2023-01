CAGR 7,40%, Analyse détaillée du marché Herbage des chiffres actuels de l’industrie avec prévisions de croissance 2022-2029

L’agriculture et l’élevage se convertissent progressivement à des méthodes biosourcées, entièrement naturelles et plus efficaces pour offrir les meilleurs niveaux de soins et de performances aux animaux. En conséquence, l’innovation alimentaire et nutritionnelle progresse plus rapidement que jamais.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’ herbage était évalué à 7,84 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 13,88 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Obtenez un exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les figures et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-herbage-market

Définition du marché

L’herbage est constitué des tiges et des feuilles succulentes des plantes herbacées. Ce sont les parties charnues et souvent comestibles des plantes. Ils ont des propriétés médicinales et sont l’un des meilleurs aliments pour les animaux de pâturage tels que les bovins, les moutons, les vaches et autres. Ils sont généralement cultivés à des fins de pâturage sur lequel les animaux paissent.

Un rapport influent sur le marché Herbage estime le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Ce rapport répertorie également les principaux concurrents et présente les perspectives stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie. Pour fournir une analyse de fond absolue de l’industrie, ce rapport d’analyse de l’industrie comprend une évaluation du marché parental. Ce rapport détaillé se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Un rapport d’étude de marché fiable sur Herbage présente également un aperçu exhaustif des spécifications du produit, du type de produit, de la technologie et de l’analyse de la production.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’herbage sont :

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Dow (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

DSM (Pays-Bas)

DuPont (États-Unis)

Evonik Industries AG (Allemagne)

NOVUS INTERNATIONAL (ÉTATS-UNIS)

Alltech (États-Unis)

Associated British Foods plc (Royaume-Uni)

Charoen Pokphand Foods PCL (Thaïlande)

Nutreco (Pays-Bas)

Pour les agriculteurs. (Pays-Bas)

De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas)

Land O’Lakes (États-Unis)

Kent Nutrition Group (États-Unis)

JD HEISKELL & CO. (États-Unis)

Perdue Farms (États-Unis)

SunOpta (Canada)

Scratch Peck Feeds (États-Unis)

De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas)

MEGAMIX (Russie)

Agroalimentaire (Hongrie)

Visitez le rapport de recherche complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-herbage-market

Portée du marché mondial des herbes

Le marché des herbes est segmenté en fonction du type, de l’additif, de la forme et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Ingrédients

Repas/gâteaux protéinés Tourteau de colza Plat à base de soja Tourteau d’arachide Farine de noix de coco Gâteau aux graines de lin Tourteau de germe de maïs Tourteau de palmiste Farine de tournesol

Céréales et grains Maïs Sorgho Du blé Riz Avoine Orge Autres

Branches Son de blé Son de riz Son de maïs Autres

Additifs

Sous-produits agro-industriels Mélasse Poudre de noyau de mangue Déchets de tapioca Autres

Autres

Additifs

Vitamines

Oligo-éléments Calcite en poudre Sel commun Dicalcium de phosphate Autres

Acides aminés

Nourrir les antibiotiques

Acidifiants alimentaires

Aliments enzymatiques

Antioxydants

Classeurs

Antimicrobiens

Autres additifs

Application

Bœuf ruminant bio Opérations d’alimentation Arrière-plan Parc d’engraissement Le genre Vaches de boucherie et génisses Bouvillons

Laitage Bio ruminant Génisses Vache laitière

Veaux Veau Sevrés

Autres

Utilisateur final

Alimentation

Fourrage

Agro-basé

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché Herbe

Le marché des herbes est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’ingrédient, additifs, application, utilisateur final et type d’animal, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des herbes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est largement reconnue comme la région dominante en termes de part de marché des herbages. Les produits laitiers ont gagné du terrain dans les pays asiatiques en raison de la demande accrue des consommateurs végétaliens. Certains facteurs macroéconomiques clés, tels qu’une augmentation de l’utilisation des médias sociaux et une augmentation du revenu par habitant, contribuent également de manière significative à la croissance globale du marché des herbages.

Enquête avant d’acheter ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-herbage-market

À propos de Data Bridge Market Research :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com